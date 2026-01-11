Trotz Baustelle eingeweiht: So sieht Mailands Eishockey-Stadion für Olympia aus
Reicht die Zeit? Wird das Stadion fertig, wenn in rund einem Monat die Olympischen Spiele 2026 stattfinden?
Während NHL-Verantwortliche in Panik bereits Alarm schlugen, wussten mit Italien vertraute Personen: Piano, piano – die werden das schon hinkriegen.
Und so ist am Freitagabend die Santa Giulia Arena eingeweiht worden. Mit der Partie zwischen Kaltern und Varese (8:3).
Noch ist nicht alles fertig. Auf den Tribünen sind noch Arbeiter zugange, Baumaterial wartet darauf, verarbeitet zu werden. Das Final-Four-Turnier im italienischen Cup findet deshalb vor reduzierter Kulisse statt. An den Olympischen Spielen sollen 11'800 Fans Platz finden.
New footage from the olympic hockey rink pic.twitter.com/vmL43ei5CS— FloWie (@fwieser55) January 8, 2026
Auch die Kabinen für die Eishockey-Teams sind derzeit noch nicht fertig. Pierre Ducrey vom Internationalen Olympischen Komitee versprach jedoch, dass man rechtzeitig bereit sein werde. Es gehe nun noch «um den letzten Schliff».
Fürs olympische Eis wird in Mailand Don Moffatt zuständig sein, zum dritten Mal nach 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking. Der Kanadier sagte, er sei mit der Spielfläche zufrieden.
Eismeister Moffatt sprach von «Anlaufschwierigkeiten», als es darum ging, dass am Freitagabend wegen eines Lochs im Eis die Partie für rund fünf Minuten unterbrochen werden musste.
Kaltern-Spieler Florian Wieser liess verlauten, die Qualität der rutschigen Unterlage sei sehr gut gewesen. «Perfekt war es nicht, es war eher weich und das kleine Loch war natürlich nicht gut», schrieb Wieser auf X. «Aber wir haben das Eis viel schlechter erwartet und es hat das Spiel nicht negativ beeinflusst.»
Locker rooms are still a work in progress #Olympics2026 #olympics #nhl pic.twitter.com/WNG4Lw9SRe— FloWie (@fwieser55) January 8, 2026
Zudem teilte Wieser mit, er habe sich mit den Eismeistern unterhalten. Diese hätten ihm versichert, dass die Qualität des Eises sich markant verbessern werde, je mehr Schlittschuh gelaufen und die Lüftung in der Halle in Betrieb genommen werde.
Die erste Olympia-Partie in der Arena Santa Giulia in Mailand wird am 5. Februar – bereits einen Tag vor der Eröffnungsfeier – das Frauen-Spiel zwischen Italien und Frankreich sein. Das Männerturnier mit Beteiligung der NHL-Stars beginnt am 11. Februar.
Doch bevor es um Olympia-Gold geht, steht am Sonntag der Final in der Coppa Italia auf dem Programm. Kaltern und Florian Wieser treffen auf Alleghe.