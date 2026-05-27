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Champions Hockey League: Die Gegner von Fribourg, Davos und Servette

Les joueurs de HC Davos sont decus a la fin de la prolongation lors du sixieme match de la finale des play-off du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre le HC Fribourg-Gottero ...
Der HC Davos reist in der Champions Hockey League zweimal nach Schweden.Bild: keystone

Auf diese Mannschaften treffen die Schweizer Teams in der Champions Hockey League

27.05.2026, 16:3227.05.2026, 16:37

Heute Nachmittag erfolgte in Stockholm die Auslosung für die Ligaphase der Champions-Hockey-League. In diesem Jahr sind mit Meister Fribourg-Gottéron, Davos und Genf-Servette drei Schweizer Teams vertreten. In der Ligaphase bestreitet jede Mannschaft sechs Spiele, die besten 16 Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Die Saison in der CHL startet am 3. September 2026, das Final findet am 23. Februar 2027 statt.

Wir liefern dir die Übersicht über die Gegner der Schweizer Mannschaften (die genauen Spieldaten sind noch nicht bekannt):

Fribourg-Gottéron

  • HC Pilsen (heim)
  • Adler Mannheim (heim)
  • HK Nitra (heim)
  • Graz99ERS (auswärts)
  • KAC Klagenfurt (auswärts)
  • Herning Blue Fox (auswärts)

HC Davos

  • Bili Tygri Liberec (heim)
  • Storhamer Hamar (heim)
  • Eisbären Berlin (heim)
  • Skelleftea (auswärts)
  • Rögle Ängelholm (auswärts)
  • GKS Tychy (auswärts)

Genf-Servette

  • Bili Tygri Liberec (heim)
  • Kölner Haie (heim)
  • Eisbären Berlin (heim)
  • GKS Tychy (auswärts)
  • Växjo Lakers (auswärts)
  • Skelleftea (auswärts)
Eismeister Zaugg
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(riz)

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