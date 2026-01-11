bedeckt-2°
Sport
Eishockey

National League live: Zürcher Derby ZSC Lions – EHC Kloten im Liveticker

Torhueter Simon Hrubec (ZSC), Dean Kukan (ZSC) und Axel Simic (EHCK), von links, kaempfen um den Puck im Spiel der Eishockey National League zwischen den ZSC Lions und dem EHC Kloten am Sonntag, 11. J
ZSC-Keeper Hrubec legt sich ins Zeug.Bild: keystone

Dank Treffer im letzten Drittel: ZSC gewinnt das Zürcher Derby gegen Kloten

Die ZSC Lions gewinnen zu ungewohnter Anspielzeit am Sonntagabend das Derby gegen Kloten mit 1:0. Verteidiger Yannick Weber trifft in der 48. Minute.
11.01.2026, 18:3512.01.2026, 05:06

Der Meister bestätigte damit im neuen Jahr erneut, dass er den Tritt wieder gefunden hat. Die ZSC Lions verloren zwar das erste Spiel im neuen Jahr in Genf (3:5), siegten danach aber der Reihe nach gegen Lausanne (3:2), in der Ajoie (5:3) und in Zug (3:2 n.V.) und nun daheim gegen Kloten. Aus den letzten zehn Runden holte der Zürcher SC acht Siege.

Ein grosses Spektakel erlebten die 12'000 Zuschauer in der Arena gewiss nicht. Im ersten Abschnitt kamen beide Teams kaum zu Chancen. Im zweiten Drittel verstärkte Kloten die Offensivbemühungen. Erst im Schlussabschnitt realisierte Zürichs Verteidiger Yannick Weber mit einer Direktabnahme das 1:0. Wenig später bot sich Pontus Aberg mit einem Penalty die Chance zur Vorentscheidung. Weil er aber nicht reüssierte und sich Sven Andrighetto im Finish noch eine Strafe leistete, kam Kloten dem Ausgleich nochmals nahe.

Die Klotener haben in zwei Auswärtspartien gegen die ZSC Lions diese Saison kein Tor erzielt (0:2 und 0:1) und in drei Derbys bloss eines (1:4-Niederlage in Kloten).

In der Tabelle festigten die ZSC Lions den 6. Platz – den letzten Platz, der am Ende der Qualifikation die direkte Playoff-Qualifikation sichern wird. Kloten verbleibt auf Platz 11 mit fünf Punkten Rückstand auf Platz 10, der gerade noch zur Teilnahme am Play-In berechtigt.

Yannick Weber (ZSC) jubelt nach seinem Tor zum 1:0 im Spiel der Eishockey National League zwischen den ZSC Lions und dem EHC Kloten am Sonntag, 11. Januar 2026 in der Swiss Life Arena in Zuerich.
Bild: keystone

ZSC Lions – EHC Kloten 1:0

ZSC Lions - Kloten 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
12'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebeisen/Harnebring, Urfer/Billing.
Tor: 48. Weber (Andrighetto) 1:0.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 2mal 2 Minuten gegen Kloten.
PostFinance-Topskorer: Malgin; Leino.
ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Lehtonen, Marti; Weber, Schwendeler; Trutmann; Rohrer, Malgin, Andrighetto; Frödén, Grant, Balcers; Aberg, Baechler, Riedi; Endo Meier, Sigrist, Gruber; Baltisberger.
Kloten: Waeber; Profico, Lindroth; Delémont, Wolf; Sidler, Klok; Kellenberger; Morley, Leino, Puhakka; Meyer, Gignac, Ramel; Simic, Schäppi, Rafael Meier; Derungs, Diem, Smirnovs; Schreiber.
Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader und Hollenstein (beide verletzt), Kloten ohne Steiner, Weibel (beide krank), Hausheer und Simon Meier (beide verletzt). Kloten ab 58:31 ohne Torhüter. (sda)

Die Tabelle

Trotz Baustelle eingeweiht: So sieht Mailands Eishockey-Stadion für Olympia aus
Mehr Eishockey:
Themen
