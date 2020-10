Sport

Eishockey

Keine Gnade mit dem Zwerg – der EV Zug haut Raron 25 (!) Tore rein



Bild: keystone

Keine Gnade mit dem Zwerg – der EVZ haut Raron 25 (!) Tore rein

Lange dauerte die Hoffnung von Aussenseiter Raron auf eine Cup-Sensation nicht. Der EV Zug lag im Wallis nach 71 Sekunden bereits mit 3:0 vorne. Nach dem Startdrittel hiess es 6:0 für die Zentralschweizer, die voll durchzogen. Lino Martschini war mit sechs Treffern der beste Torschütze beim 25:1-Kantersieg der Gäste. Am lautesten gejubelt wurde indes beim Tor der heimischen Amateure: Flavian Wyer gelang der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:6.

Der EVZ sorgte mit seinem Kantersieg für einen neuen Rekord. Der bislang höchste Sieg im Cup gelang Kloten, das vor zwei Jahren bei Rheintal 13:0 gewonnen hatte.

Auch der EHC Biel schaffte im Wallis ein Stängeli – wenn auch kein doppeltes wie Zug. Die Seeländer siegten bei Sion mit 11:1, Yannick Rathgeb und Michael Hügli schossen jeweils drei Tore.

Rappi mit Glück weiter

Beinahe blamiert hätten sich die Rapperswil-Jona Lakers. Der National-League-Klub musste bei der EVZ Academy aus der Swiss League in die Verlängerung, dort erlöste Kevin Clark mit seinem zweiten Treffer den Favoriten, der 2:1 gewann.

Die Academy spielte frech auf, von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen. Das 1:1 von Livio Langenegger (55.), erzielt in doppelter Überzahl, ging absolut in Ordnung. In der 59. Minute zog der Zuger Stürmer Yves Stoffel alleine auf Rappi-Keeper Noël Bader, er wurde jedoch von Jeremy Wick gefoult. Die Lakers hätten sich nicht beklagen können, wenn die Schiedsrichter auf Penalty entschieden hätten. Insofern war auch Glück dabei, dass die Lakers in den Achtelfinals stehen.

Die Telegramme

Raron - Zug 1:25 (0:6, 1:9, 0:10)

700 Zuschauer. - SR Potocan/Weber, Stalder/Meusy. - Tore: 1. (0:26) Leuenberger (Zehnder) 0:1. 1. (0:40) Martschini (Klingberg, Cadonau) 0:2. 2. (1:11) Stadler 0:3. 5. Gross 0:4. 9. Hofmann (Diaz, Martschini) 0:5. 18. Martschini (Klingberg, Senteler) 0:6. 22. Wyer (Moren) 1:6. 25. (24:08) Leuenberger (Zehnder, Stadler) 1:7. 26. (25:52) Martschini (Hofmann, Alatalo) 1:8. 29. (28:08) Martschini (Klingberg) 1:9. 30. (29:56) Kovar 1:10. 31. (30:23) Martschini (Hofmann, Kovar) 1:11. 32. (31:18) Klingberg (Cadonau, Martschini) 1:12. 32. (31:42) Schlumpf (Thürkauf, Zgraggen) 1:13. 33. (32:20) Alatalo (Hofmann) 1:14. 36. Zgraggen (Albrecht, Diaz) 1:15. 42. (41:47) Martschini (Klingberg, Diaz/Powerplaytor) 1:16. 43. (42:39) Stadler (McLeod, Bachofner) 1:17. 44. (43:51) Albrecht (Zehnder) 1:18. 50. (49:23) McLeod (Powerplaytor) 1:19. 50. (50:00) Bachofner (McLeod, Thürkauf) 1:20. 52. (51:18) Zehnder (Leuenberger) 1:21. 53. (52:06) Klingberg (Gross) 1:22. 54. (53:14) Kovar (Martschini, Hofmann) 1:23. 57. (57:00) Bachofner 1:24. 59. (58:03) Zehnder (Leuenberger, Albrecht) 1:25. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Raron, keine gegen Zug.

EVZ Academy - Rapperswil-Jona Lakers 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) n.V

226 Zuschauer. - SR Wiegand/Nikolic (AUT), Dreyfus/Ambrosetti. - Tore: 51. Clark (Schweri, Rowe) 0:1. 55. Langenegger (Allenspach/bei 5 gegen 3) 1:1. 63. Clark (Dufner) 1:2. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen EVZ Academy, 5mal 2 plus 10 Minuten (Eggenberger) gegen Rapperswil-Jona Lakers.

Université Neuchâtel - Lausanne 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

985 Zuschauer. - SR Ströbel/Jordi, Stuber/Steenstra (CAN). - Tore: 7. Froidevaux (Heldner) 0:1. 13. Leone (Douay, Jäger) 0:2. 39. Jäger (Leone/Unterzahltor!) 0:3. 50. Maillard (Emmerton, Bozon) 0:4. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Université Neuchâtel, 2mal 2 plus 10 Minuten (Oejdemark) gegen Lausanne.

HCV Sion - Biel 1:11 (0:4, 1:4, 0:3)

575 Zuschauer. - SR Dipietro/Hungerbühler, Gnemmi/Burgy. - Tore: 5. (5:00) Rathgeb (Fuchs) 0:1. 7. (6:58) Hügli (Hofer, Ulmer) 0:2. 16. (15:49) Rathgeb (Fey) 0:3. 17. (16:22) Tanner (Kreis, Schläpfer) 0:4. 22. Ullström (Moser/Powerplaytor) 0:5. 24. Hofer (Fuchs) 0:6. 30. Rathgeb (Ullström) 0:7. 32. Stjepanovic (Petkovic, Pottier) 1:7. 36. Hügli (Sartori) 1:8. 41. (40:40) Ullström (Fuchs, Hofer) 1:9. 44. Fuchs (Moser) 1:10. 60. (59:24) Hügli (Nussbaumer, Sartori) 1:11. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen HCV Sion, 1mal 2 Minuten gegen Biel.

Huttwil - SCL Tigers 3:9 (1:2, 2:3, 0:4)

675 Zuschauer. - SR Lemelin (CAN)/Mollard, Pitton/Gurtner. - Tore: 2. In-Albon (Andersons) 0:1. 4. Maxwell 0:2. 7. Patrick Meyer (Kunz, Nägeli) 1:2. 21. (20:40) Patrick Meyer (Lüdi) 2:2. 28. Flavio Schmutz (Julian Schmutz/Unterzahltor!) 2:3. 30. Grossniklaus (Neukom, Dostoinov) 2:4. 32. Neukom (Dostoinov, Berger) 2:5. 38. Lanz (Ruch) 3:5. 42. Grossniklaus (Maxwell/Powerplaytor) 3:6. 46. Maxwell (Huguenin) 3:7. 50. Guggenheim (Huguenin, Flavio Schmutz/Powerplaytor) 3:8. 55. Flavio Schmutz (Julian Schmutz, Blaser) 3:9. - Strafen: je 4mal 2 Minuten.

GCK Lions - Ambri-Piotta 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

228 Zuschauer. - SR Borga/Nikolic (AUT), Kehrli/Duarte. - Tore: 10. Horansky (Fora) 0:1. 20. (19:45) Horansky (Flynn) 0:2. 39. Müller (Zwerger, Fora) 0:3. 41. (40:24) Berri (Pius Suter) 1:3. 53. (52:36) Rohrbach (Zwerger, Müller) 1:4. 54. (53:32) D'Agostini (Flynn, Hächler/Powerplaytor) 1:5. 58. Pius Suter (Andersson, Landolt) 2:5. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen die GCK Lions, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

Thurgau - Kloten 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

602 Zuschauer. - SR Salonen (FIN)/Müller, Wolf/Betschart. - Tore: 32. Forget (Ganz, Altorfer/Powerplaytor) 0:1. 36. Fritsche 1:1. 58. Simek (Kellenberger) 1:2. 60. (59:55) Spiller (Faille, Nyffeler) 1:3 (ins leere Tor). - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Thurgau, 5mal 2 Minuten gegen Kloten.

Langenthal - Olten 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

611 Zuschauer. - SR Hebeisen/Piechaczek (GER), Schlegel/Cattaneo. - Tore: 4. Fogstad Vold (Oehen/Powerplaytor) 0:1. 13. Elo (Maret/Powerplaytor) 1:1. 22. Luca Wyss (Christen/Powerplaytor) 2:1. 37. Dähler (Christen, Müller/Powerplaytor) 3:1. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Langenthal, 6mal 2 plus 10 Minuten (Philipp Rytz) gegen Olten. (sda)

Die Cupsieger der Neuzeit Diese 10 Mannschafts-Typen kennst du, leider! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter