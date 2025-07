«Das ergibt keinen Sinn» – so trauern Ronaldo und Co. um ihren Freund Diogo Jota

An den Europameisterschaften der Frauen in der Schweiz könnte es heute Abend eine Schweigeminute geben. Portugal trifft um 21 Uhr in Bern auf Weltmeister Spanien. Der portugiesische Verband bat bei der UEFA um diese Geste. (ram)

Tennis-Star Rafael Nadal schreibt dort: «Was für eine traurige und schmerzliche Nachricht» und sendet «meine ganze Liebe, Zuneigung und Unterstützung für seine Frau, seine Kinder, seine Familie und seine Freunde in einer so schwierigen Zeit».

Der spanische Weltmeister Andrés Iniesta gehört zu den vielen, die unter einem Post des FC Liverpool kommentiert haben: «Mein herzliches Beileid an seine Familie, seine Freunde und seine Mannschaftskameraden von Liverpool und der portugiesischen Nationalmannschaft. Ruht in Frieden, Diogo und André.»

«Das ergibt keinen Sinn. Wir waren gerade erst zusammen in der Nationalmannschaft, du hattest gerade erst geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern, spreche ich mein Beileid aus und wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiss, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen.»

Die Fussballwelt trauert – und natürlich besonders all jene, die einen persönlichen Bezug zu Diogo Jota hatten. So schreibt Portugals Superstar Cristiano Ronaldo:

Diogo Jota wurde nur 28 Jahre alt, André Silva nur 25. In der Nacht kamen die beiden Brüder, die beide Fussballprofis waren, bei einem Autounfall in Spanien ums Leben.

Der Unfalltod von Diogo Jota ist ein Schock für die Fussball-Welt. Der portugiesische Nationalspieler kam in der Nacht auf Donnerstag ums Leben, an seiner Seite starb auch sein Bruder André Silva.

So klang Beatrice Eglis Schweizer Hymne vor dem EM-Eröffnungsspiel in Basel

Bencic hält die Schweizer Fahne hoch, Teichmann scheitert +++ Djokovic und Sinner weiter

Mit Belinda Bencic erreicht nur eine Schweizerin die 2. Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. Jil Teichmann scheitert hingegen auch im fünften Anlauf an der ersten Hürde.Belinda Bencic (WTA 35) überzeugte mit einem äusserst konzentrierten Auftritt und nahm das Zepter gegen die Amerikanerin Ashlyn Parks (WTA 60) gleich von Anfang an konsequent in die Hand. In nur 63 Minuten setzte sie sich 6:0, 6:3 durch.