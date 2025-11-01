SCB-Enttäuschung gegen den ZSC – HCD schiesst Rappi tiefer in die Krise – Lugano siegt
Bern – ZSC 0:3
Die ZSC Lions feierten mit dem 3:0 in Bern den vierten Sieg in Folge und rückten auf Kosten von Genève-Servette (6.) und dem spielfreien Fribourg-Gottéron (7.) vom 7. in den 5. Rang vor.
Update folgt.
Bern - ZSC Lions 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
15'645 Zuschauer. - SR Wiegand/Hungerbühler, Bürgy/Bichsel.
Tore: 42. Lehtonen (Bader, Rohrer) 0:1. 59. (58:34) Rohrer 0:2 (ins leere Tor). 60. (59:48) Aberg (Bader) 0:3 (ins leere Tor).
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bern, 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.
PostFinance-Topskorer: Merelä; Malgin.
Bern: Reideborn; Loeffel, Häman Aktell; Untersander, Füllemann; Iakovenko, Rhyn; Kindschi; Marchon, Merelä, Alge; Bemström, Graf, Ejdsell; Lehmann, Vermin, Scherwey; Schild, Ritzmann, Levin Moser.
ZSC Lions: Zumbühl; Yannick Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Frödén, Malgin, Andrighetto; Rohrer, Baechler, Riedi; Aberg, Andreoff, Bader; Baltisberger, Sigrist, Hollenstein; Olsson.
Bemerkungen: Bern ohne Aaltonen, Baumgartner, Kreis, Lindholm, Simon Moser, Müller (alle verletzt), Schenk, Serkins und Zürcher (alle ), ZSC Lions ohne Balcers, Grant und Gruber (alle verletzt). Bern von 58:02 bis 58:34 und 59:28 bis 59:48 ohne Torhüter.
Ambri – Biel 3:1
Bericht folgt.
Ambri-Piotta - Biel 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
6512 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Stricker, Steenstra (CAN)/Duc.
Tore: 24. Hultström 0:1. 27. Bürgler (Kostner, De Luca) 1:1. 55. DiDomenico (Tierney, Heed) 2:1. 60. (59:54) Heim (Miles Müller, Virtanen) 3:1 (ins leere Tor).
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 2mal 2 Minuten gegen Biel.
PostFinance-Topskorer: Joly; Rajala.
Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Zgraggen; Heed, Zaccheo Dotti; Dario Wüthrich, Isacco Dotti; Pezzullo; Joly, Heim, Miles Müller; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Pestoni, Manix Landry, Formenton; Bürgler, Kostner, Lukas Landry; De Luca.
Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Laaksonen, Blessing; Grossmann, Dionicio; Burren, Stampfli; Hofer, Haas, Rajala; Neuenschwander, Andersson, Sallinen; Kneubuehler, Christen, Cajka; Cattin, Bärtschi, Sablatnig.
Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Grassi (verletzt), Biel ohne Nicolas Müller (verletzt), Braillard, Villard (beide ) und Sylvegard (überzähliger Ausländer). Biel von 58:35 bis 59:27 und 59:33 bis 59:54 ohne Torhüter.
Lugano – Servette 6:2
Bericht folgt.
Lugano - Genève-Servette 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
5300 Zuschauer. - SR Hebeisen/Staudenmann, Altmann/Meusy.
Tore: 5. Tanner (Perlini) 1:0. 17. Omark (Thürkauf) 2:0. 21. (20:27) Granlund (Manninen/Powerplaytor) 2:1. 35. Simion (Fazzini, Omark/Powerplaytor) 3:1. 46. Le Coultre (Granlund) 3:2. 59. (58:14) Aleksi Peltonen 4:2 (ins leere Tor). 60. (59:03) Simion (Sanford, Thürkauf) 5:2 (ins leere Tor). 60. (59:18) Aebischer (Dahlström) 6:2.
Strafen: je 3mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Sanford; Puljujärvi.
Lugano: Schlegel; Carrick, Jesper Peltonen; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Omark; Fazzini, Sanford, Henry; Perlini, Tanner, Sekac; Marco Zanetti, Morini, Aleksi Peltonen.
Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Berni; Rutta, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Jooris, Vesey; Schneller, Praplan, Ignatavicius; Pugin, Verboon, Rod.
Bemerkungen: Lugano ohne Bertaggia, Canonica, Kupari und Sgarbossa (alle verletzt), Genève-Servette ohne Miranda, Pouliot, Richard (alle verletzt) und Akeson (überzähliger Ausländer). Genève-Servette von 58:10 bis 58:14 und 58:20 bis 59:03 ohne Torhüter.
Kloten – Lausanne 2:1
Bericht folgt.
Kloten - Lausanne 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
4481 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Dipietro, Francey/Huguet.
Tore: 4. Ramel (Klok, Meyer/Powerplaytor) 1:0. 28. Leino 2:0. 47. Oksanen (Marti) 2:1.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne.
PostFinance-Topskorer: Puhakka; Czarnik.
Kloten: Huet; Delémont, Lindroth; Wolf, Klok; Profico, Steiner; Hausheer, Kellenberger; Derungs, Leino, Puhakka; Ramel, Morley, Schreiber; Meyer, Schäppi, Rafael Meier; Smirnovs, Diem, Palve.
Lausanne: Hughes; Heldner, Brännström; Baragano, Marti; Vouardoux, Sansonnens; Martin; Kahun, Czarnik, Caggiula; Riat, Fuchs, Oksanen; Hügli, Jäger, Zehnder; Holdener, Bougro, Douay.
Bemerkungen: Kloten ohne Fadani, Gignac, Simon Meier, Simic, Waeber und Weibel (alle verletzt), Lausanne ohne Fiedler, Haas, Niku, Prassl und Suomela (alle verletzt). Lausanne ab 58:30 ohne Torhüter.
Davos – Rapperswil 5:1
Davos gewinnt in der National League in der letzten Runde vor der Nationalmannschaftpause den Spitzenkampf gegen die Rapperswil-Jona Lakers 6:1 und führt die Tabelle nun mit 15 Punkten Vorsprung an.
Die Davoser kehrten dank je zwei Toren von Valentin Nussbaumer und Enzo Corvi nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück und gewannen auch das elfte Heimspiel in dieser Saison. Die Rapperswiler, die nach drei torlosen Partien wieder einmal trafen, sind trotz der sechsten Niederlage hintereinander weiterhin Tabellen-2.
Davos - Rapperswil-Jona Lakers 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)
6547 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Gerber, Obwegeser/Nater.
Tore: 23. Nussbaumer (Zadina/Powerplaytor) 1:0. 31. Jensen 1:1. 35. Corvi (Dahlbeck) 2:1. 47. Corvi 3:1. 49. (48:30) Zadina 4:1. 50. (49:47) Nussbaumer (Minder) 5:1. 59. Tambellini (Ryfors/Powerplaytor) 6:1.
Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Stransky) plus Spieldauer (Stransky) gegen Davos, 7mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.
PostFinance-Topskorer: Stransky; Moy.
Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Gross, Dahlbeck; Barandun, Jung; Minder; Stransky, Corvi, Nussbaumer; Zadina, Asplund, Knak; Kessler, Ryfors, Tambellini; Frehner, Egli, Parrée; Gredig.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Capaul, Maier; Henauer, Larsson; Honka, Dufner; Jelovac; Moy, Rask, Graf; Wetter, Fritz, Jensen; Strömwall, Dünner, Lammer; Zangger, Taibel, Hofer; Diethelm.
Bemerkungen: Davos ohne Andersson und Lemieux (beide verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Hornecker und Pilut (alle verletzt). (abu/sda)
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.