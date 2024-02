Nicht nur Fans, auch die Mehrheit der Klubmanager ist inzwischen mit der sonntäglichen Anspielzeit um 20.00 Uhr nicht mehr glücklich. (Symbolbild). Bild: shutterstock

Eismeister Zaugg

Das Hockey-Livespiel am Sonntagabend steht vor dem Aus

Die Qualifikations-Spiele am Sonntagabend um 20.00 Uhr dürften bald Geschichte sein. Spielplan-General Willi Vögtlin bestätigt auf Anfrage: «Ja, voraussichtlich wird das TV-Spiel nächste Saison auf einen Wochentag verschoben.»

Klaus Zaugg Folge mir

Die Fans protestieren gegen die Ansetzung des TV-Spiels am Sonntag um 20.00 Uhr. Diese Partie wird jeweils live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Mit ihren Protesten rennen die Fans offene Türen ein: Auch die Mehrheit der Klubmanager ist inzwischen mit der sonntäglichen Anspielzeit um 20.00 Uhr nicht mehr glücklich.

Der Grund: Vor allem das Nebengeschäft (Gastronomie) läuft am Sonntagabend nicht gut. Die Schweizerinnen und Schweizer bleiben traditionell an einem Sonntagabend lieber zu Hause und ein Abendessen am Sonntag in einem Hockeystadion entspricht eigentlich nicht den hiesigen Ernährungs- und Sonntags-Gewohnheiten. Die Gastronomie aber ist heute ein zentraler Bestandteil des Hockey-Geschäftes.

Sehr beliebt sind bei den Klubmanagern hingegen Spiele am Sonntagnachmittag. Sie eignen sich vorzüglich für Sonderaktionen für Familien und Kinder und sind in der Regel sehr gut besucht.

Die Einschaltquoten der sonntäglichen Live-Übertragung ab 20 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen sind eigentlich gut bis sehr gut. Aber eben: Die Klubs sind mit dem Geschäftsgang am Sonntagabend nicht zufrieden. Was nun? «Diskutiert wird eine Verschiebung des Livespiels auf einen Wochentag», sagt Willi Vögtlin auf Anfrage.

Das ist allerdings nicht ganz einfach. Der Montagabend dürfte wegen fest programmierten Sendegefässen im frei empfangbaren Fernsehen wegfallen. Gemäss Willi Vögtlin wird der Donnerstagabend favorisiert. «Aber in Frage kommen wohl nur Donnerstage, an denen keine Spiele von europäischen Fussball-Klubwettbewerben im Fernsehen übertragen werden.»

Willi Vögtlin führt weiter aus, die Ausarbeitung des Spielplanes für nächste Saison werde recht kompliziert (aber er hat nicht gesagt, so kompliziert wie der Play In-Modus). Der Grund: Weil Servette die Champions League gewonnen hat, sind in der kommenden Spielzeit nicht drei, sondern vier Schweizer Teams im europäischen Klubwettbewerb dabei. Kommt dazu, dass Servette wegen der Stadionsanierung bis zum 18. Oktober keine Heimspiele austragen kann. «Wir werden wahrscheinlich an mehreren Donnerstagen ganze Runden ansetzen müssen.»

Zusammenfassend: Nächste Saison wird voraussichtlich am Sonntag nur noch am Nachmittag und nicht mehr am Abend um 20.00 Uhr gespielt. Der Donnerstag dürfte neben Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag mehr und mehr zu einem «Hockeytag» werden, TV-Livespiel inklusive.