Sport

Eishockey

Niederreiter verliert mit Minnesota erstes Viertelfinalspiel



Bild: AP/Daily Herald

NHL

Niederreiter verliert mit Minnesota erstes Viertelfinalspiel

Zum Auftakt der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Chicago Blackhawks gibt es dieses Mal keine Show von Nino Niederreiter. Der Schweizer verliert mit den Minnesota Wild 2:5.

Mit drei Toren hatte Niederreiter in der Nacht auf Donnerstag Minnesota gegen die Colorado Avalanche erstmals seit elf Jahren eine Playoffrunde weiter gebracht. Mit Titelverteidiger Chicago Blackhawks steht nun aber ein ganz anderes gegnerisches Kaliber auf dem Eis. Der Bündner verzeichnete in 13 Minuten Einsatzzeit lediglich einen Schuss aufs Tor.

Bis zur 47. Minute vermochte Minnesota, die Partie zum 2:2 auszugleichen. Dem Schlussspurt der Blackhawks waren die Wild aber nicht gewachsen. Doppeltorschütze Patrick Kane (49. / 57.), der nach dem 1:0 in der 15. Minute ebenfalls zwei Treffer erzielte, und Bryan Bikell (58.) sorgten für einen letztlich komfortablen 5:2-Erfolg. Bereits im Vorjahr hatten die beiden Teams gegeneinander gespielt. Damals setzte sich Chicago auf dem Weg zum Titel in den Achtelfinals in fünf Spielen durch.

Im anderen Viertelfinal-Auftakt gewannen die New York Rangers auswärts 3:2 nach Verlängerung gegen die Pittsburgh Penguins. Rafael Diaz wurde erneut nicht eingesetzt. Den Siegtreffer erzielte Derick Brassard bereits nach 3:06 Minuten der Overtime. (aeg/si)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter