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Eishockey-WM: Österreich bezwingt Grossbritannien

Austria&#039;s Peter Schneider celebrates after his goal to make it 2:4 during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Great Britain and Austria, ...
Ex-Bieler Peter Schneider war einer der Torschützen Österreichs.Bild: keystone

Österreich bezwingt Grossbritannien – Slowakei schlägt Norwegen knapp

16.05.2026, 15:4116.05.2026, 15:41

Gruppe A

Grossbritannien – Österreich 2:5

Erstmals seit elf Jahren startet Österreichs Eishockey-Team mit einem Sieg in eine A-WM. In Zürich besiegt das Team von Roger Bader Grossbritannien 5:2 (3:2,2:0,0:0).

Österreich machte somit einen ersten grossen Schritt Richtung Klassenerhalt. Am Sonntag soll gegen Ungarn, den zweiten Konkurrenten um den Verbleib unter den besten 16 Nationen, soll der zweite Sieg folgen.

Österreichs Fans machen Party in Zürich.Video: SRF

Die Partie vor rund 8000 Zuschauern begann ganz nach Wunsch der Truppe der Schweizer Trainers. Nach einer 3:0-Führung nach zehn Minuten schien die Sache klar zu sein. Doch der Spielfluss riss und mit einem Doppelpack innerhalb von 37 Sekunden kamen die Briten zurück. Erst im Mitteldrittel erlangten die Österreicher wieder die Kontrolle über das Spiel.

Die Tabelle:

Die WM läuft! Schau hier, wie gut du dich im Tippspiel schlägst

Gruppe B

Slowakei – Norwegen 2:1

Die Slowakei setzt sich in Fribourg knapp mit 2:1 gegen Norwegen durch. Die Olympiavierten der Slowakei gingen nach acht Minuten durch Ex-Davoser Kristian Pospisil in Führung. Norwegen konnte kurz vor der zweiten Pause durch Tinus Luc Koblar ausgleichen. Marek Hrivik schoss die Slowaken dann in der 49. Minute zum Sieg.

Die Tabelle:

Der Spielplan der Eishockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg
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