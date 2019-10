Sport

Eishockey

National League: Fribourg schlägt Davos, ZSC bezwingt die SCL Tigers



Bild: KEYSTONE

Davos verliert Ambühls Jubiläumsspiel – ZSC bezwingen Langnau erst in der Verlängerung

Fribourg – Davos 4:2

Bei Fribourg-Gottéron geht es langsam aufwärts. Das Team von Interimscoach Christian Dubé liess dem 4:1-Sieg in Lugano einen Erfolg gegen das in dieser Saison bisher positiv überraschende Davos folgen - ohne zu brillieren, aber eben auch ohne gravierende Fehler zu begehen.

In einer Partie ohne grosse Intensität gingen die Freiburger dreimal in Führung, doch erst das zweite Tor von Killian Mottet 15 Minuten vor Schluss hatte Bestand. Das Schlusslicht hatte durch Mottet früh das 1:0 erzielt und reagierte auf beide Ausgleiche der Davoser am Ende des Mitteldrittels und zu Beginn des Schlussabschnitts innerhalb von wenigen Minuten mit der neuerlichen Führung.

Auch ohne die verletzten Schweizer Offensivstars Julien Sprunger und Andrej Bykow funktioniert das Freiburger Powerplay immer besser. Zwei der drei Tore fielen mit einem Mann mehr. Damit verdienten sich die Drachen den dritten Sieg in den letzten vier Spielen oder seit der Entlassung von Coach Mark French.

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron - Davos 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

5538 Zuschauer. - SR Lemelin/Mollard; Obwegeser/Wolf. -

Tore: 6. Mottet (Brodin, Schmutz) 1:0. 37. Tedenby 1:1. 39. Desharnais (Gunderson/Ausschluss Lindgren) 2:1. 42. Palushaj (Paschoud) 2:2. 45. Mottet (Gunderson/Ausschluss Stoop) 3:2. 60. (60:00) Stalberg 4:2.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Brodin; Lindgren.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Furrer; Schneeberger, Stalder; Forrer, Marti; Rossi, Desharnais, Stalberg; Brodin, Walser, Mottet; Marchon, Schmutz, Lhotak; Lauper, Schmid, Vauclair.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Stoop, Guerra; Rantakari, Paschoud; Kienzle; Herzog, Ambühl, Eggenberger; Frehner, Marc Aeschlimann, Bader; Marc Wieser, Lindgren, Baumgartner; Palushaj, Corvi, Tedenby; Meyer.

Bemerkungen: Fribourg ohne Sprunger und Bykow, Davos ohne Nygren, Dino Wieser, Hischier und Buchli (alle verletzt). 1000. NLA-Spiel von Ambühl. Pfostenschuss Herzog (9.). Timeouts: Fribourg (60.); Davos (53.). Davos ab 58:05 ohne Torhüter.

Zürich – Langnau 5:4nV

Die ZSC Lions kamen gegen die SCL Tigers mit einer Portion Glück um eine weitere Niederlage herum. Die Zürcher siegten vor 8055 Zuschauern im Hallenstadion mit 5:4 nach Verlängerung.

Die Zürcher setzten sich dank eines Steigerungslaufs durch. Aber auch, weil Langnau (einmal mehr) seine Möglichkeiten nicht nutzte, sich nach einer 2:0-Führung viel zu viele Zweiminutenstrafen leistete und im Schlussabschnitt umstellte, obwohl die Emmentaler bis zu diesem Zeitpunkt die Partie überlegen gestaltet hatten.

Wegen der Nonchalance im Abschluss führten die SCL Tigers nach 34 Minuten nur 2:0 (durch Powerplay-Tore von Ben Maxwell und Andrea Glauser). Vier Langnauer Strafen, kassiert innerhalb von vier Minuten, führten dazu, dass die ZSC Lions durch Fredrik Pettersson (in doppelter Überzahl) und Simon Bodenmann bis zur 43. Minute zum Ausgleich kamen. Anschliessend vertraute Langnaus Coach Heinz Ehlers mit mässigem Erfolg nur noch drei Sturmlinien. Im packenden Finish dominierten die Zürcher das Geschehen.

Die SCL Tigers gingen durch Larri Leeger nochmals in Führung, ehe Pius Suter und Simon Bodenmann die ZSC Lions erstmals in Führung brachten. 75 Sekunden vor Schluss gelang Julian Schmutz für Langnau der Ausgleich. Zuvor hatte Harri Pesonen noch einen Penalty vergeben. In der Verlängerung entschied der Schwede Marcus Krüger das Spiel.

Bild: KEYSTONE

ZSC Lions - SCL Tigers 5:4 (0:0, 1:2, 3:2, 1:0) n.V.

8055 Zuschauer. - SR Urban/Vikman, Dreyfus/Kaderli.

Tore: 24. Maxwell (DiDomenico, Pesonen/Ausschluss Dominik Diem) 0:1. 35. Glauser (DiDomenico/Ausschluss Hollenstein) 0:2. 38. Pettersson (Roe/Ausschlüsse Pesonen, Maxwell) 1:2. 43. Bodenmann (Krüger, Hollenstein/Ausschluss Berger) 2:2. 46. Leeger (Pesonen/Ausschlüsse Chris Baltisberger; Schmutz) 2:3. 55. Suter 3:3. 57. Bodenmann (Hollenstein, Krüger) 4:3. 59. Schmutz (Pesonen, Earl) 4:4. 63. (62:03) Krüger (Hollenstein, Geering) 5:4.

Strafen: je 6mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Roe; Pesonen.

ZSC Lions: Flüeler; Marti, Noreau; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher, Suter, Roe, Wick; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Pettersson, Prassl, Diem; Chris Baltisberger, Schäppi, Pedretti; Simic.

SCL Tigers: Punnenovs; Erni, Lardi; Glauser, Leeger; Cadonau, Schilt; Huguenin; Kuonen, Maxwell, Dostoinow; DiDomenico, Berger, Pesonen; Schmutz, Earl, Neukom; Andersons, Melnalksnis, Rüegsegger.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Ortio (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Blaser, Nolan Diem, Gagnon und In-Albon (alle verletzt). - Pfostenschuss Pettersson (29.). - Pesonen scheitert mit Penalty an Flüeler (58.).

Rapperswil – Lugano 1:2

Ein offensiv lange Zeit harmloses Lugano hat die Partie auswärts gegen die Rapperswil-Jona Lakers noch gedreht. Mit 2:1 nach Verlängerung siegten die Tessiner, nachdem sie bis in die 57. Minute in Rückstand gelegen hatten.

Es war laue Kost, welche die beiden Mannschaften den Fans in Rapperswil zumuteten. Die Lakers führten nach einem schön herausgespielten Treffer des Amerikaners Casey Wellman in der 29. Minute lange Zeit 1:0 und schienen einem knappen Sieg entgegen zu steuern. Dies auch, weil Lugano kaum einmal gefährlich vor dem Rapperswiler Torhüter Melvin Nyffeler auftauchten.

Es benötigte eine unnötige Strafe gegen Martin Ness, der sich beim Bully zweimal zu früh bewegte und deshalb zwei Minuten kassierte, damit Lugano noch einmal in die Partie fand. Via Fuss lenkte Jani Lajunen den Puck zum 1:1 ins gegnerische Tor ab. Der Ausgleich verlieh Lugano neues Selbstvertrauen. In der Verlängerung lenkte der ehemalige Rapperswiler Junior Sandro Zangger einen Schuss von Taylor Chorney zum Sieg der Tessiner ab.

Am Ende war der Erfolg für Lugano etwas schmeichelhaft. Rapperswil, bei dem der von Genève-Servette ausgeliehene Juraj Simek debütierte, hatte es sich auch selbst zuzuschreiben, dass es nicht früher einen zweiten Treffer erzielte.

Rapperswil-Jona Lakers - Lugano 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) n.V.

3750 Zuschauer. - SR Müller/Nikolic, Progin/Huguet.

Tore: 29. Wellman (Hächler, Kristo) 1:0. 57. Lajunen (Fazzini/Ausschluss Ness) 1:1. 62. Zangger (Chorney) 1:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers, keine gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Egli; Klasen.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Vukovic, Dufner; Maier, Hächler; Egli, Randegger; Antonietti, Gähler; Wellman, Rowe, Forrer; Clark, Schlagenhauf, Simek; Mosimann, Dünner, Kristo; Spiller, Ness, Casutt.

Lugano: Zurkirchen; Ohtamaa, Chorney; Chiesa, Jecker; Loeffel, Vauclair; Wellinger; Zangger, Lajunen, Klasen; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Fazzini, Romanenghi, Suri; Jörg, Haussener, Lammer; Vedova.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Rehak (gesperrt), Cervenka, Profico, Hüsler und Schweri, Lugano ohne Morini, Walker (alle verletzt) und Spooner (überzähliger Ausländer).

Die Tabelle

Abonniere unseren Newsletter