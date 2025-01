Nach Dopingvergehen: Kloten löst den Vertrag mit Miro Aaltonen auf

Wie der EHC Kloten am Samstag mitteilte, wurde der bis Ende Saison gültige Vertrag nach einem «respektvollen und offenen Austausch» im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. «Mir war es wichtig, nun die Konsequenzen für mein Handeln zu tragen», erklärt Aaltonen in dem Klubschreiben. (sda)

Aaltonen, der mit dem SC Bern einen ab nächste Saison gültigen Zweijahresvertrag unterschreiben hat, sagte gemäss der SST weiter, dass es ein dummer Fehler gewesen sei. «Ich werde mir Hilfe holen und trage die Konsequenzen für mein Handeln. Sobald es mir erlaubt ist, möchte ich meinen Beruf wieder ausüben. Ich entschuldige mich aufrichtig für das, was ich getan habe gegenüber meinen Liebsten und dem EHC Kloten, den Fans und den Teamkollegen», wird Aaltonen zitiert.

Aaltonen äusserte sich dem Agenturbericht zufolge am späten Freitagabend zu seinem Dopingfall. Er wird von der SST wie folgt zitiert: «Während der Spielpause vor Weihnachten 2024 war ich in einem Nachtclub und habe offenbar zu Unterhaltungszwecken eine Substanz konsumiert, die nicht die Leistung steigert, aber im Sport verboten ist.»

Am Freitag wurde Klotens Topskorer Miro Aaltonen wegen eines Doping-Vergehens provisorisch gesperrt. Mittlerweile hat der Stürmer gegenüber der finnischen Nachrichtenagentur STT ein Fehlverhalten eingeräumt. Der Vertrag mit dem EHC Kloten wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

