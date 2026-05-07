Ramon Untersander verlässt den SCB in Richtung Genf. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Ramon Untersander nach Genf – Warten auf Connor Hughes

Der ehemalige SCB-Verteidigungsminister Ramon Untersander wechselt nach Genf. Die SCB-Zukunft entscheidet sich ebfenfalls im Welschland.

Klaus Zaugg Folge mir

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Ramon Untersander hat sich mit dem SCB auf eine Auflösung seines bis 2028 laufenden Vertrages geeinigt. Weil er mit Servette einen neuen Arbeitgeber gefunden hat. Einen direkten Zusammenhang mit dem SCB-Torhüter-Problem hat dieser Transfer nicht. Aber einen indirekten.



Der SCB bietet Lausanne im Tausch für Connor Hughes den Verteidiger Romain Loeffel an. Der Deal wäre eigentlich aufgegleist. Loeffel ist bereit, trotz SCB-Vertrag bis 2027 nach Lausanne zu wechseln. Aber nur nach Lausanne.

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Sein Agent Gaëtan Voisard pokert um einen besseren Vertrag in Lausanne und Lausannes Sportdirektor John Fust braucht Verteidiger. Aber nach dem Wechsel von Untersander zu Servette kann er womöglich auch mit Genf ins Geschäft kommen: Servette-Sportdirektor Marc Gautschi hat nun eigentlich zu viele Verteidiger.