Wieder einmal eine Ehrung: Andres Ambühl wird heute Abend zum Rekordspieler der National League. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Andres Ambühl wird zum Rekordmann – die Leidenschaft des ewigen Spielers

Andres Ambühl zelebriert heute Abend mit dem HC Davos gegen den SC Bern sein 1270. Spiel in der höchsten Liga und wird Rekordspieler. Er und Wayne Gretzky haben etwas gemeinsam: Ihre Rekorde sind für die Ewigkeit und das Resultat der Leichtigkeit des spielerischen Seins.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Andres Ambühl ist am 14. September 41 Jahre alt geworden und spielt immer noch formidables Hockey. Er läuft und läuft und läuft. Die Zeiten mögen ändern, Andres Ambühl bleibt.



Von allem Anfang an ist klar, dass er es weit bringen wird. Im ersten Scouting-Report über ihn heisst es zu Beginn seiner Karriere beim HC Davos unter Arno Del Curto: «Gewann mit dem HCD die Elite-Junioren-Titel 2000 und 2001 und war Captain des U 18 WM-Silberteams von 2001. Torgefährlicher Zweiweg-Center ohne Schwächen und mit erstaunlicher Spielintelligenz.» 2013 und 2024 wird er mit der Nationalmannschaft im WM-Final stehen. Bei der Silber-WM 2018 ist er nicht dabei. Arno Del Curto hat ihm Erholungszeit verordnet und von einer WM-Teilnahme abgeraten.

2002: Andres Ambühl in seiner ersten Profisaison in Davos. Bild: KEYSTONE

Mehr als 1000 Spiele und fast ein Vierteljahrhundert Spitzenhockey also. Garniert mit den Titeln von 2002, 2005, 2007, 2009, 2012 und 2015. Die meiste Zeit in Davos oben. Er war nur kurze Zeit unten im Flachland: Während der Saison 2009/10 in Amerika (im Rangers-Farmteam, AHL/50 Spiele/27 Punkte) und von 2010 bis 2013 in Zürich (Meister 2012). Inzwischen ist er der letzte Mohikaner des Ruhmes: der letzte noch aktive Spieler aus dem ersten HCD-Meisterteam der Ära Arno Del Curto im Frühjahr 2002.

In Nordamerika würde Andres Ambühl als «Heidiland-Gretzky» vermarktet. Er ist ein echter Bergbauernbub aus dem Bündnerland. Aus dem Sertigtal bei Davos. Wahre helvetische Sportromantik. Es ist die Landschaft, die Johanna Spyri zu «Heidi», einem Klassiker der Weltliteratur, inspiriert hat.

Das Sertigtal bei Davos. Bild: Shutterstock

Es geht nicht darum, die Wurzeln des besten Bündner Spielers seit Bibi Torriani romantisch oder gar ironisch zu verklären. Da seien die Hockey-Götter davor. Tatsächlich sind seine Herkunft, sein geerdetes, freundliches und bescheidenes Wesen, seine Gelassenheit und sein stilles Selbstvertrauen wichtige Gründe dafür, warum aus ihm ein Stürmer mit Weltformat geworden ist, nicht nur Rekordhalter in unserer höchsten Liga.