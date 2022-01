Patrick Fischer hat am Dienstag sein Kader für die Olympischen Spiele bekanntgegeben. Bild: keystone

«Eingespielte, verschworene Truppe»: Diese 25 Spieler nominiert Patrick Fischer für Peking

Am 4. Februar starten in Peking die Olympischen Spiele 2022. 17 Tage davor hat Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer nun sein Kader für die Mission Edelmetall bekanntgegeben. NHL-Stars sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine dabei – im Aufgebot stehen deshalb 25 Spieler aus der National League. Dabei sind auch 16 Akteure, welche schon an der letzten WM in Riga im Kader standen.

«Wir sind eine eingespielte, verschworene Truppe, die mit riesigem Commitment auf das gleiche Ziel hinarbeitet. Die Spieler sind mit unserer Philosophie und unserem System bestens vertraut. Ich bin absolut überzeugt von dieser Mannschaft und sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Mischung aus Erfahrung und Spielwitz gefunden haben.» Nati-Trainer Patrick Fischer

Die grösste Überraschung im Aufgebot ist wohl Sven Senteler. Der Stürmer des EV Zug bestritt bisher erst zwei Partien im Nati-Dress und war noch nie an einer WM oder bei Olympischen Spielen dabei. Er ist neben dem dritten Goalie Joren van Pottelberghe der einzige im Aufgebot ohne Ernstkampf für die Schweiz

Die Schweizer Nati wird am 30. Januar ins Olympia-Vorbereitungscamp in Cham einrücken. Dort findet am 1. Februar ein Testspiel gegen die kanadische Auswahl statt. Am 2. Februar reist das Team von Patrick Fischer dann in Richtung China, wo am 7. Februar ein Testspiel gegen Finnland stattfindet. Am 9. Februar bestreiten die Schweiz dann ihr erstes Spiel am olympischen Turnier gegen Russland

Das Kader der Schweiz:

Torhüter (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Joren van Pottelberghe (EHC Biel-Bienne).

Verteidiger (8): Santeri Alatalo (HC Lugano), Raphael Diaz (Fribourg-Gottéron), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Romain Loeffel (HC Lugano), Christian Marti (ZSC Lions), Mirco Müller (HC Lugano), Ramon Untersander (SC Bern), Yannick Weber (ZSC Lions).

Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Denis Malgin (ZSC Lions), Simon Moser (SC Bern), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug), Joël Vermin (Genève-Servette HC).

(dab)