Lian Bichsel liess die Gegner seine geballte Physis auch in Spiel 3 fühlen. Bild: keystone

Bichsel liefert Assist – und doch geht Dallas im 3. Spiel des NHL-Halbfinals unter

Die Edmonton Oilers gehen in der Halbfinalserie gegen die Dallas Stars in Führung. Die Kanadier gewinnen ihr erstes Heimspiel 6:1.

Mit zwei Toren und einem Assist war Zach Hyman der Mann des Spiels. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Dallas zum 1:2 bereitete der Schweizer Lian Bichsel vor. Erst wurde er gar als Torschütze gefeiert, doch Jason Robertson lenkte seinen Schuss noch ab.

Der 21-jährige Bichsel kam auf über 15 Minuten Eiszeit und fiel trotz der klaren Niederlage mit einer guten Leistung auf. Dabei machte er sich beim Gegner auch mit fünf Checks bemerkbar, einmal musste er wegen Beinstellens für zwei Minuten auf die Strafbank.

Edmonton führt in der Halbfinalserie nun mit 2:1 Siegen und könnte im zweiten Heimspiel davonziehen. Der Traum vom erneuten Einzug in den Stanley-Cup-Final und einer möglichen Revanche ist bei den Kanadiern gross. Titelverteidiger Florida Panthers führt in seiner Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes 3:0. (nih/sda)