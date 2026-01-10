bedeckt, etwas Schnee
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

SCB gewinnt Strich-Krimi in Biel – SCL Tigers schlagen Leader Davos

Dominic Zwerger (HCAP) with a snow shower on goalie Melvin Nyffeler (SCRJ), during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and SC Rapperswil-Jona Lakers at the ice stadium Gott ...
Ambri-Stürmer Zwerger verschafft Rappi-Goalie Nyffeler etwas Abkühlung.Bild: keystone

SCB gewinnt Strich-Krimi in Biel – SCL Tigers schlagen Leader Davos

* Kurzberichte folgen *
10.01.2026, 22:1910.01.2026, 22:25
Inhaltsverzeichnis
EV Zug – ZSC Lions 2:3 n.V.SCL Tigers – HC Davos 3:1EHC Biel – SC Bern 1:2EHC Kloten – Servette 1:3Ambri-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers 4:3 n.V.Lausanne – Fribourg-Gottéron 0:4Die Tabelle

EV Zug – ZSC Lions 2:3 n.V.

Mike Kuenzle, mitte recuts, von Zug im Kampf gegen Derek Grant, mitte links, vom ZSC beim Eishockey Qualifikationsspiel der National League zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions am Samstag, 10. Januar ...
Vor dem Tor von ZSC-Goalie Hrubec geht die Post ab.Bild: keystone

Zug – ZSC Lions 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.
7450 Zuschauer. - SR Ruprecht/Stolc (SVK), Bachelut/De Paris.
Tore: 12. (11:51) Leuenberger (Tobias Geisser) 1:0. 13. (12:34) Gruber (Malgin) 1:1. 41. (40:51) Riva (Künzle) 2:1. 58. Grant (Powerplaytor) 2:2. 63. Grant 2:3.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 1mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.
PostFinance-Topskorer: Kubalik; Malgin.
Zug: Genoni; Sklenicka, Riva; Schlumpf, Tobias Geisser; Stadler, Guerra; Mischa Geisser; Tatar, Kovar, Kubalik; Künzle, Wingerli, Hofmann; Vozenilek, Senteler, Herzog; Wey, Leuenberger, Eggenberger; Antenen.
ZSC Lions: Hrubec; Geering, Kukan; Lehtonen, Marti; Weber, Schwendeler; Trutmann; Rohrer, Malgin, Gruber; Frödén, Grant, Balcers; Aberg, Baechler, Riedi; Meier, Sigrist, Segafredo; Olsson.
Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Bengtsson, Diaz, Martschini (alle verletzt) und Lindemann (krank), ZSC Lions ohne Bader, Hollenstein (beide verletzt), Andrighetto und Baltisberger (beide krank).

SCL Tigers – HC Davos 3:1

Tigers Jerome Bachofner, rechts, im Kampf um den Puck gegen Davos PostFinance Topscorer Enzo Corvi, links, beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und dem HC Da ...
Corvi und Co. straucheln im Emmental.Bild: keystone

SCL Tigers – Davos 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
6000 Zuschauer. - SR Wiegand/Weber, Gnemmi/Meusy.
Tore: 5. Riikola (Meier) 1:0. 34. Pesonen (Kinnunen, Malone/Powerplaytor) 2:0. 39. Corvi (Gredig) 2:1. 45. Lapinskis 3:1.
Strafen: je 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Mäenalanen; Corvi.
SCL Tigers: Meyer; Meier, Riikola; Kinnunen, Mathys; Erni, Paschoud; Lehmann; Allenspach, Malone, Pesonen; Mike Aeschlimann, Felcman, Mäenalanen; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Fahrni.
Davos: Sandro Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Andersson, Barandun; Gross, Jung; Guebey; Lemieux, Asplund, Nussbaumer; Gredig, Corvi, Tambellini; Knak, Ryfors, Baumann; Frehner, Waidacher, Egli.
Bemerkungen: SCL Tigers ohne Baltisberger, Boltshauser, Rohrbach (alle krank), Björninen und Petersson (beide verletzt), Davos ohne Fora, Kessler, Parrée, Stransky, Zadina (alle krank) und Müller. Davos ab 58:31 ohne Torhüter.

  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
Player Image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

EHC Biel – SC Bern 1:2

Berns Spieler feiern ihren Sieg im Spiel der Eishockey National League zwischen EHC Biel-Bienne, EHCB, und SC Bern, SCB, vom Samstag, 10. Januar 2026 in Tissot Arena in Biel. (KEYSTONE/Peter Schneider ...
Die SCB-Spieler feiern den Sieg.Bild: keystone

Biel – Bern 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
6556 Zuschauer. - SR Hebeisen/Harnebring (SWE), Urfer/Gurtner.
Tore: 5. Aaltonen (Ejdsell) 0:1. 36. Alge (Merelä, Aaltonen) 0:2. 58. Dionicio (Haas) 1:2 (ohne Torhüter).
Strafen: je 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Hofer; Ejdsell.
Biel: Säteri; Hultström, Blessing; Burren, Zryd; Dionicio, Stampfli; Bichsel; Sylvegard, Cajka, Andersson; Hofer, Haas, Kneubuehler; Huuhtanen, Neuenschwander, Rajala; Sablatnig, Christen, Sever; Cattin.
Bern: Zurkirchen; Loeffel, Lindholm; Untersander, Kreis; Iakovenko, Häman Aktell; Rhyn; Merelä, Aaltonen, Ejdsell; Lehmann, Müller, Marchon; Vermin, Graf, Scherwey; Schild, Ritzmann, Alge; Levin Moser.
Bemerkungen: Biel ohne Sallinen (krank), Bern ohne Baumgartner, Bemström, Simon Moser (alle verletzt), Bont, Schenk, Serkins, Zürcher und Reideborn (überzähliger Ausländer). Biel von 57:06 bis 57:26 und ab 57:41 ohne Torhüter.

EHC Kloten – Servette 1:3

Servette ist dank dem Sieg in Kloten als einzige Mannschaft 2026 weiter ungeschlagen. Mit dem fünften Sieg seit dem Jahreswechsel bauten die Genfer ihre Erfolgsserie weiter aus. Zählt man den 7:3-Erfolg kurz vor Weihnachten gegen Erzrivale Lausanne dazu, sind es mittlerweile gar sechs Siege am Stück.

Geneve-Servette HC Stuermer Matthew Verboon gegen EHC Kloten Stuermer Kimi Koerbler waehrend dem Qualifikationsspiel der Eishockey-Meisterschaft der National League zwischen den Teams EHC Kloten und G ...
Verboom wird von Körbler bedrängt.Bild: keystone

Kloten – Servette 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
4441 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Hungerbühler, Schlegel/Allenspach.
Tore: 18. Rod (Saarijärvi/Unterzahltor!) 0:1. 21. (20:53) Ramel (Wolf) 1:1. 38. Sutter 1:2. 60. (59:32) Manninen (Puljujärvi, Granlund/Powerplaytor) 1:3 (ins leere Tor).
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 1mal 2 plus 5 Minuten (Ignatavicius) plus Spieldauer (Ignatavicius) gegen Servette.
PostFinance-Topskorer: Leino; Puljujärvi.
Kloten: Fadani; Profico, Lindroth; Delémont, Wolf; Sidler, Klok; Kellenberger; Simic, Leino, Puhakka; Meyer, Gignac, Ramel; Derungs, Morley, Schreiber; Körbler, Diem, Schäppi; Weibel.
Servette: Mayer; Rutta, Berni; Saarijärvi, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Pouliot, Vesey; Praplan, Jooris, Ignatavicius; Miranda, Verboon, Rod; Akeson.
Bemerkungen: Kloten ohne Steiner (krank), Hausheer und Simon Meier (beide verletzt), Servette ohne Brassard, Hischier und Richard (alle verletzt). Kloten von 57:03 bis 58:28 und 59:06 bis 59:32 ohne Torhüter.

Ambri-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers 4:3 n.V.

PostFinance Top Scorer Christopher DiDomenico (HCAP) left celebrate his goal with Dario Buergler (HCAP) riht, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and SC Rapperswil-J ...
Jubel in der Leventina: Zwei Punkte bleiben da.Bild: keystone

Ambri-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) n.V.
6553 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Stricker, Altmann/Huguet.
Tore: 12. Kellenberger 0:1. 16. Joly 1:1 (Penalty). 25. DiDomenico (Dario Wüthrich, Kostner) 2:1. 29. Rask (Maillet, Wetter) 2:2. 39. Henauer (Strömwall) 2:3. 52. DiDomenico (Tierney) 3:3. 63. Zwerger (DiDomenico, Virtanen) 4:3.
Strafen: je 4mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Strömwall.
Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Virtanen, Zaccheo Dotti; Heed, Zgraggen; Dario Wüthrich, Bachmann; Isacco Dotti; Joly, De Luca, Formenton; DiDomenico, Tierney, Manix Landry; Bürgler, Heim, Zwerger; Grassi, Kostner, Müller; Lukas Landry.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Honka, Larsson; Capaul, Maier; Henauer, Jelovac; Kellenberger; Wetter, Dünner, Lammer; Zangger, Rask, Strömwall; Moy, Maillet, Hofer; Graf, Fritz, Hornecker.
Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Pestoni (verletzt) und Cajkovsky (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Dufner, Embacher, Jensen, Pilut, Quinn und Taibel (alle verletzt).

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo

Lausanne – Fribourg-Gottéron 0:4

La deception des joueurs du Lausanne HC, LHC, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Lausanne HC, LHC, et HC Fribourg-Gotteron ce samedi 10 janvier 2026 a la ...
Eine Heimniederlage, die schmerzt.Bild: keystone

Lausanne – Fribourg-Gottéron 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
9600 Zuschauer. - SR Borga/Lemelin (USA), Stalder/Steenstra (CAN).
Tore: 14. Biasca (Johnson, Bertschy/Powerplaytor) 0:1. 55. (54:13) De la Rose 0:2. 55. (54:52) Walser 0:3. 58. Streule 0:4 (ins leere Tor).
Strafen: je 3mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Czarnik; Schmid.
Lausanne: Hughes; Baragano, Brännström; Niku, Marti; Sansonnens, Fiedler; Vouardoux, Haas; Fuchs, Czarnik, Oksanen; Riat, Rochette, Douay; Holdener, Spooner, Caggiula; Hügli, Bougro, Zehnder.
Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Glauser, Johnson; Nemeth, Streule; Jecker; Bertschy, Borgström, Biasca; Dorthe, Wallmark, Rau; Nicolet, De la Rose, Schmid; Sprunger, Walser, Marchon; Boppart.
Bemerkungen: Lausanne ohne Heldner, Jäger, Kahun, Prassl, Suomela (alle verletzt), Barry, Martin und Wenger (alle ), Fribourg-Gottéron ohne Galley (krank) und Sörensen (verletzt). Lausanne von 57:25 bis 57:40 ohne Torhüter.

Die Tabelle

(ram/sda)

Fliegender Wechsel
Sundström per sofort zum ZSC +++ Nächste Saison kommt Rappi-Topskorer Strömwall
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So bewegst du dich an eisigen Tagen stabil, kontrolliert und deutlich weniger sturzgefährdet vorwärts.
1 / 3
So bewegst du dich an eisigen Tagen stabil, kontrolliert und deutlich weniger sturzgefährdet vorwärts.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sabeth hat Cheerleading in Zürich ausprobiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
SCB gewinnt Strich-Krimi in Biel – SCL Tigers schlagen Leader Davos
* Kurzberichte folgen *
Zur Story