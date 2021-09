Sport

Eishockey

Transfer ist fix: Stürmer Denis Malgin kehrt zu den ZSC Lions zurück



Bild: keystone

Fix: Denis Malgin kehrt zu den ZSC Lions zurück

Einen Tag vor dem Beginn der neuen Meisterschafts-Saison haben die ZSC Lions noch einmal aufgerüstet. Die Zürcher haben Denis Malgin verpflichtet.

Malgin unterschrieb gleich einen Vier-Jahres-Vertrag. Er soll eine Schlüsselfigur des «Zett» werden, der in einem Jahr sein neues Stadion beziehen wird. «Es ist eine einmalige Gelegenheit, wenn ein Spieler wie Denis auf dem Markt ist», sagte Lions-Sportchef Sven Leuenberger zum Zuzug. «Er ist einer von uns und auch im Hinblick auf die neue Swiss Life Arena ein vielversprechender Transfer. Er sei «einer der besten Center in der Schweiz mit ausgeprägter Produktivität.»

Rückkehr nach Zürich statt neuer Anlauf in der NHL

Für den 24-jährigen Stürmer ist es eine Rückkehr. Malgin war schon zwischen 2010 und 2016 Teil der Lions-Organisation, ehe er sein Glück in der NHL versuchte. In vier Saisons bei den Florida Panthers und den Toronto Maple Leafs brachte es der Oltner, dessen russischer Vater Albert Malgin bereits in der Schweiz Eishockeyprofi war, auf 192 Einsätze. In diesen sammelte Malgin 60 Skorerpunkte (28 Tore, 32 Assists).

Bild: AP/The Canadian Press

Bereits die vergangene Saison bestritt er in der National League, die Maple Leafs hatten Malgin an Lausanne ausgeliehen. Am Genfersee überzeugte er mit 45 Punkten in 49 Spielen. Zuletzt war noch zu vernehmen, dass der Stürmer eine Rückkehr in die NHL anstrebe. Von Toronto hatte er im Juli eine Offerte für einen neuen Vertrag erhalten. Nun setzt Denis Malgin seine Karriere jedoch in der Heimat fort. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Schweizer, die in die NHL gedraftet wurden 1 / 82 Alle Schweizer, die in die NHL gedraftet wurden quelle: keystone / salvatore di nolfi «Nico, so klein war er noch nie» – zu Besuch beim Gfrörli Club Bern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter