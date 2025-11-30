Nino Niederreiter netzt gegen Nashville doppelt. Bild: keystone

Niederreiter schiesst Josi ab – Devils verlieren Ost-Tabellenführung

Die Winnipeg Jets stoppen ihre Negativserie – und Nino Niederreiter ist beim 5:2-Auswärtssieg gegen Roman Josis Nashville Predators mit zwei Toren die grosse Figur.

Mehr «Sport»

Predators – Jets 2:5

Die Jets, das beste Team der letzten Qualifikation, hatten zuletzt viermal in Folge verloren. Doch Nino Niederreiter half tatkräftig mit, der Negativserie ein Ende zu setzen. Er erzielte das 2:0 im Startdrittel und 21 Sekunden vor Schluss ins leere Tor das 5:2. Es waren die Goals Nummer 5 und 6 des Bündners in dieser Saison.

Die Nashville Predators waren ein dankbarer Gegner für Winnipeg. Das Team von Captain Roman Josi, der sich immerhin einen Assist notieren lassen konnte, ist mit mit lediglich 20 Punkten nach 25 Partien die schlechteste Mannschaft der Liga.

Devils – Flyers 3:5

Am anderen Ende der Tabelle fanden sich bisher die New Jersey Devils mit den drei Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler wieder. Doch sie müssen die Führung in der Eastern Conference nun abgeben – nach einer 3:5-Heimniederlage gegen Philadelphia.

Hischier und Meier trugen das Team in den vergangenen Partien nach der Verletzung von Superstar Jack Hughes. Doch obwohl sich beide erneut einen Punkt gutschreiben lassen konnten, mussten sie gegen die Flyers zu Hause als Verlierer vom Eis.

Rangers – Lightning 1:4

Neuer Leader sind derweil die Tampa Bay Lightning mit dem Berner Verteidiger Janis Moser. Das Team aus Florida bestach gegen die ohnehin offensivschwachen Rangers mit konsequenter Defensive und liess gerade einmal 13 Abschlüsse zu. Moser gab auf der anderen Seite deren drei ab, konnte aber nicht reüssieren.

Kings – Canucks 2:1 n.V.

Zu einem knappen Sieg kam Kevin Fiala. Der Ostschweizer bereitete das 2:1 der Los Angeles Kings in der Verlängerung gegen Vancouver vor.

Golden Knights – Sharks 4:3

Nicht zum Schweizer Duell kam es zwischen den San Jose Sharks und den Vegas Golden Knights. Goalie Akira Schmid erhielt in Las Vegas eine Pause und sah, wie sein Team gegen Philipp Kurashev und Co. mit 4:3 gewann. (sda/con)