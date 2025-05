Erster Abstieg seit 20 Jahren: Schweizer U18-Nationalmannschaft verliert gegen Norwegen

Mehr «Sport»

Das Schweizer U18-Nationalteam steigt aus der höchsten WM-Stufe ab. In Allen, Texas unterliegt das Team von Fabio Schumacher im Abstiegsspiel Norwegen im Penaltyschiessen.

Im Duell der beiden schlechtesten Gruppenteams der diesjährigen WM behielten die Norweger im Penaltyschiessen das bessere Ende für sich. Nachdem die ersten drei Schützen beider Teams vergeben hatten brachte Lauro Peter von den ZSC Lions die Schweiz vermeintlich auf die Siegerstrasse. Linus Loob Trygg glich den Spielstand bei letzter Gelegenheit jedoch aus und verwertete anschliessend auch seinen zweiten Versuch, während Peter bei seinem zweiten Anlauf scheiterte.

In der regulären Spielzeit hatten die Schweizer einen 1:3-Rückstand gedreht und führten nach einem Treffer von Mike Aeschlimann zu Beginn den dritten Drittels 4:3. Norwegen rettete sich neun Minuten vor dem Ende in die Verlängerung, in der keine Tore fielen.

Für die Schweizer U18 war die fünfte Niederlage an der WM gleichbedeutend mit dem ersten Abstieg in die Division I seit 2005. Damals folgte ein Jahr später der direkte Wiederaufstieg.

Noch ist das Turnier in vollem Gange, am Freitag stehen die Halbfinals auf dem Programm. Kanada trifft auf die Slowakei und die USA empfängt Schweden.(riz/sda)