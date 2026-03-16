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Frauenliga: Aurélie Csillag hilft bei Liverpool-Sieg entscheidend mit

Csillag holt Penalty für Liverpool raus +++ YB-Frauen lassen Thun keine Chance

16.03.2026, 12:2916.03.2026, 12:29
Inhaltsverzeichnis
YB-Blitzstart gegen ThunServette siegt ohne GlanzAbsage und GleichschrittCsillag hilft Liverpool im AbstiegskampfBeney und Peng auf der BankCalligaris verletzt sich

YB-Blitzstart gegen Thun

Eine Woche nach den Männern bestritten auch die Frauen das Berner Derby. Auf dem Kunstrasen im Wankdorf zeigte sich jedoch ein gänzlich anderes Bild. Während bei den Männern der unaufhaltsame Leader Thun mit 2:1 gewann, setzten sich am Sonntagnachmittag die YB-Frauen gleich mit 4:0 durch. Den Grundstein zum Sieg vor 4370 Zuschauern legte das Heimteam mit zwei Treffern in den ersten sieben Minuten.

Die Highlights des Spils.Video: SRF

Servette siegt ohne Glanz

Die Meisterinnen aus Bern sind mit elf Punkten Rückstand der erste Verfolger von Tabellenführer Servette. Die Genferinnen gewannen, ohne zu glänzen, gegen Rapperswil-Jona 2:0 und sind nach 15 Runden noch immer ungeschlagen.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Absage und Gleichschritt

Das Spiel zwischen St. Gallen (6.) und den Grasshoppers (3.) musste wetterbedingt abgesagt werden. Gleichschritt herrscht am Tabellenende. Luzern (1:2 gegen Basel) liegt weiter auf dem rettenden 8. Platz mit drei Punkten Vorsprung auf Aarau (0:2 gegen Zürich) und vier Zählern Reserve auf Thun.

Csillag hilft Liverpool im Abstiegskampf

Aurélie Csillag war im für Liverpool so wichtigen Duell mit Leicester City entscheidend an der Siegsicherung beteiligt. Vor dem 2:0 holte die eingewechselte Stürmerin einen Penalty heraus, den Ceri Holland zum Endstand verwertete. Liverpool verschaffte sich durch den Sieg etwas Luft im Abstiegskampf und liegt neu vier Punkte vor dem Schlusslicht aus Leicester.

Beney und Peng auf der Bank

Auf der anderen Seite der Tabelle steht Manchester City. Die Skyblues, bei denen Iman Beney 90 Minuten auf der Bank sass, spielten gegen Aston Villa und Noelle Maritz zwar nur 0:0, bauten die Tabellenführung bei einem mehr ausgetragenen Spiel aber auf neun Punkte aus. Dies, weil die Verfolger Manchester United und Chelsea im Final des Ligacups aufeinandertrafen. Den 2:0-Sieg der Londonerinnen sah Nati-Goalie Livia Peng von der Ersatzbank aus.

Calligaris verletzt sich

Juventus Turin musste einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Meistertitel hinnehmen. Gegen die AC Milan unterlag das Team mit Viola Calligaris und Lia Wälti 0:1. Innenverteidigerin Calligaris musste nach nur 23 Minuten verletzt vom Feld. Ein Update zum Gesundheitszustand der 29-Jährigen steht noch aus. (abu/sda)

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