wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Sport
Champions League

Champions League: Benfica-Star nach Rassismus-Vorwurf gesperrt

February 17, 2026, Lisbon, Lisboa, Portugal: Gianluca Prestianni of SL Benfica seems with Vinicius Junior of Real Madrid CF during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg ...
Gianluca Prestianni soll Vinicius Jr. rassistisch beleidigt haben – nun ist er fürs Rückspiel gesperrt.Bild: www.imago-images.de

Nach Rassismus-Vorwurf von Vinicius: Benfica-Spieler gegen Real Madrid gesperrt

23.02.2026, 15:5223.02.2026, 16:09

Benfica muss im Rückspiel der Champions-League-Playoffs in Madrid ohne Flügelspieler Gianluca Prestianni auskommen. Der 20-jährige Argentinier wurde vorläufig für ein Spiel gesperrt, nachdem er Real-Star Vinicius Junior als «Affe» beleidigt haben soll. Dies entschied die UEFA am Montag gemäss der Nachrichtenagentur AP.

Im Hinspiel in Lissabon gab es nach dem Tor von Vinicius zum 1:0-Endstand ein Wortgefecht zwischen dem Brasilianer und Prestianni. Der Benfica-Profi zog sich dabei das Trikot über den Mund und sagte etwas in Richtung seines Gegenspielers, woraufhin dieser sofort zum Schiedsrichter rannte. Gemäss Vinicius wurde er rassistisch beleidigt. Das Spiel war in der Folge knapp zehn Minuten unterbrochen, bevor Vinicius sich bereit erklärte, weiterzuspielen.

«Sollten wir nicht akzeptieren»: Kompany kritisiert Mourinho nach Rassismuseklat um Vinicius

Prestianni verneint, den Madrilenen beleidigt zu haben. Auch sein Klub stellte sich hinter ihn. Mitspieler erklärten, der 20-Jährige habe seinen Gegenspieler provoziert, aber nicht beleidigt. Vinicius erhielt Unterstützung von unter anderem Kylian Mbappé, der forderte, dass Prestianni nie mehr in der Champions League spielen solle.

epa12752007 Benfica&#039;s Gianluca Prestianni (L) vies for the ball with Real Madrid&#039;s Vinicius Junior during the UEFA Champions League soccer match between Benfica and Real Madrid, in Lisbon, P ...
Gianluca Prestianni (l.) fehlt Benfica Lissabon in Madrid.Bild: keystone

Die Sperre gilt vorläufig für ein Spiel. Die Untersuchung der Disziplinarkommission der UEFA läuft noch. Eine längere Sperre ist also möglich.

Für Vinicius war es nicht die erste Erfahrung mit Rassismus. Seit Oktober 2021 wurden laut der spanischen Liga 27 separate Fälle von rassistischen Attacken gegen den 25-Jährigen registriert. Am Wochenende wurde er wieder einmal Opfer von Beleidigungen durch Fans. Unter anderem «Vinicius, stirb»-Rufe waren bei der 1:2-Niederlage in Osasuna zu hören. Ausserdem wurde er ausgebuht.

Das nächste Spiel findet aber im heimischen Santiago Bernabeu statt, dort dürfte er von den Fans lautstark unterstützt werden. Real Madrid geht mit einer knappen Führung ins Rückspiel der Playoffs gegen Benfica Lissabon, das am Mittwochabend (21 Uhr) stattfindet. (nih)

Es brauchte ein Gespräch mit Trainer Frick: Jetzt ist Kabwit der Luzerner Heilsbringer
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser ukrainische Veteran zeigt, wie 30 Kilometer hinter der Front das Leben weitergeht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Warum die Romantik Olympischer Winterspiele für immer verschwindet
Die alte Romantik ist wohl für alle Zeiten dahin. Die Olympischen Winterspiele werden nie mehr sein, wie sie einmal waren. Aber Mailand hat uns eine von den Machern ungewollte neue Romantik beschert.
Olympische Romantik? Ja, die gibt es. Oder besser: Es gab sie. Bei meinen 17. Spielen fehlte sie in Mailand zum ersten Mal. Und wer 16-mal diesen Zauber erlebt hat, merkt es, wenn er fehlt.
Zur Story