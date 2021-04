Sport

National League Pre-Playoffs: Rappi wirft Biel raus, HCD schlägt SCB



Bild: keystone

Die Lakers werfen Biel in den Pre-Playoffs raus – Davos gleicht die Serie in Bern aus

Die Pre-Playoffs in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft ergeben eine Überraschung. Die Rapperswil-Jona Lakers (10. der Qualifikation) eliminieren den EHC Biel (7.). Derweil erzwang der HC Davos mit einem 3:0-Auswärtssieg in Bern ein entscheidendes drittes Spiel am Sonntagabend in Davos.

Die Playoff-Viertelfinals Zug – Davos/Bern

Lugano – Rapperswil

Fribourg – Genf

Lausanne – Zürich​

Bern – Davos 0:3

Serie 1:1

Sandro Aeschlimann, ein 26-jähriger Emmentaler in den Reihen des HCD, erwies sich als einer der Matchwinner. Keeper Aeschlimann ersetzte letzten Mittwoch in Spiel 1 beim Stand von 0:3 Robert Mayer und liess seither in 118 Minuten bloss ein Gegentor zu und wehrte 55 von 56 Schüsse(n) auf sein Tor ab. In Bern gelang ihm sein erster Playoff-Shutout.

Aeschlimann brillierte insbesondere im zweiten Abschnitt, in dem ihm alleine 17 Paraden gelangen. In dieser Phase sorgte der Goalie dafür, dass Bern die Partie nicht ausgleichen konnte.

Davos führte seit der 9. Minute durch Aaron Palushaj mit 1:0. Die siegsichernden Tore zum 2:0 und 3:0 gelangen Benjamin Baumgartner erst in den letzten 220 Sekunden. Baumgartner hatte für Davos schon am Mittwoch in Spiel 1 in der Schlussphase zum 3:3 ausgeglichen und damals die Verlängerung erzwungen.

«Wir hatten zu wenige zwingende Chancen. Ohne Tor kann man kein Spiel gewinnen. Am Sonntag müssen wir kaltblütiger sein.»

Damit befindet sich wieder Davos im Vorteil, primär weil der HCD am Freitag in Bern unter Beweis stellte, dass er auch verteidigen kann. Allerdings verloren die Bündner am Freitag Stürmer Marc Wieser. Der Flügel der Davoser Paradeformation mit Enzo Corvi und Andres Ambühl schied in der ersten Spielhälfte verletzt aus.

Bild: keystone

Bern - Davos 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0 Zuschauer. - SR Salonen/Urban, Schlegel/Abbet.

Tore: 9. Palushaj (Heinen) 0:1. 57. Baumgartner (Nussbaumer, Sund) 0:2. 59. Baumgartner (Herzog, Palushaj) 0:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Bern, 5mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Corvi.

Bern: Karhunen; Untersander, Henauer; Andersson, Zryd; Thiry, Beat Gerber; Colin Gerber; Conacher, Jeffrey, Olofsson; Pestoni, Praplan, Scherwey; Sopa, Heim, Moser; Berger, Neuenschwander, Bader; Jeremi Gerber.

Davos: Sandro Aeschlimann; Nygren, Jung; Stoop, Sund; Heinen, Guerra; Barandun, Hänggi; Marc Wieser, Corvi, Ambühl; Palushaj, Baumgartner, Turunen; Frehner, Egli, Herzog; Nussbaumer, Marc Aeschlimann, Ritzmann.

Bemerkungen: Bern ohne Blum, Ruefenacht und Sciaroni (alle verletzt), Davos ohne Ullström (überzähliger Ausländer)

Rapperswil – Biel 3:1

Serie 2:0

Nicht der EHC Biel, der in der Regular Season sieben seiner letzten neun Spiele gewann und in den letzten beiden Playoffs jeweils erst in den Halbfinals gescheitert ist, sondern die Rapperswil-Jona Lakers qualifizierten sich für die Viertelfinals, in denen sie am Dienstag auf Lugano treffen.

Auf den 2:1-Auswärtssieg am Mittwoch in Biel folgte am Freitag ein 3:1-Heimerfolg der Lakers über Biel. Die Seeländer erwiesen sich in beiden Partien als optisch überlegen, gingen zweimal früh in Führung, erzielten aber danach keine weiteren Tore mehr.

Am Ende haderten die Bieler – auch darüber, dass in den Playoffs aus Sicht der Schiedsrichter ein Foul eben nicht mehr immer ein Foul ist. Aber die Bieler müssen sich an der eigenen Nase nehmen. Mit zwei erzielten Toren in 137 Spielminuten genügten die Seeländer offensiv in keinster Weise. Zudem leitete Biel die Wende im zweiten Spiel gleich selber ein.

Mike Künzle leitete mit einer Unbeherrschtheit (4 Strafminuten) Biels Untergang ein. Zuvor hatte der EHCB die Partie klar dominiert. Während der Unterzahlsituation stand dann auch noch plötzlich ein Bieler zu viel auf dem Eis. Bei fünf gegen drei Feldspieler gelang Andrew Rowe der 1:1-Ausgleich. Michael Loosli brachte Rapperswil-Jona in der 43. Minute mit dem 2:1 endgültig auf die Siegerstrasse. Die Rapperswil-Jona Lakers erreichten erstmals seit 2008 wieder die Playoff-Viertelfinals.

Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - Biel 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

1 Zuschauer. - SR Hebeisen/Piechaczek, Cattaneo/Gnemmi. -

Tore: 2. Brunner (Künzle, Cunti) 0:1. 27. Rowe (Cervenka/bei 5 gegen 3) 1:1. 43. Loosli (Wetter, Forrer) 2:1. 60. (59:13) Clark (Cervenka, Moses) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 5mal 2 plus 10 Minuten (Trettenes) gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Cervenka; Cunti.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler (3.-4. Bader); Egli, Profico; Randegger, Jelovac; Sataric, Maier; Scheidegger, Dufner; Clark, Cervenka, Moses; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Schweri, Ness, Wick; Forrer, Wetter, Loosli.

Biel: van Pottelberghe; Kreis, Moser; Lindbohm, Rathgeb; Forster, Stampfli; Tanner, Jaquet; Hügli, Trettenes, Rajala; Hofer, Komarek, Ulmer; Brunner, Cunti, Künzle; Kessler, Gustafsson, Fuchs.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Dünner, Lhotak, Payr und Vukovic (alle verletzt), Biel ohne Fey, Hischier, Lindgren und Lüthi (alle verletzt). Biel von 59:01 bis 59:13 und ab 59:19 ohne Torhüter. (abu/sda)

