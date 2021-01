Sport

Eishockey

SCB-Aufholjagd für die Katz: Sprunger mit 3 Toren bei 6:5-Sieg Gottérons



Bild: keystone

SCB-Aufholjagd für die Katz – Gottéron siegt dank Sprunger-Hattrick 6:5

Drei Wochen Isolation und Quarantäne haben Berns Probleme nicht gelöst. Zwei Tage nach dem 0:2 in Lugano unterliegt der SCB zuhause Fribourg-Gottéron 5:6 und wartet weiter auf den zweiten Sieg nach dem Trainerwechsel.

Am 3. Dezember gewann Bern beim EV Zug 2:1 nach Verlängerung. Der junge Österreicher Mario Kogler coachte damals das erste Mal. Auf das grosse Karacho zum Auftakt folgte der gewohnte Trott. Der SCB gewann seither nur noch das Heimspiel gegen Ambri-Piotta (am 5. Januar), die übrigen sieben Partien gingen alle verloren.

Durch die Berner Niederlagen zog sich ein roter Faden: offensive Impotenz. Der SCB schoss viel zu wenige Tore. Im Heimspiel gegen Gottéron wurde zumindest dieser Makel behoben. Dem SC Bern gelangen fünf Goals, so viele wie noch nie in dieser Saison. Und dennoch resultierte letztlich eine weitere bittere Niederlage.

Bild: keystone

Vier Treffer in gut zweieinhalb Minuten

Ab der 15. Minute überschlugen sich die Ereignisse. Innerhalb von 159 Sekunden fielen vier Tore – Saisonrekord in der National League. Gottéron traf dreimal, Bern nur einmal. Schon in der 23. Minute erhöhte Jérémy Kamerzin mit seinem ersten Saisontreffer auf 4:1 für Freiburg.

Die Partie schien früh entschieden. Aber der SCB resignierte nicht und kämpfte weiter. Der 18-jährige Joshua Fahrni kam im zweiten Nicht-Juniorenspiel zum ersten National-League-Tor (zum 2:4). Fünf Minuten vor Schluss gelang Dustin Jeffrey der Anschlusstreffer zum 4:5 und 86 Sekunden später glich Vincent Praplan zum 5:5 aus. Nach dem 1:4 in der 23. Minute hatte Bern die Partie mit 34:10 Torschüssen dominiert.

Sprungers achter Karriere-Hattrick

Dennoch schwammen im Finish die Felle wieder davon: Mika Henauer musste auf die Strafbank, Julien Sprunger erzielte im Powerplay das 6:5-Siegtor für die Gäste. Der Fribourger Captain erzielte drei Tore (1:0, 3:1 und 6:5) und war so der Matchwinner. Zum achten Mal in seiner Karriere gelang ihm ein Hattrick.

Bild: keystone

Und Bern? Im Selbstverständnis seiner zahlreichen Fans gehört der SCB auch in der aktuellen Verfassung nie und nimmer ans Tabellenende. Aber die Annäherung an die Playoff-Plätze wird zur Herausforderung. Als nächstes folgen für den stolzen SCB Auswärtsspiele in Biel und Rapperswil, danach stehen fünf weitere Partien gegen die ZSC Lions (3x), Zug (1x) und Freiburg (1x) auf dem Programm – die ersten drei der Tabelle.

Bern - Fribourg-Gottéron 5:6 (1:3, 1:1, 3:2)

0 Zuschauer. - SR Tscherrig/Stolc, Schlegel/Burgy.

Tore: 15. (14:36) Sprunger 0:1. 16. (15:12) DiDomenico (Gunderson, Mottet/Powerplaytor) 0:2. 17. (16:57) Praplan (Colin Gerber) 1:2. 18. (17:15) Sprunger (DiDomenico, Schmid) 1:3. 23. Kamerzin 1:4. 34. Beat Gerber 2:4. 42. Schmid (Bykow, Sutter) 2:5. 46. Pestoni (Heim) 3:5. 56. (55:02) Jeffrey (Untersander, Brithén) 4:5. 57. (56:28) Praplan (Moser) 5:5. 59. Sprunger (DiDomenico, Gunderson/Powerplaytor) 5:6.

Strafen: je 4mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Mottet.

Bern: Wüthrich; Untersander, Henauer; Andersson, Beat Gerber; Thiry, Colin Gerber; Blum; Olofsson, Brithén, Jeffrey; Scherwey, Praplan, Moser; Bader, Heim, Pestoni; Berger, Neuenschwander, Jeremi Gerber; Fahrni.

Fribourg-Gottéron: Berra; Sutter, Furrer; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Jecker; Abplanalp; Stalberg, Desharnais, Mottet; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Bykow, Walser, Herren; Marchon, Bougro, Jörg.

Bemerkungen: Bern ohne Ruefenacht, Sciaroni (beide verletzt), Burren und Sterchi (beide krank), Gottéron ohne Rossi (verletzt). Bern ab 58:22 ohne Torhüter. (ram/sda)

Die Tabelle

Die «wahre» Tabelle

Sortiert nach Punkten pro Spiel:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Elvis-Villa in Palm Springs zu verkaufen! Wer macht mit? Bär hetzt Wintersportler die Piste runter Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter