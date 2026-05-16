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Coach Tortorella verweigert Interview: Busse gegen Vegas Golden Knights

Coach wollte nicht mit Medien reden: 100'000-Dollar-Busse gegen die Golden Knights

16.05.2026, 12:5616.05.2026, 12:56

Weil ihr Trainer nicht mit Reportern sprechen wollte und die Kabine für Medienvertreter geschlossen blieb, sind die Vegas Golden Knights hart bestraft worden. Wie die NHL mitteilte, wurde Coach John Tortorella mit einer Busse von 100'000 Dollar belegt, weil er sich nach dem 5:1-Sieg bei den Anaheim Ducks und dem Einzug in die Halbfinals am Donnerstag nicht äussern wollte.

Vegas Golden Knights head coach John Tortorella speak at a press conference after Game 3 of the first round NHL hockey Stanley Cup playoff series against the Utah Mammoth, Friday, April 24, 2026, in S ...
Golden-Knights-Coach John Tortorella.Bild: keystone

Zudem muss das Team mit dem Schweizer Goalie Akira Schmid bei der alljährlichen Vergabe der grössten Talente beim nächsten Mal in der zweiten Runde zuschauen und verliert damit das Zugriffsrecht auf einen neuen Spieler. Gegen beide Sanktionen sei noch ein Einspruch möglich, hiess es weiter.

Die NHL begründete die Strafen mit eklatanten Verstössen gegen die Medienrichtlinien. Normalerweise sind in Nordamerika die Kabinen für Interviews zugänglich. Die Liga erklärte, das Team aus Las Vegas sei bereits zuvor verwarnt und aufgefordert worden, die Richtlinien einzuhalten. (sda/apa/dpa)

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