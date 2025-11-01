bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

National League: ZSC bezwingt Bern, Davos deklassier die SCRJ Lakers

Romain Loeffel (SCB) liegt auf dem Eis nach dem Tor von Vinzenz Rohrer (ZSC) zum 0-2 ins leere Tor im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem SC Bern und den ZSC Lions, am Samst ...
Der SCB ist nach dem Spektakelsieg gegen Biel wieder auf dem harten Boden der Realität gelandet.Bild: keystone

SCB-Enttäuschung gegen den ZSC – HCD schiesst Rappi tiefer in die Krise – Lugano siegt

01.11.2025, 18:4501.11.2025, 22:19
Inhaltsverzeichnis
Bern – ZSC 0:3Ambri – Biel 3:1Lugano – Servette 6:2Kloten – Lausanne 2:1Davos – Rapperswil 5:1Die Tabelle

Bern – ZSC 0:3

Die ZSC Lions feierten mit dem 3:0 in Bern den vierten Sieg in Folge und rückten auf Kosten von Genève-Servette (6.) und dem spielfreien Fribourg-Gottéron (7.) vom 7. in den 5. Rang vor.

Update folgt.

Mikko Lehtonen (ZSC), rechts, jubelt nach seinem Tor zum 0-1 mit Teamkollege Thierry Bader (ZSC) im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem SC Bern und den ZSC Lions, am Samstag ...
Mikko Lehtonen schoss den ZSC in Führung.Bild: keystone

Bern - ZSC Lions 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
15'645 Zuschauer. - SR Wiegand/Hungerbühler, Bürgy/Bichsel.
Tore: 42. Lehtonen (Bader, Rohrer) 0:1. 59. (58:34) Rohrer 0:2 (ins leere Tor). 60. (59:48) Aberg (Bader) 0:3 (ins leere Tor).
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bern, 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.
PostFinance-Topskorer: Merelä; Malgin.
Bern: Reideborn; Loeffel, Häman Aktell; Untersander, Füllemann; Iakovenko, Rhyn; Kindschi; Marchon, Merelä, Alge; Bemström, Graf, Ejdsell; Lehmann, Vermin, Scherwey; Schild, Ritzmann, Levin Moser.
ZSC Lions: Zumbühl; Yannick Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Frödén, Malgin, Andrighetto; Rohrer, Baechler, Riedi; Aberg, Andreoff, Bader; Baltisberger, Sigrist, Hollenstein; Olsson.
Bemerkungen: Bern ohne Aaltonen, Baumgartner, Kreis, Lindholm, Simon Moser, Müller (alle verletzt), Schenk, Serkins und Zürcher (alle ), ZSC Lions ohne Balcers, Grant und Gruber (alle verletzt). Bern von 58:02 bis 58:34 und 59:28 bis 59:48 ohne Torhüter.

Ambri – Biel 3:1

Bericht folgt.

Dario Buergler (HCAP) celebrate his goal, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and EHC Biel at the ice stadium Gottardo Arena, Switzerland, November 1, 2025. (KEYSTON ...
Ambri holt zuhause gegen Biel wichtige drei Punkte.Bild: keystone

Ambri-Piotta - Biel 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
6512 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Stricker, Steenstra (CAN)/Duc.
Tore: 24. Hultström 0:1. 27. Bürgler (Kostner, De Luca) 1:1. 55. DiDomenico (Tierney, Heed) 2:1. 60. (59:54) Heim (Miles Müller, Virtanen) 3:1 (ins leere Tor).
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 2mal 2 Minuten gegen Biel.
PostFinance-Topskorer: Joly; Rajala.
Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Zgraggen; Heed, Zaccheo Dotti; Dario Wüthrich, Isacco Dotti; Pezzullo; Joly, Heim, Miles Müller; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Pestoni, Manix Landry, Formenton; Bürgler, Kostner, Lukas Landry; De Luca.
Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Laaksonen, Blessing; Grossmann, Dionicio; Burren, Stampfli; Hofer, Haas, Rajala; Neuenschwander, Andersson, Sallinen; Kneubuehler, Christen, Cajka; Cattin, Bärtschi, Sablatnig.
Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Grassi (verletzt), Biel ohne Nicolas Müller (verletzt), Braillard, Villard (beide ) und Sylvegard (überzähliger Ausländer). Biel von 58:35 bis 59:27 und 59:33 bis 59:54 ohne Torhüter.

Lugano – Servette 6:2

Bericht folgt.

From left, keeper Stephane Charlin (GSHC), Dario Simion (HCL), Linus Omark (HCL), Santeri Alatalo (HCL) and Luca Fazzini (HCL), celebrate 3-1 goal, during the 2025/26 Swiss National League A (NLA) cha ...
Lugano deklassiert Servette.Bild: keystone

Lugano - Genève-Servette 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
5300 Zuschauer. - SR Hebeisen/Staudenmann, Altmann/Meusy.
Tore: 5. Tanner (Perlini) 1:0. 17. Omark (Thürkauf) 2:0. 21. (20:27) Granlund (Manninen/Powerplaytor) 2:1. 35. Simion (Fazzini, Omark/Powerplaytor) 3:1. 46. Le Coultre (Granlund) 3:2. 59. (58:14) Aleksi Peltonen 4:2 (ins leere Tor). 60. (59:03) Simion (Sanford, Thürkauf) 5:2 (ins leere Tor). 60. (59:18) Aebischer (Dahlström) 6:2.
Strafen: je 3mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Sanford; Puljujärvi.
Lugano: Schlegel; Carrick, Jesper Peltonen; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Omark; Fazzini, Sanford, Henry; Perlini, Tanner, Sekac; Marco Zanetti, Morini, Aleksi Peltonen.
Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Berni; Rutta, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Jooris, Vesey; Schneller, Praplan, Ignatavicius; Pugin, Verboon, Rod.
Bemerkungen: Lugano ohne Bertaggia, Canonica, Kupari und Sgarbossa (alle verletzt), Genève-Servette ohne Miranda, Pouliot, Richard (alle verletzt) und Akeson (überzähliger Ausländer). Genève-Servette von 58:10 bis 58:14 und 58:20 bis 59:03 ohne Torhüter.

Kloten – Lausanne 2:1

Bericht folgt.

Drake Caggiula (LHC), rechts, vor Torwart Ewan Huet (Kloten) waehrend dem Qualifikationsspiel der Eishockey-Meisterschaft der National League zwischen den Teams EHC Kloten und dem Lausanne HC am Samst ...
Huet hext Kloten zum Sieg gegen Lausanne.Bild: keystone

Kloten - Lausanne 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
4481 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Dipietro, Francey/Huguet.
Tore: 4. Ramel (Klok, Meyer/Powerplaytor) 1:0. 28. Leino 2:0. 47. Oksanen (Marti) 2:1.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne.
PostFinance-Topskorer: Puhakka; Czarnik.
Kloten: Huet; Delémont, Lindroth; Wolf, Klok; Profico, Steiner; Hausheer, Kellenberger; Derungs, Leino, Puhakka; Ramel, Morley, Schreiber; Meyer, Schäppi, Rafael Meier; Smirnovs, Diem, Palve.
Lausanne: Hughes; Heldner, Brännström; Baragano, Marti; Vouardoux, Sansonnens; Martin; Kahun, Czarnik, Caggiula; Riat, Fuchs, Oksanen; Hügli, Jäger, Zehnder; Holdener, Bougro, Douay.
Bemerkungen: Kloten ohne Fadani, Gignac, Simon Meier, Simic, Waeber und Weibel (alle verletzt), Lausanne ohne Fiedler, Haas, Niku, Prassl und Suomela (alle verletzt). Lausanne ab 58:30 ohne Torhüter.

Davos – Rapperswil 5:1

Davos gewinnt in der National League in der letzten Runde vor der Nationalmannschaftpause den Spitzenkampf gegen die Rapperswil-Jona Lakers 6:1 und führt die Tabelle nun mit 15 Punkten Vorsprung an.

Die Davoser kehrten dank je zwei Toren von Valentin Nussbaumer und Enzo Corvi nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück und gewannen auch das elfte Heimspiel in dieser Saison. Die Rapperswiler, die nach drei torlosen Partien wieder einmal trafen, sind trotz der sechsten Niederlage hintereinander weiterhin Tabellen-2.

Enzo Corvi (HCD), links, und Nicklas Jensen (SCRJ) o, Zwiegespraech auf der Bank, im Eishockey Spiel der National League zwischen dem HC Davos, HCD, und dem SC Rapperswil-Jona, SCRJ, am Samstag, 1. No ...
Das Duell zwischen Davos und Rappi blieb nicht immer fruendlich.Bild: keystone

Davos - Rapperswil-Jona Lakers 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)
6547 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Gerber, Obwegeser/Nater.
Tore: 23. Nussbaumer (Zadina/Powerplaytor) 1:0. 31. Jensen 1:1. 35. Corvi (Dahlbeck) 2:1. 47. Corvi 3:1. 49. (48:30) Zadina 4:1. 50. (49:47) Nussbaumer (Minder) 5:1. 59. Tambellini (Ryfors/Powerplaytor) 6:1.
Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Stransky) plus Spieldauer (Stransky) gegen Davos, 7mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.
PostFinance-Topskorer: Stransky; Moy.
Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Gross, Dahlbeck; Barandun, Jung; Minder; Stransky, Corvi, Nussbaumer; Zadina, Asplund, Knak; Kessler, Ryfors, Tambellini; Frehner, Egli, Parrée; Gredig.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Capaul, Maier; Henauer, Larsson; Honka, Dufner; Jelovac; Moy, Rask, Graf; Wetter, Fritz, Jensen; Strömwall, Dünner, Lammer; Zangger, Taibel, Hofer; Diethelm.
Bemerkungen: Davos ohne Andersson und Lemieux (beide verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Hornecker und Pilut (alle verletzt). (abu/sda)

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
Eismeister Zaugg
Wie ein jurassischer Zaubertrank den SCB-Grössenwahn (vorübergehend?) kurierte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
3
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
4
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
5
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
Meistkommentiert
1
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
4
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
5
SVP umgarnt freisinnige EU-Skeptiker – und vermeldet markanten Mitgliederzuwachs
Meistgeteilt
1
Fünf Tote bei Minenexplosion in der Ukraine ++ Kreml warnt Trump wegen Atomtests
2
Amerikaner geben Republikanern Schuld an Shutdown +++ FBI vereitelt möglichen Anschlag
3
Marc Giger trifft in Belgien doppelt +++ Aarau siegt in Überzahl weiter
4
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
5
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
«Fast einig»: Mayweather und Pacquiao wollen wieder gegeneinander in den Ring steigen
Es wurde als «Kampf des Jahrhunderts», als die «Schlacht der Giganten» angepriesen. 2015 kämpften Floyd Mayweather und Manny Pacquiao um die Vorherrschaft im Boxen im Weltergewicht. Trotz viel Getöse enttäuschte der Kampf die meisten Fans und Beobachter, Mayweather gewann damals klar nach Punkten.
Zur Story