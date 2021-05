Sport

Eismeister Zaugg

Eishockey: Zugs Geduld und der Sturz des Titanen



Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Zugs Geduld und der Sturz des Titanen

Ein einziger Fehler entscheidet das erste Finalspiel. Aber ein zweites Mal wird Zug gegen Servette nicht 1:0 gewinnen.

Wir können uns kluge, tiefschürfende Analysen ersparen. Es ist nicht notwendig, die Partie in alle Einzelteile zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen, um zu ergründen, warum Zug gegen Servette 1:0 gewonnen hat. Wir brauchen nicht einmal die Statistik zu konsultieren.

Es geht um eine einzige Szene. Sie kommt völlig unerwartet in der 21. Minute.

Servette kontrolliert das Spiel in allen drei Zonen. So viel Disziplin! So viel taktische Intelligenz! So viel Geduld! Der Aussenseiter scheint unerschütterlich. Er hat zwar in der Qualifikation 35 Punkte weniger geholt, aber nur einen Gegentreffer mehr als Zug kassiert.

Die Zuger haben das beste Offensivspiel der Liga. Aber sie können es nicht entfalten. Sie sind nicht einmal dazu in der Lage, während 58 Sekunden mit zwei Mann mehr im Powerplay einen Treffer zu erzielen. Wie dann mit fünf gegen fünf? Und heisst es nicht, dass die Defensive eine Meisterschaft entscheidet? Eben.



Und dann löst sich alles in ein paar Sekunden auf. Es ist die Szene, die, wie sich zeigen wird, den Match entscheidet.

In der minimalen Spanne von ein paar Sekunden wird ein Spiel verloren und ein Titan gestürzt.

Henrik Tömmernes ist der beste Verteidiger der Liga. Dominant, smart, mit der Leichtigkeit, ja Lässigkeit, die nur den ganz Grossen eigen ist. Die es ihm erlaubt, Spiel für Spiel Einsatzzeiten von mehr als 25 Minuten durchzustehen. 26 Minuten und 3 Sekunden werden es auch in dieser ersten Final-Partie sein. Defensiv verlässlich und offensiv so wirkungsvoll, dass er das gelbe Ehrengewand des Topskorers trägt. Ein Beckenbauer des Eishockeys. Wahrlich, ein Titan.

Bild: keystone

Dass der Schwede das Spiel für seine Mannschaft entscheidet – das wird von Servette erhofft und von Zug befürchtet. Dass er der Urheber der Niederlage seines Teams werden könnte – undenkbar.

Aber Eishockey ist ein unberechenbares Spiel auf einer rutschigen Unterlage. Auch für Titanen. Eishockey wird gerne als letztes wahres Mannschaftsspiel gerühmt. Aber am Ende des Tages sind es eben doch Einzelleistungen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Henrik Tömmernes ist völlig unbedrängt. Er versucht die Scheibe via Bande aus der eigenen Verteidigungszone zu spedieren. Er hat dies sicherlich schon mindestens hundertmal getan und hundertmal ist nichts passiert. Es ist die denkbar einfachste und risikoloseste Variante.

Aber der Puck wird von Zugs schlauem Spielmacher Jan Kovar abgefangen. Er beherrscht die seltene Kunst, kommende Spielzüge zu erahnen. Er passt zu Grégory Hofmann. 21 Sekunden nach der ersten Pause steht es 1:0.

Servette bleibt von da an bloss eine ganze Serie von «hätte», «könnte» und «wäre» als Trost: Hätte beispielsweise Simon Le Coultre im letzten Drittel alleine und unbedrängt vor Leonardo Genoni zum 1:1 getroffen, dann wäre die Wende noch möglich gewesen. Mit 38:32 Torschüssen auswärts ein Finalspiel 0:1 verlieren – das ist bitter.

Ohne Henrik Tömmernes wäre Servette nicht bis in den Final gekommen. Nun haben die Genfer dieses erste Finalspiel wegen Henrik Tömmernes verloren. Punkt. Aber noch nicht den Final.

Die beiden Mannschaften sind so ausgeglichen, dass nach wie vor jeder Ausgang möglich ist. Diese Parität bringt es mit sich, dass eine einzige Szene alles entscheiden kann. Henrik Tömmernes bekommt bereits morgen in Genf im zweiten Finalspiel die Chance zur Korrektur.

Zugs Trainer Dan Tangnes hat die richtige Taktik gewählt. Er hat mit der besten Offensive der Liga die defensive Geduld gewählt. Sicherheit statt Spektakel. Wohl wissend, dass es einfacher sein wird, gegen dieses Servette Tore zu verhindern als Tore zu erzielen.

Die Frage ist nun: Was ist, wenn Henrik Tömmernes keinen Fehler mehr macht? Gelingt dann den Zugern kein Tor?

Leonardo Genoni war gestern ein grosser Torhüter. Er hat im bisher wichtigsten Spiel für Zug das «zu null» gehalten. Um solche Partien zu gewinnen, hat ihn Zug zum bestbezahlten Goalie unserer Liga-Geschichte gemacht. Auch die Rechnung von Sportchef Reto Kläy ist gestern aufgegangen.

Aber es wäre schon etwas vermessen, wieder darauf zu hoffen, dass Henrik Tömmernes noch ein zweites Mal einen spielentscheidenden Fehler macht und dass Leonardo Genoni erneut kein Tor zulässt.

Die Prognose sei gewagt: Noch einmal wird Zug nicht dank eines Fehlers von Servettes Verteidigungsminister 1:0 gewinnen.

Zweimal hintereinander stürzt ein Titan nicht.

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

NLA-Trikotnummern, die nicht mehr vergeben werden 1 / 71 NLA-Trikotnummern, die nicht mehr vergeben werden quelle: keystone / fabrice coffrini Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter