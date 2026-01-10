Ambri-Stürmer Zwerger verschafft Rappi-Goalie Nyffeler etwas Abkühlung. Bild: keystone

SCB gewinnt Strich-Krimi in Biel – SCL Tigers schlagen Leader Davos

EV Zug – ZSC Lions 2:3 n.V.

Vor dem Tor von ZSC-Goalie Hrubec geht die Post ab. Bild: keystone

Zug – ZSC Lions 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.

7450 Zuschauer. - SR Ruprecht/Stolc (SVK), Bachelut/De Paris.

Tore: 12. (11:51) Leuenberger (Tobias Geisser) 1:0. 13. (12:34) Gruber (Malgin) 1:1. 41. (40:51) Riva (Künzle) 2:1. 58. Grant (Powerplaytor) 2:2. 63. Grant 2:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 1mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Kubalik; Malgin.

Zug: Genoni; Sklenicka, Riva; Schlumpf, Tobias Geisser; Stadler, Guerra; Mischa Geisser; Tatar, Kovar, Kubalik; Künzle, Wingerli, Hofmann; Vozenilek, Senteler, Herzog; Wey, Leuenberger, Eggenberger; Antenen.

ZSC Lions: Hrubec; Geering, Kukan; Lehtonen, Marti; Weber, Schwendeler; Trutmann; Rohrer, Malgin, Gruber; Frödén, Grant, Balcers; Aberg, Baechler, Riedi; Meier, Sigrist, Segafredo; Olsson.

Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Bengtsson, Diaz, Martschini (alle verletzt) und Lindemann (krank), ZSC Lions ohne Bader, Hollenstein (beide verletzt), Andrighetto und Baltisberger (beide krank).

SCL Tigers – HC Davos 3:1

Corvi und Co. straucheln im Emmental. Bild: keystone

SCL Tigers – Davos 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

6000 Zuschauer. - SR Wiegand/Weber, Gnemmi/Meusy.

Tore: 5. Riikola (Meier) 1:0. 34. Pesonen (Kinnunen, Malone/Powerplaytor) 2:0. 39. Corvi (Gredig) 2:1. 45. Lapinskis 3:1.

Strafen: je 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Mäenalanen; Corvi.

SCL Tigers: Meyer; Meier, Riikola; Kinnunen, Mathys; Erni, Paschoud; Lehmann; Allenspach, Malone, Pesonen; Mike Aeschlimann, Felcman, Mäenalanen; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Fahrni.

Davos: Sandro Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Andersson, Barandun; Gross, Jung; Guebey; Lemieux, Asplund, Nussbaumer; Gredig, Corvi, Tambellini; Knak, Ryfors, Baumann; Frehner, Waidacher, Egli.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Baltisberger, Boltshauser, Rohrbach (alle krank), Björninen und Petersson (beide verletzt), Davos ohne Fora, Kessler, Parrée, Stransky, Zadina (alle krank) und Müller. Davos ab 58:31 ohne Torhüter.

EHC Biel – SC Bern 1:2

Die SCB-Spieler feiern den Sieg. Bild: keystone

Biel – Bern 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

6556 Zuschauer. - SR Hebeisen/Harnebring (SWE), Urfer/Gurtner.

Tore: 5. Aaltonen (Ejdsell) 0:1. 36. Alge (Merelä, Aaltonen) 0:2. 58. Dionicio (Haas) 1:2 (ohne Torhüter).

Strafen: je 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Hofer; Ejdsell.

Biel: Säteri; Hultström, Blessing; Burren, Zryd; Dionicio, Stampfli; Bichsel; Sylvegard, Cajka, Andersson; Hofer, Haas, Kneubuehler; Huuhtanen, Neuenschwander, Rajala; Sablatnig, Christen, Sever; Cattin.

Bern: Zurkirchen; Loeffel, Lindholm; Untersander, Kreis; Iakovenko, Häman Aktell; Rhyn; Merelä, Aaltonen, Ejdsell; Lehmann, Müller, Marchon; Vermin, Graf, Scherwey; Schild, Ritzmann, Alge; Levin Moser.

Bemerkungen: Biel ohne Sallinen (krank), Bern ohne Baumgartner, Bemström, Simon Moser (alle verletzt), Bont, Schenk, Serkins, Zürcher und Reideborn (überzähliger Ausländer). Biel von 57:06 bis 57:26 und ab 57:41 ohne Torhüter.

EHC Kloten – Servette 1:3

Servette ist dank dem Sieg in Kloten als einzige Mannschaft 2026 weiter ungeschlagen. Mit dem fünften Sieg seit dem Jahreswechsel bauten die Genfer ihre Erfolgsserie weiter aus. Zählt man den 7:3-Erfolg kurz vor Weihnachten gegen Erzrivale Lausanne dazu, sind es mittlerweile gar sechs Siege am Stück.

Verboom wird von Körbler bedrängt. Bild: keystone

Kloten – Servette 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

4441 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Hungerbühler, Schlegel/Allenspach.

Tore: 18. Rod (Saarijärvi/Unterzahltor!) 0:1. 21. (20:53) Ramel (Wolf) 1:1. 38. Sutter 1:2. 60. (59:32) Manninen (Puljujärvi, Granlund/Powerplaytor) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 1mal 2 plus 5 Minuten (Ignatavicius) plus Spieldauer (Ignatavicius) gegen Servette.

PostFinance-Topskorer: Leino; Puljujärvi.

Kloten: Fadani; Profico, Lindroth; Delémont, Wolf; Sidler, Klok; Kellenberger; Simic, Leino, Puhakka; Meyer, Gignac, Ramel; Derungs, Morley, Schreiber; Körbler, Diem, Schäppi; Weibel.

Servette: Mayer; Rutta, Berni; Saarijärvi, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Pouliot, Vesey; Praplan, Jooris, Ignatavicius; Miranda, Verboon, Rod; Akeson.

Bemerkungen: Kloten ohne Steiner (krank), Hausheer und Simon Meier (beide verletzt), Servette ohne Brassard, Hischier und Richard (alle verletzt). Kloten von 57:03 bis 58:28 und 59:06 bis 59:32 ohne Torhüter.

Ambri-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers 4:3 n.V.

Jubel in der Leventina: Zwei Punkte bleiben da. Bild: keystone

Ambri-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) n.V.

6553 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Stricker, Altmann/Huguet.

Tore: 12. Kellenberger 0:1. 16. Joly 1:1 (Penalty). 25. DiDomenico (Dario Wüthrich, Kostner) 2:1. 29. Rask (Maillet, Wetter) 2:2. 39. Henauer (Strömwall) 2:3. 52. DiDomenico (Tierney) 3:3. 63. Zwerger (DiDomenico, Virtanen) 4:3.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Strömwall.

Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Virtanen, Zaccheo Dotti; Heed, Zgraggen; Dario Wüthrich, Bachmann; Isacco Dotti; Joly, De Luca, Formenton; DiDomenico, Tierney, Manix Landry; Bürgler, Heim, Zwerger; Grassi, Kostner, Müller; Lukas Landry.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Honka, Larsson; Capaul, Maier; Henauer, Jelovac; Kellenberger; Wetter, Dünner, Lammer; Zangger, Rask, Strömwall; Moy, Maillet, Hofer; Graf, Fritz, Hornecker.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Pestoni (verletzt) und Cajkovsky (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Dufner, Embacher, Jensen, Pilut, Quinn und Taibel (alle verletzt).

Lausanne – Fribourg-Gottéron 0:4

Eine Heimniederlage, die schmerzt. Bild: keystone

Lausanne – Fribourg-Gottéron 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

9600 Zuschauer. - SR Borga/Lemelin (USA), Stalder/Steenstra (CAN).

Tore: 14. Biasca (Johnson, Bertschy/Powerplaytor) 0:1. 55. (54:13) De la Rose 0:2. 55. (54:52) Walser 0:3. 58. Streule 0:4 (ins leere Tor).

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Czarnik; Schmid.

Lausanne: Hughes; Baragano, Brännström; Niku, Marti; Sansonnens, Fiedler; Vouardoux, Haas; Fuchs, Czarnik, Oksanen; Riat, Rochette, Douay; Holdener, Spooner, Caggiula; Hügli, Bougro, Zehnder.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Glauser, Johnson; Nemeth, Streule; Jecker; Bertschy, Borgström, Biasca; Dorthe, Wallmark, Rau; Nicolet, De la Rose, Schmid; Sprunger, Walser, Marchon; Boppart.

Bemerkungen: Lausanne ohne Heldner, Jäger, Kahun, Prassl, Suomela (alle verletzt), Barry, Martin und Wenger (alle ), Fribourg-Gottéron ohne Galley (krank) und Sörensen (verletzt). Lausanne von 57:25 bis 57:40 ohne Torhüter.

