Der HC Davos reist in der Champions Hockey League zweimal nach Schweden. Bild: keystone

Auf diese Mannschaften treffen die Schweizer Teams in der Champions Hockey League

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Heute Nachmittag erfolgte in Stockholm die Auslosung für die Ligaphase der Champions-Hockey-League. In diesem Jahr sind mit Meister Fribourg-Gottéron, Davos und Genf-Servette drei Schweizer Teams vertreten. In der Ligaphase bestreitet jede Mannschaft sechs Spiele, die besten 16 Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Die Saison in der CHL startet am 3. September 2026, das Final findet am 23. Februar 2027 statt.

Wir liefern dir die Übersicht über die Gegner der Schweizer Mannschaften (die genauen Spieldaten sind noch nicht bekannt):

Fribourg-Gottéron

HC Pilsen (heim)

Adler Mannheim (heim)

HK Nitra (heim)

Graz99ERS (auswärts)

KAC Klagenfurt (auswärts)

Herning Blue Fox (auswärts)

HC Davos

Bili Tygri Liberec (heim)

Storhamer Hamar (heim)

Eisbären Berlin (heim)

Skelleftea (auswärts)

Rögle Ängelholm (auswärts)

GKS Tychy (auswärts)

Genf-Servette

Bili Tygri Liberec (heim)

Kölner Haie (heim)

Eisbären Berlin (heim)

GKS Tychy (auswärts)

Växjo Lakers (auswärts)

Skelleftea (auswärts)

(riz)