Den Helm braucht Thomas Rüfenacht vorerst nicht mehr. (Archivbild) Bild: keystone

Thomas Rüfenacht wechselt vom Eis ins Agenten-Büro

Kult-Bösewicht Thomas Rüfenacht (38) beendet seine Karriere und beginnt ein Praktikum bei der renommierten Sportagentur 4Sports. Es gibt dort für ihn viel Arbeit.

Der amerikanisch-schweizerische Doppelbürger war dreimal Meister mit dem SC Bern (2016, 2017 und 2019) und im Frühjahr 2017 zelebrierte er in den Playoffs sein bestes Hockey mit dem perfekten Mix aus Härte, Mut, Schlauheit und spielerischer Klasse: 17 Playoff-Partien, 18 Punkte und 49 Strafminuten.

Für seine generöse Spielweise zahlte er einen hohen Preis. In den letzten drei Jahren konnte er verletzungsbedingt nur noch insgesamt 26 Spiele bestreiten: 18 (1 Punkte) und zuletzt 8 für Ambri: Er ist aufrecht in den Sonnenuntergang seiner Karriere geritten, die er einst 2003 bei Langnaus Elite-Junioren begonnen hatte. Er bestritt die letzten 8 Partien der letzten Saison für Ambri und steuerte 5 Punkte bei.

Hätte er in Ambri seinen Karriere-Herbst verlängern können? Ausgeschlossen war das nicht und er hätte wohl auch in Ambri Kultstatus erlangt. Aber er ist im Februar 38 geworden. Es zwickt da und dort, wenn er am Morgen aufsteht. Deshalb hat er sich dazu entschieden, seine Spielerkarriere zu beenden. Zumal er eine goldene berufliche Chance erhält.

Auch in Ambri hätte Rüfenacht wohl Kultstatus erlangt. Bild: keystone

Thomas Rüfenacht steigt bei der renommierten international hoch angesehenen Zuger Agentur 4Sports ins Agenten-Geschäft ein. Das Unternehmen, gegründet und geführt vom ehemaligen Zuger Stürmer Daniel Giger setzt damit seine erfolgreiche Strategie fort: die Zusammenarbeit mit ehemaligen Spielern in verschiedenen Ländern. Thomas Rüfenacht bekommt charismatische Arbeitskollegen: Unter anderem die NHL-Legende Claude Lemieux (kümmert sich um den nordamerikanischen Markt), Luganos Ikone Sandro Bertaggia, Kultverteidiger Ville Koistinen (in Finnland tätig) oder den deutschen Olympia-Silberhelden Frank Mauer (für den deutschen Markt tätig).

Welche Aufgaben Thomas Rüfenacht nach Abschluss seines sechsmonatigen Praktikums bei 4Sports übernehmen wird, ist noch offen. 4Sports betreut inzwischen weltweit über 200 Spieler, davon 43 in der NHL, einer davon ist der helvetischen NHL-Titanen Timo Meier. In der NL sind es unter anderem Damien Brunner, Tobias Geiser, Nico Gross, Grégory Hofmann, Fabrice Herzog, Calvin Thürkauf, Joren van Pottelberghe, Alessio Bertaggia, Enzo Corvi und Sven Andrighetto.

Es gibt viel Arbeit für Thomas Rüfenacht.