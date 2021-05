Sport

Eishockey-Nati: Schweizer besiegen Lettland souverän – Simion mit Doppelpack



Die Schweiz gewinnt auch das dritte Spiel in der WM-Vorbereitung. Das Team von Trainer Patrick Fischer siegt in Riga gegen Lettland 3:0.

Nachdem die Schweizer in den beiden Testspielen gegen Russland (3:1 und 1:0) bloss einen Gegentreffer zugelassen hatten, bewiesen sie auch in der ersten Partie gegen Lettland ihre defensive Stabilität. Und wenn die Balten doch einmal zu einer guten Chance kamen, behielt Reto Berra die Übersicht. Der Keeper von Fribourg-Gottéron feierte seinen zehnten Shutout im Nationaldress.

Vorne nutzten die Schweizer zwei Fehler der Gastgeber gnadenlos aus, und zweimal stand Dario Simion goldrichtig. Der 26-jährige Flügelstürmer von Schweizer Meister EV Zug strotzt nach einer starken Saison in der National League mit 33 Toren in 63 Begegnungen vor Selbstvertrauen. Das 3:0 erzielte kurz nach Spielhälfte Kilian Mottet, der den bei den SCL Tigers tätigen lettischen Goalie Ivars Punnenovs mit einem «Buebetrickli» erwischte. Mottet war schon im ersten Test gegen Russland erfolgreich gewesen.

Im letzten Drittel überstanden die Schweizer eine 45 Sekunden dauernde doppelte Unterzahl. Schon gegen die Russen hatten sie im Boxplay kein Gegentor zugelassen. Es war für die Eisgenossen der neunte Sieg in Serie gegen die Letten. Am Samstag treffen die beiden Teams erneut aufeinander. Am 22. Mai steht dann für die Schweiz die erste WM-Partie gegen Tschechien auf dem Programm. (sda)

