Bauarbeiter machen kurz Pause, um sich Kaltern – Varese reinzuziehen. Bild: www.imago-images.de

Trotz Baustelle eingeweiht: So sieht Mailands Eishockey-Stadion für Olympia aus

Kaum eine andere Sportstätte steht vor den Olympischen Spielen 2026 so im Fokus wie das Eishockey-Stadion Santa Giulia in Mailand. Nun ist es eröffnet worden – obwohl immer noch fleissig daran gebaut wird.

Ralf Meile Folge mir

Reicht die Zeit? Wird das Stadion fertig, wenn in rund einem Monat die Olympischen Spiele 2026 stattfinden?

Das Stadion am Tag betrachtet. Bild: www.imago-images.de

Während NHL-Verantwortliche in Panik bereits Alarm schlugen, wussten mit Italien vertraute Personen: Piano, piano – die werden das schon hinkriegen.

Und so ist am Freitagabend die Santa Giulia Arena eingeweiht worden. Mit der Partie zwischen Kaltern und Varese (8:3).

Das Stadion am Abend betrachtet. Bild: www.imago-images.de

Noch ist nicht alles fertig. Auf den Tribünen sind noch Arbeiter zugange, Baumaterial wartet darauf, verarbeitet zu werden. Das Final-Four-Turnier im italienischen Cup findet deshalb vor reduzierter Kulisse statt. An den Olympischen Spielen sollen 11'800 Fans Platz finden.

Auch die Kabinen für die Eishockey-Teams sind derzeit noch nicht fertig. Pierre Ducrey vom Internationalen Olympischen Komitee versprach jedoch, dass man rechtzeitig bereit sein werde. Es gehe nun noch «um den letzten Schliff».

Der Blick ins Rund. Bild: keystone

Fürs olympische Eis wird in Mailand Don Moffatt zuständig sein, zum dritten Mal nach 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking. Der Kanadier sagte, er sei mit der Spielfläche zufrieden.

Eismeister Moffatt sprach von «Anlaufschwierigkeiten», als es darum ging, dass am Freitagabend wegen eines Lochs im Eis die Partie für rund fünf Minuten unterbrochen werden musste.

Kaltern-Spieler Florian Wieser liess verlauten, die Qualität der rutschigen Unterlage sei sehr gut gewesen. «Perfekt war es nicht, es war eher weich und das kleine Loch war natürlich nicht gut», schrieb Wieser auf X. «Aber wir haben das Eis viel schlechter erwartet und es hat das Spiel nicht negativ beeinflusst.»

Zudem teilte Wieser mit, er habe sich mit den Eismeistern unterhalten. Diese hätten ihm versichert, dass die Qualität des Eises sich markant verbessern werde, je mehr Schlittschuh gelaufen und die Lüftung in der Halle in Betrieb genommen werde.

Die erste Olympia-Partie in der Arena Santa Giulia in Mailand wird am 5. Februar – bereits einen Tag vor der Eröffnungsfeier – das Frauen-Spiel zwischen Italien und Frankreich sein. Das Männerturnier mit Beteiligung der NHL-Stars beginnt am 11. Februar.

Doch bevor es um Olympia-Gold geht, steht am Sonntag der Final in der Coppa Italia auf dem Programm. Kaltern und Florian Wieser treffen auf Alleghe.