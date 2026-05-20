Am Ende setzten sich die Tschechen doch noch durch. Bild: keystone

Tschechien entgeht Blamage gegen Italien mit Wende im Schlussdrittel

Tschechien schafft an der Eishockey-WM in der Gruppe B in Freiburg den Pflichtsieg gegen Italien nur mit Mühe.

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Gruppe A

Österreich – Schweiz

Die Tabelle:

Gruppe B

Tschechien – Italien 3:1

Bis zur 45. Minute war der Aufsteiger Italien in Freiburg auf dem Weg zu einer Sensation gegen den Weltmeister des vorletzten Jahres. Italien führte dank eines Treffers von Nick Saracino trotz krasser Unterlegenheit mit 1:0. Dann wendeten die Tschechen innerhalb von sechs Minuten das Blatt.

Der Treffer der Italiener durch Nick Saracino. Video: SRF

Marek Alscher erzielte den Ausgleich, auch weil Italiens Goalie Damian Clara bedrängt wurde. Weil sein Mitspieler einen Tschechen in den Goalie drückte, gab es am Treffer seitens der Schiedsrichter aber nichts auszusetzen. Jakub Flek sorgte dann für die tschechische Führung, bevor das alles entscheidende 3:1 ins leere Tor fiel.

Überragender Spieler bei den Italienern war Goalie Damian Clara vom AHL-Team aus San Diego mit 56 abgewehrten Schüssen. Die Azzurri bleiben damit ohne Punkt nach vier Spielen am Tabellenende. (nih/sda)