Ein weiterer nordischer Titan für den ZSC? Olympiasieger Markus Granlund im Anflug

Schon wieder ein Anruf von den Gewährsleuten im hohen Norden. Nach Lucas Wallmark soll nächste Saison auch noch Markus Granlund für die ZSC Lions stürmen.

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger ist ganz offensichtlich fleissig: Wenn denn alles so kommt wie gemeldet, lassen die ZSC Lions nächste Saison ein hochkarätiges skandinavisches Sturmduo auf ihre Gegner los.



Markus Granlund (der Bruder von Nashville-Star Mikael «Mikke» Granlund) ist durchaus typähnlich wie der Schwede Lucas Wallmark: kein eitler Spektakelmacher und Solist. Sondern ein Ingenieur und «Sozialist» des Offensivspiels. Der smarte Spielmacher dürfte sogar noch eine Spur kompletter, vielseitiger und produktiver sein als Lucas Wallmark.

Markus Granlund ist soeben mit Finnland Olympiasieger geworden und seine Vermögensbildung hat er abgeschlossen. In sieben Jahren löhnten Calgary, Vancouver und Edmonton (338 NHL-Spiele/102 Punkte plus 109 Partien/92 Punkte in den Farmteams) den mutmasslichen neuen ZSC-Star mit etwas mehr als sieben Millionen Dollar brutto und in den letzten zwei Jahren stockte er die Pensionskasse bei Ufa in der KHL auf (100 Spiele/99 Punkte!).

Olympiasieger ist er zwar schon. Aber noch hat er keine nationale Meisterschaft gewonnen. Diesen Traum kann er sich in Zürich erfüllen. Wie gesagt: Die nordischen Gewährsleute melden seinen bevorstehenden Wechsel nach Zürich. Eine offizielle Bestätigung fehlt noch.

Somit haben die ZSC Lions für nächste Saison offiziell Justin Azevedo (34) und Garrett Roe (34) unter Vertrag. Wobei immer möglich ist, dass Verträge auch aufgelöst oder von der Konkurrenz übernommen werden können. Plus noch inoffiziell Lucas Wallmark (26) und Markus Granlund (30). Vier Stürmer.

Da künftig sechs Ausländer eingesetzt werden können, dürften die zwei noch offenen Ausländerlizenzen für einen Torhüter und einen Verteidiger eingelöst werden. Auch Kloten wird einen ausländischen Torhüter verpflichten. Die Gewährsleute haben versprochen, so bald als möglich zu melden, um wen es sich handelt. Der Chronist wird bemüht sein, das Hosentelefon abzunehmen. Transfergerüchte (es sind Gerüchte, keine Vollzugsmeldungen) tragen ja zur Unterhaltung bei, erfreuen die eigenen Fans und verärgern höchstens jene der Konkurrenz.