Sport

Eishockey

Hiller bekommt einen Rookie vor die Nase gesetzt und sieht seine Ducks siegen



Bild: Keystone

NHL-Playoffs

Hiller bekommt einen Rookie vor die Nase gesetzt und sieht seine Ducks siegen

In den Playoff-Viertelfinals der NHL gewinnt Anaheim ohne Jonas Hiller im Tor das vierte Spiel bei den Los Angeles Kings 2:0. Damit steht es in der Serie 2:2.

Mit einem Doppelschlag kurz vor Ende des ersten Drittels führte Anaheim im Staples Center die Entscheidung herbei. Devante Smith-Pelly erzielte in der 17. Minute die Führung, ehe kurz darauf Ryan Getzlaf (19.) in einer Überzahlsituation das Skore zum Schlussresultat erhöhte.

Trotz des Sieges seiner Mannschaft war es ein bitterer Abend für Goalie Hiller. Der Appenzeller musste von der Ersatzbank aus zusehen, wie der ihm vorgezogene Rookie John Gibson im Tor der Ducks gefiel und einen Shutout feierte. In seinem ersten Playoff-Spiel überhaupt und der insgesamt vierten NHL-Partie seiner Karriere brillierte der 20-jährige Amerikaner mit 28 Paraden und wurde zum Mann des Spiels gewählt.

Bleibt die Frage, wie es für Hiller in den Playoffs weitergeht, nachdem der Schweizer Internationale erst in fünf Partien eingesetzt worden ist. Die Rolle für Luca Sbisa dürfte auch im kommenden Heimspiel in der Nacht auf Dienstag klar sein: Der Verteidiger der Ducks war im vierten Spiel erneut überzählig.

Im zweiten Spiel des Abends gewann Boston zuhause gegen Montreal 4:2. In der Serie liegen die Bruins nun 3:2 in Führung. (dux/si)

NHL, Playoff-Viertelfinals LA Kings – Anaheim 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Boston – Montreal 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter