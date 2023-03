Patrick Emonds Name wird für einen Posten in Fribourg gehandelt. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Ein «Final-General» als neuer Assistent für Christian Dubé?

Eine erste Erkenntnis aus den Analysen zum frühzeitigen Scheitern: Christian Dubé braucht, wenn er Gottérons Cheftrainer und Sportchef bleiben soll, mehr Unterstützung im Training und an der Bande. Nun kommt der Name von Patrick Emond ins Spiel.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Wenn ein Cheftrainer einen Assistenten holt, dann achtet er auf zwei Eigenschaften: Erstens sollte der Assistent keine «hierarchische Libido» haben. Also loyal sein und nicht nach dem Amt des Chefs schielen. Zweitens ist es hilfreich, wenn der Assistent mindestens so viel über Hockey weiss wie der Chef. Die Kenntnisse der französischen Sprache und ein Verständnis für die besondere Mentalität eines Hockey-Unternehmens mit einer zumindest teilweisen welschen Mentalität können von Vorteil sein.

Gleich weitermachen wie bisher – Christian Dubé weiterhin Sportchef und Trainer mit den gleichen Assistenten – ist riskant. Eine Erkenntnis aus den ersten Gesprächen: Christian Dubé braucht bei seiner Arbeit als Trainer und Coach mehr Unterstützung. Warum also nicht eine Vergrösserung des Coaching-Teams? Neue Namen befeuern zudem die Hoffnung des Publikums, es werde nächste Saison vieles besser sein.

Kann ein wenig Unterstützung gebrauchen: Christan Dubé. Bild: keystone

Die Frage nach einem neuen Assistenten wird bei Gottéron gestellt. Der interessanteste Name, der diskutiert wird: Patrick Emond (58) hat Servette 2021 in den Final gegen Zug geführt und auf dem Weg dorthin Gottéron und die ZSC Lions eliminiert. Er ist also ein «Final-General». Seinen Job hat er im darauffolgenden November verloren. Er musste seinem Assistenten Jan Cadieux Platz machen.

Die fachlichen Qualitäten des Kanadiers stehen nicht zur Debatte. Ein guter Coach und Trainer und darüber hinaus versteht er es, junge Spieler zu fordern und zu fördern. Er hat elf Jahre in Servettes Nachwuchsabteilung gearbeitet und zweimal die höchste Juniorenliga gewonnen (2018 und 2019). Seine Salärvorstellungen dürften den Rahmen des Budgets nicht sprengen.

Christian Dubé mag weder bestätigen noch dementieren und verweist darauf, dass man immer noch in der Phase der internen Aufarbeitung der Saison sei. «Zuerst muss ich mich entscheiden, was ich machen möchte. Wenn wir etwas ändern wollen, dann wissen wir noch nicht, was wir ändern werden …»

Gewährsleute bringen den Namen von Patrick Emond als neuen Assistenten ins Spiel. Ein gutes Gerücht, das uns bei der Wartezeit auf die grossen oder kleinen Entscheidungen bei Gottéron ein wenig Kurzweil bietet.