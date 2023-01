Läuft Timo Meier künftig für die New York Rangers auf? Es wäre eine von mehreren Optionen. Bild: imago, shutterstock

Timo Meier ist offiziell auf dem Markt – so teuer wäre er für sein neues Team

NHL-Stürmer Timo Meier dürfte die Saison nicht bei den San Jose Sharks beenden. Das Interesse am Schweizer ist gross. Eine Analyse der möglichen Trades.

Die Trade-Deadline in der NHL ist erst am 3. März, doch die Gerüchteküche brodelt bereits jetzt schon. Der erste grosse Spielertausch kam in der Nacht auf heute zustande. Die Vancouver Canucks schickten ihren Captain Bo Horvat zu den New York Islanders für die Stürmer Anthony Beauvillier und Aatu Räty sowie einen Erstrunden-Draftpick für den Sommer 2023.

Doch aus Schweizer Sicht interessiert natürlich vor allem, was mit Timo Meier passiert. Schon lange wurde spekuliert, dass der Nationalstürmer die San Jose Sharks noch in diesem Frühjahr verlassen könnte. Der Appenzeller hat einen auslaufenden Vertrag, im Sommer stünde also eine teure Lohnerhöhung an. Die Sharks sind aber im Umbau ihres Teams, da sind Draft-Picks und Prospects (junge, vielversprechende Spieler mit noch wenig bis gar keiner NHL-Erfahrung) interessanter als ein teurer Starspieler, der in der besten Zeit seiner Karriere bei einer schwachen Mannschaft versauert.

Sharks-Experte Brodie Brazil spricht über die Situation von Timo Meier. Video: YouTube/Brodie Brazil

Ein Meier-Trade macht für die Sharks zum aktuellen Zeitpunkt auch Sinn, weil Meier auf bestem Weg ist, erstmals in seiner Karriere die Marke von 40 Saisontoren zu knacken. Mit 28 Toren und 20 Assists aus den ersten 51 Spielen war der 26-Jährige noch nie so wertvoll wie jetzt.

Klar ist aber auch, dass San Jose für seinen besten Stürmer einen satten Gegenwert erwartet. Wie ein Insider der Webseite sanjosehockeynow.com berichtet, pocht Sharks-General-Manager (GM) Mike Grier auf mindestens drei Assets im Gegenzug: ein Erstrunden-Draftpick und zwei Prospects oder ein Erstrunden-Draftpick, ein Prospect und ein etablierter junger NHL-Spieler.

Zudem weiss NHL-Experte Pierre LeBrun, dass Vertragsverhandlungen über Meiers Zukunft bei einer Lohnsumme von rund neun Millionen US-Dollar pro Jahr anfangen. Die Sharks würden dem Spieler bei einem zufriedenstellenden Angebot erlauben, mit möglichen Abnehmern über eine Vertragsverlängerung zu verhandeln.

Bleibt also noch die Frage: Welche Teams sind an Meier interessiert und wer könnte ihn sich leisten? Interesse soll es einerseits von Titelanwärtern wie Carolina oder Toronto geben, andererseits auch von Teams wie Buffalo oder New Jersey, die schon länger nicht mehr in den Playoffs waren. Schauen wir uns an, wie Trade-Vorschlage der interessierten Teams konkret aussehen könnten.

New Jersey Devils

Die Devils-Fans träumen schon lange von Timo Meier in den eigenen Reihen. Dass er sich mit Nico Hischier gut versteht, hat das Duo schon an Weltmeisterschaften gezeigt. Die Devils gelten als einer der heissesten Kandidaten, wenn es um einen Meier-Deal geht.

Zu New Jersey: Timo Meier.

Timo Meier. Zu San Jose: Alexander Holtz, Yegor Sharangovich, Erstrunden-Draftpick 2023.

Holtz ist ein junger, talentierter Sniper und Sharangovich ein junger Spieler, der sich in der NHL bereits etabliert hat (179 Spiele, 51 Tore, 47 Assists). Anstelle des Belarussen könnte man auch Verteidiger-Prospect Seamus Casey nach Kalifornien schicken. Dank einiger auslaufender Verträge wäre auch Meiers künftiger Cap-Hit tragbar.

Timo Meier und Nico Hischier überzeugten gemeinsam schon im Dress der Schweizer Nati. Bild: keystone

Buffalo Sabres

Die Sabres sind ein zweites Team, das sich schon aktiv bei den San Jose Sharks nach dem Schweizer Stürmer erkundet hat. Obwohl sie aktuell nicht auf einem Playoff-Platz stehen, werden sie als heisser Kandidat angesehen.

Zu Buffalo: Timo Meier.

Timo Meier. Zu San Jose: Matthew Savoie, Isak Rosén, Erstrunden-Draftpick 2023.

Buffalo würde mit Savoie und Rosén zwei hochdekorierte Stürmer-Talente aufgeben. Doch mit Meier zusätzlich zu Tage Thompson, Alex Tuch und jungen Talenten wie Dylan Cozens, JJ Peterka und Jack Quinn hätte das Team über Jahre hinaus ein brandgefährlicher Sturm. Die Sabres könnten sich Meiers Lohn Stand jetzt auch problemlos leisten.

Toronto Maple Leafs

Ist es mehr Wunschtraum der Leaf-Fans oder könnte Meier tatsächlich in die Hockey-Hauptstadt der Welt wechseln? Meier mit John Tavares und William Nylander in einer Linie, während man zugleich noch Auston Matthews und Mitch Marner hat, wäre jedenfalls angsteinflössend für jeden Gegner.

Zu Toronto: Timo Meier.

Timo Meier. Zu San Jose: Matthew Knies, William Villeneuve, Erstrunden-Draftpick 2023.

Die Fans in Toronto würden sich wohl nur ungern von Stürmertalent Knies trennen, doch gesundheitliche Rückschläge bei Nick Robertson und Rodion Amirov rauben GM Kyle Dubas etwas die Möglichkeiten. Wären die Leafs in der Lage, den Cap-Hit von Meier ab nächster Saison zu stemmen? Es darf bezweifelt werden.

Müssen sich die Leafs von Matthew Knies trennen? Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Carolina Hurricanes

Die Carolina Hurricanes sind jetzt schon ein heisser Anwärter auf den Stanley Cup. Mit einem Stürmer von Meiers Format wären sie dies umso mehr.

Zu Carolina: Timo Meier.

Timo Meier. Zu San Jose: Jack Drury, Vasili Ponomrayov, Erstrunden-Draftpick 2023, Drittrunden-Draftpick 2023.

Da die Hurricanes hier keinen Prospect abgeben, der in der ersten Runde gedraftet wurde, legen sie noch einen zweiten Pick obendrauf. Leisten könnten sie sich Meier allemal, nächste Saison kommt unter anderem der 7-Millionen-Vertrag des verletzungsgeplagten Max Pacioretty von den Büchern.

Dallas Stars

Die Stars sind aktuell das beste Team in der Western Conference. Meier könnte dort den Sturm etwas breiter machen und die wohl baldigen Abgänge von Jamie Benn oder Joe Pavelski etwas abfedern.

Zu Dallas: Timo Meier.

Timo Meier. Zu San Jose: Logan Stankoven, Artyom Grushnikov, Erstrunden-Draftpick 2024.

Ein Deal, der unwahrscheinlich erscheint. Einerseits hat Dallas kaum den Cap-Space, um Meier in dieser Saison unterzubringen. Andererseits haben die Stars dieses Jahr auch keinen Erstrunden-Draftpick, weshalb San Jose mit einem von 2024 vorliebnehmen müsste. Der diesjährige Draft erscheint aber deutlich attraktiver.

Timo Meier im gleichen Team wie Jason Robertson? Eine elektrisierende Vorstellung. Bild: keystone

New York Rangers

Auch die Rangers gelten als realistische Adresse für den Schweizer Stürmer. Und sie wären ein Kandidat für einen spektakulären Trade.

Zu New York: Timo Meier.

Timo Meier. Zu San Jose: Alexis Lafrenière, 2023-Erstrunden-Draftpick.

Die Sharks würden nicht wie erhofft drei Assets erhalten, dafür mit Lafrenière aber den Nummer-1-Draft von 2020. Der junge Kanadier spielt in seiner dritten NHL-Saison und wird wohl auch dieses Jahr unter 40 Skorerpunkten bleiben. Enttäuschend, gemessen an seinem Talent. Ein Tapetenwechsel könnte ihm helfen, dieses endlich voll auszuspielen. Vom finanziellen Standpunkt dürfte der Trade aber schwer umzusetzen zu sein. Die Rangers haben jetzt schon kaum Cap-Space und wenige auslaufende Verträge.

Bei den Rangers noch nicht erfolgreich: Alexis Lafrenière. Bild: keystone

Winnipeg Jets

Die Jets sind ein Aussenseiter im Rennen und Timo Meier. Er wäre aber eine wunderbare Option, um den 36-jährigen Flügel Blake Wheeler abzulösen.

Zu Winnipeg: Timo Meier.

Timo Meier. Zu San Jose: Chaz Luzius, Elias Salomonsson, Erstrunden-Draftpick 2023.

Die grosse Herausforderung in Winnipeg dürfte sein, wie Meier unter den Salary Cap passen würde, zumal auch noch eine Vertragsverlängerung von Pierre-Luc Dubois ansteht. Möglich wäre es, doch allenfalls müsste man sich vorzeitig von Klub-Legende Blake Wheeler trennen.

Fazit

Timo Meier ist seit dem Trade von Bo Horvat vergangene Nacht der begehrteste Name auf dem NHL-Trademarkt. Viele Teams dürften bei Sharks-GM Mike Grier anklopfen und fragen, was der Schweizer nun tatsächlich kostet. Realistischerweise kommen für einen solchen Trade aber nur Teams infrage, die in der Lage sind, Meier auch langfristig zu halten. Dazu gehört neben den heissesten Kandidaten New Jersey und Buffalo mit den Carolina Hurricanes auch ein echter Titelanwärter. Vermutlich wird ein Meier-Tauschgeschaft erst kurz vor der Trade-Deadline am 3. März über die Bühne gehen.