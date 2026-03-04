Eindrücklicher Kessel: «Scotia Place» in Calgary. rendering: Scotia Place

«Es wird unglaublich» – NHL-Boss schwärmt vom neuen Stadion der Calgary Flames

Die Tage des legendären Saddledome sind gezählt. In Calgary wird schon bald in einer neuen Arena Eishockey gespielt.

Mehr «Sport»

Gary Bettman war im ersten Moment ein wenig enttäuscht. «Das ist alles, was gemacht wurde?», dachte sich der NHL-Commissioner, als er am Dienstag Calgary besuchte. Bettmans Eindruck änderte sich, als er die Baustelle betrat. Er stellte fest: «Wow, es ist viel weiter fortgeschritten, als es aussieht.»

Eine knappe Milliarde Franken kostet das neue Stadion der Flames. Das «Scotia Place» soll bei Eishockeyspielen rund 18'400 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bieten. Die Eröffnung ist für den Herbst 2027 geplant.

Die Aussenansicht des neuen Stadions. rendering: Scotia Place

World Cup of Hockey in Calgary?

Die Bauherrschaft orientierte sich bei der Planung an anderen NHL-Arenen neueren Datums. «Dieses Gebäude wurde gut durchdacht», lobte Bettman nach dem Rundgang. «Die Fläche der neuen Arena ist doppelt so gross wie jene des Saddledome. Sie verfügt über mehr Toiletten und mehr Annehmlichkeiten für die Fans. Es wird einfach unglaublich werden», schwärmte der Liga-Boss.

Ausserhalb der NHL-Partien könnte das «Scotia Place»-Stadion auch international im Fokus stehen. Calgary und Edmonton haben sich für die gemeinsame Durchführung des World Cup of Hockey 2028 beworben, dem Turnier, das die NHL mit Nationalteams durchführt.

Calgary Flames seit Jahren im Tief

«Die Bewerbungen werden derzeit geprüft», sagte Bettman. Er rechne damit, dass man in etwa zwei Wochen bekanntgeben könne, wo das Turnier stattfinden wird.

Die neue Heimat verleiht vielleicht auch den Calgary Flames neue Kräfte. Die Playoffs hat das Team in den letzten drei Saisons verpasst, in dieser Regular Season findet man die Mannschaft aus der Provinz Alberta erneut in den hintersten Regionen der Tabelle. (ram)