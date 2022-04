Olten jubelt nach Lhotaks Treffer in der Verlängerung. Bild: keystone

Lhotak lässt Olten in der Overtime jubeln – Kloten kassiert im Final den Ausgleich

Das Rennen um den Aufstieg in die National League beginnt wieder von vorne. Olten gewinnt im Playoff-Final der Swiss League das zweite Spiel zuhause gegen Kloten nach Verlängerung 1:0 und gleicht die Serie zum 1:1 aus.

Zuschauern im Stadion Kleinholz jubeln konnten. Lukas Lhotak sorgte im Powerplay mit dem einzigen Treffer der Partie für die Entscheidung. Bereits das erste Finalspiel zwei Tage zuvor musste in der Verlängerung entschieden werden. Damals behielt Kloten mit dem 2:1 nach 81 Minuten die Oberhand.

Die besten Szenen der zweiten Finalpartie. Video: YouTube/MySports

Olten hätte sich an der eigenen Nase nehmen müssen, hätte es am Mittwoch mit dem Heimsieg nicht geklappt. Die Solothurner standen in der regulären Spielzeit dem Sieg deutlich näher. Vor allem im Mitteldrittel erspielte sich die Mannschaft von Trainer Lars Leuenberger ein klares Chancenplus, liess aber teils hochkarätige Möglichkeiten gleich reihenweise aus.

Lukas Lhotak: «Es ist ein tolles Gefühl, so zu gewinnen.» Video: YouTube/MySports

So scheiterten Jan Mosimann, Cedric Hüsler und Routinier Mathias Joggi zwischen der 27. und 32. Minute allesamt alleinstehend vor Klotens Goalie und Ajoie-Leihgabe Tim Wolf. Wenig später schoss Simon Sterchi (34.) auf Zuspiel von Lhotak am halbleeren Tor vorbei.

Kloten-Goalie Tim Wolf muss sich nur in der Verlängerung geschlagen geben. Bild: keystone

Kloten hatte am Ende des Mittel- und zu Beginn des Schlussdrittel nach einer Fünfminutenstrafe gegen Sterchi die Möglichkeit, in Überzahl den Unterschied zu machen. Doch wie schon in Spiel 1 blieb der Qualifikationssieger im Powerplay erneut erfolglos.

Nun geniessen beide Teams zwei spielfreie Tage, bevor es am Samstag (17.00 Uhr) in Kloten mit dem dritten Finalspiel der Best-of-7-Serie weitergeht.

Olten - Kloten 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) n.V.

5384 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Dipietro, Wermeille/Gurtner.

Tor: 67. Lhotak (Nunn/Powerplaytor) 1:0.

Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Sterchi) gegen Olten, 6mal 2 Minuten gegen Kloten. (pre/sda)