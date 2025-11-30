bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

NHL: Niederreiter schiesst Josi ab – Devils verlieren Tabellenführung

Winnipeg Jets right wing Nino Niederreiter, left, celebrates his goal with left wing Alex Iafallo (9) during the first period of an NHL hockey game against the Nashville Predators, Saturday, Nov. 29, ...
Nino Niederreiter netzt gegen Nashville doppelt.Bild: keystone

Niederreiter schiesst Josi ab – Devils verlieren Ost-Tabellenführung

Die Winnipeg Jets stoppen ihre Negativserie – und Nino Niederreiter ist beim 5:2-Auswärtssieg gegen Roman Josis Nashville Predators mit zwei Toren die grosse Figur.
30.11.2025, 08:3530.11.2025, 08:35
Inhaltsverzeichnis
Predators – Jets 2:5Devils – Flyers 3:5Rangers – Lightning 1:4Kings – Canucks 2:1 n.V.Golden Knights – Sharks 4:3

Predators – Jets 2:5

Die Jets, das beste Team der letzten Qualifikation, hatten zuletzt viermal in Folge verloren. Doch Nino Niederreiter half tatkräftig mit, der Negativserie ein Ende zu setzen. Er erzielte das 2:0 im Startdrittel und 21 Sekunden vor Schluss ins leere Tor das 5:2. Es waren die Goals Nummer 5 und 6 des Bündners in dieser Saison.

Die Nashville Predators waren ein dankbarer Gegner für Winnipeg. Das Team von Captain Roman Josi, der sich immerhin einen Assist notieren lassen konnte, ist mit mit lediglich 20 Punkten nach 25 Partien die schlechteste Mannschaft der Liga.

Video: YouTube/NHL

Devils – Flyers 3:5

Am anderen Ende der Tabelle fanden sich bisher die New Jersey Devils mit den drei Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler wieder. Doch sie müssen die Führung in der Eastern Conference nun abgeben – nach einer 3:5-Heimniederlage gegen Philadelphia.

Hischier und Meier trugen das Team in den vergangenen Partien nach der Verletzung von Superstar Jack Hughes. Doch obwohl sich beide erneut einen Punkt gutschreiben lassen konnten, mussten sie gegen die Flyers zu Hause als Verlierer vom Eis.

Video: YouTube/NHL

Rangers – Lightning 1:4

Neuer Leader sind derweil die Tampa Bay Lightning mit dem Berner Verteidiger Janis Moser. Das Team aus Florida bestach gegen die ohnehin offensivschwachen Rangers mit konsequenter Defensive und liess gerade einmal 13 Abschlüsse zu. Moser gab auf der anderen Seite deren drei ab, konnte aber nicht reüssieren.

Video: YouTube/NHL

Kings – Canucks 2:1 n.V.

Zu einem knappen Sieg kam Kevin Fiala. Der Ostschweizer bereitete das 2:1 der Los Angeles Kings in der Verlängerung gegen Vancouver vor.

Video: YouTube/NHL

Golden Knights – Sharks 4:3

Nicht zum Schweizer Duell kam es zwischen den San Jose Sharks und den Vegas Golden Knights. Goalie Akira Schmid erhielt in Las Vegas eine Pause und sah, wie sein Team gegen Philipp Kurashev und Co. mit 4:3 gewann. (sda/con)

Video: YouTube/NHL
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Wir reden kaum mehr von einem System» – wie Fribourg den Meister-Code knacken will
Führt Roger Rönnberg den HC Fribourg-Gottéron zum – für viele längst fälligen – ersten Meistertitel? Vor dem Auswärtsspiel heute in Biel (19.45 Uhr, live auf TV 24) spricht Assistent Lars Leuenberger im «Roost Röthlisberger – Hockey Talk» über die Prinzipien, die sein schwedischer Chef mitgebracht hat.
Zwei Verteidiger, ein Center und zwei Flügelstürmer. In der Theorie stellt sich ein Eishockeyteam von alleine auf. Doch in Freiburg lernen sie gerade vieles neu.
Zur Story