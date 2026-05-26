Titelverteidiger USA steht im WM-Viertelfinal. Bild: keystone

USA schlägt Österreich und trifft im Viertelfinal auf Kanada – auch Schweden ist weiter

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Gruppe A

USA – Österreich 4:1

In der Schweizer Gruppe in Zürich blieb eine Überraschung im Kampf um die letzten zwei Viertelfinalplätze aus. Während Lettland gegen Ungarn mit einem souveränen 8:1 die Pflicht erfüllte und den letzten Schritt zum Weiterkommen machte, sicherte sich später auch Titelverteidiger USA im Entscheidungsspiel gegen Österreich mit einem ungefährdeten 4:1-Erfolg das Ticket für die Viertelfinals.

Damit kommt es im Viertelfinal zum Prestigeduell zwischen den USA und Rekordweltmeister Kanada. Es ist dies die Neuauflage des Olympiafinals von Mailand, in dem sich die USA nach Verlängerung 2:1 durchgesetzt hatten.

Für Österreich ist die WM vorbei. Bild: keystone

Den vom Schweizer Roger Bader trainierten Österreichern fehlte gegen den Weltmeister letztlich doch einiges zur Sensation. Diese wäre nötig gewesen, um wie im Vorjahr - damals erstmals seit 1994 - erneut unter die letzten acht zu kommen. Dabei hatte das Turnier mit drei Siegen für die Österreicher so gut begonnen. Nach der 0:9-Klatsche gegen die Schweiz waren sie jedoch in den letzten drei Spielen weit von dem nötigen Punktgewinn entfernt.

Ungarn – Lettland 1:8

Lettland siegt klar und deutlich mit 8:1 gegen Ungarn und schliesst die Schweizer-Gruppe auf dem dritten oder vierten Platz ab. Die Letten dominierten das Spiel gegen das klar unterlegene Ungarn und führten bereits nach dem ersten Drittel mit 3:0.

Für Ungarn ist es im letzten Gruppenspiel um nichts mehr gegangen. Der Viertelfinal war für sie nicht mehr zu erreichen und der Abstieg konnte bereits abgewendet werden. Beendet ist das Turnier auch für Deutschland. Das Team von Trainer Harold Kreis musste auf einen überraschenden Sieg von Ungarn hoffen.

Lettland dominierte gegen Ungarn. Bild: keystone

Die Tabelle:

Gruppe B

Schweden – Slowakei 4:2

Alles oder nichts hiess es im Duell zwischen Schweden und der Slowakei im Kampf um das letzte Viertelfinal-Ticket der Gruppe B. Die Schweden benötigten im abschliessenden Gruppenspiel zwingend einen Sieg nach 60 Minuten, um die Slowaken nach der überraschenden Niederlage gegen Norwegen (2:3) noch hinter sich zu lassen - und das gelang. Mit dem 4:2-Erfolg verhinderten sie die Blamage und beendeten gleichzeitig das Turnier der Slowaken, die ihre ersten vier Spiele allesamt gewonnen hatten. Schweden hätte erst zum dritten Mal die WM-Viertelfinals verpasst.

Schweden steht im Viertelfinal. Bild: keystone

Als Gruppenvierter trifft Schweden am Donnerstag in der ersten K.o.-Runde auf Finnland oder die Schweiz, die am Dienstagabend (20.20 Uhr) im Direktduell den 1. Platz der Gruppe A in Zürich unter sich ausmachen. Als weitere mögliche Schweizer Viertelfinalgegner kommen Tschechien und Norwegen infrage.

Norwegen – Dänemark 4:3 n.V.

Das bereits vor dem letzten Gruppenspiel für die K.o.-Runde qualifizierte Norwegen setzte sich in Freiburg gegen Dänemark mit 4:3 nach Verlängerung durch. Den Ausgleich mussten die Norweger erst zwei Sekunden vor der dritten Sirene hinnehmen. Ein Sieg nach 60 Minuten hätte dem Team von Petter Thoresen den 2. Platz eingebracht. So können die Norweger noch von Tschechien überholt werden und sind weiterhin ein möglicher Viertelfinalgegner der Schweiz. (riz/sda)