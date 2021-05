Sport

Eishockey

WM-Vorbereitung: Schweizer Hockey-Nati schlägt Russland zum 2. Mal



Bild: keystone

Nächster Erfolg gegen Russland – Heldner schiesst die Schweiz zum Sieg

Die Schweiz gewinnt auch das zweite Testspiel in Biel gegen Russland. Einen Tag nach dem 3:1 setzt sich das Team von Trainer Patrick Fischer 1:0 durch. Das einzige Tor der Partie erzielt Verteidiger Fabian Heldner in der 34. Minute. Am Dienstag treffen die Schweizer erneut in Biel auf Italien.

Video: SRF

Schweiz - Russland 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Biel. - 50 Zuschauer. - SR Tscherrig/Mollard, Gnemmi/Cattaneo.

Tore: 34. Heldner (Frick) 1:0.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 6mal 2 Minuten gegen Russland

Schweiz: van Pottelberghe; Heldner, Frick; Untersander, Janis Moser; Fora, Loeffel; Glauser, Kreis; Ambühl, Heim, Herzog; Fazzini, Corvi, Pestoni; Praplan, Bertschy, Scherwey; Mottet, Fuchs, Bertaggia; Walser.

Russland: Fedotow; Martschenko, Jakowlew; Oschiganow, Dronow; Ljamkin, Rafikow; Naumenkow; Schwets-Rogovoj, Kamenew, Timkin; Safonow, Krasckowski, Korschkow; Bardakow, Morosow, Podkolsin; Moisejew, Kukschtel, Galimow.

Bemerkungen: Schweiz ohne Schlegel (Ersatzgoalie) und Berra (überzähliger Goalie).

Schüsse: Schweiz 21 (5-10-6); Russland 28 (7-8-13).

Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/4; Russland 0/4. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter