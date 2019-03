Sport

Eishockey

Langenthal fehlt nur noch ein Sieg zum Swiss-League-Titel



Swiss League, Playoffs, Final La Chaux-de-Fonds – Langenthal 0:2 (0:2,0:0,0:0). Serie: 0:3.

Langenthal fehlt nur noch ein Sieg zum Swiss-League-Titel

Der SC Langenthal steht kurz vor dem Gewinn seiner dritten Swiss-League-Meisterschaft nach 2012 und 2017. Er gewinnt gegen La Chaux-de-Fonds auch das dritte Finalspiel und führt in der Serie mit 3:0 Siegen.

Nach einem 3:2-Sieg nach Verlängerung und einem 3:0-Erfolg zuhause gewannen die Oberaargauer auch bei ihrem zweiten Auftritt in La Chaux-de-Fonds. Sie setzten sich dank einem Blitzstart mit 2:0 durch.

Das Schlussresultat hatte schon nach acht Minuten Bestand. Nach 32 Sekunden führte der Gast mit 1:0, nach acht Minuten stand es schon 2:0. Nico Dünner fälschte in der ersten Minute einen Weitschuss von Philipp Rytz ins Netz ab, das 2:0 ging auf das Konto des 37-jährigen Kanadiers Brent Kelly, der nach zehn Jahren in der Schweiz (eine Saison bei Olten, neun bei Langenthal) seine Karriere in diesem Frühling beenden wird.

Goalie Philipp Wüthrich gelangen 36 Paraden, er ist seit 137:15 Minuten unbezwungen. Bereits am Mittwoch könnte Langenthal in der eigenen Schorenhalle den Titel holen. Es sieht ganz danach aus, als würde La Chaux-de-Fonds auch seine sechste Playoff-Finalteilnahme als Verlierer beenden. (ram/sda)

Das Telegramm

La Chaux-de-Fonds - Langenthal 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

4750 Zuschauer. - SR Massy/Urban, Huguet/Wermeille.

Tore: 1. (0:32) Dünner (Rytz, Gerber) 0:1. 8. Kelly 0:2.

Strafen: 9mal 2 plus 10 Minuten (Stämpfli) gegen La Chaux-de-Fonds, 10mal 2 Minuten gegen Langenthal.

La Chaux-de-Fonds: Wolf; Jaquet, Zubler; Ahlström, Kühni; Lüthi, Stämpfli; Dubois; Bonnet, Coffman, Carbis; Cameron, Hasani, Weder; Augsburger, Miéville, Grezet; Hobi, Wetzel, Tanner; Fontana.

Langenthal: Wüthrich; Pienitz, Rytz; Andersson, Müller; Maret, Scheidegger; Henauer; Kelly, Pelletier, Tschannen; Andersons, Sterchi, Kummer; Leblanc, Dünner, Gerber; Dal Pian, Küng, Wyss; Christen.

Bemerkungen: La Chaux-de-Fonds ohne Bays, Guebey und Wollgast, Langenthal ohne Campbell, Mathis und Nyffeler (alle verletzt). (sda)

