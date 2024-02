Ob Jan Cadieux seinen Spielern den «Play-In-Modus» bereits erklärt hat? Bild: keystone

«Play-In» – der Versuch, den kompliziertesten Modus unserer Sportgeschichte zu erklären

Nach der Qualifikation bestreiten der 7., 8., 9. und der 10. das sogenannte «Play-In». Eine Hockey-Weltneuheit. Hier der Versuch, den komplexesten, kompliziertesten, kuriosesten Modus zu erklären, der je von Hockey-Machern ersonnen worden ist.

Klaus Zaugg Folge mir

Zuerst die Ausgangslage.

Der 7. spielt gegen den 8. und der 9. gegen den 10. der Qualifikation.

Maximal gibt es je zwei Spiele.

Das besser klassierte Team (also der 7. und der 9.) beginnen auswärts.

Sieger ist, wer mehr Punkte hat. Das heisst: Das Hinspiel kann unentschieden enden, es gibt im Hinspiel bei einem Unentschieden nach 60 Minuten weder Verlängerung noch Penaltyschiessen.

Gewinnt der Verlierer des Hinspieles dann das Rückspiel, wird bis zur Entscheidung verlängert. Das Torverhältnis spielt keine Rolle. Beispiel: Davos gewinnt das Hinspiel gegen Servette 1:0 und verliert das Rückspiel 0:8. Dann kommt es zur Verlängerung und wer die Verlängerung gewinnt, ist weiter. Mit einem Torverhältnis von 2:8 könnte Davos weiterkommen.

Der Grund, warum der besser Klassierte auswärts beginnt: Beim alles entscheidenden Rückspiel soll der besser Klassierte Heimvorteil haben. Möglich ist auch ein Weiterkommen durch einen Sieg im Hinspiel und ein Unentschieden im Rückspiel.

Der Sieger aus der Begegnung 7. gegen 8. steht in den Playoffs.

Der Sieger aus der Begegnung 9. gegen 10. der Qualifikation steht noch nicht in den Playoffs. Er spielt nun in einer zweiten Runde gegen den Verlierer aus der Begegnung 7. gegen 8. um den Einzug in die Playoffs. Nach dem gleichen Modus.

Das bedeutet: Der Verlierer aus der Begegnung 7. gegen 8. bekommt eine zweite Chance gegen den Sieger aus dem Duell 9. gegen 10. Der 9. oder der 10. müssen also zwei Teams ausschalten, um in die Playoffs zu kommen.

Gegen wen die zwei Teams, die sich über das Play-In für die Playoffs qualifiziert haben, nun in den Playoffs antreten, entscheidet die Klassierung in der Qualifikation. Das schlechter klassierte Team tritt gegen den Qualifikationssieger an, das am zweitschlechtesten klassierte gegen den 2. der Qualifikation.

Alles begriffen? Wenn nicht, dann gibt es auf der offiziellen Webseite der Liga (www.nationalleague.ch) unter der Rubrik «Modus & Spielplan» auch eine Erklärung. Allerdings in englischer Sprache. Der Play-In-Modus der helvetischen Meisterschaft wird also nicht in einer der vier offiziellen Landessprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch) erklärt. Sondern in Englisch. Bei einem so komplexen, komplizierten und kuriosen Modus ist es nur konsequent, auch die Erklärung kompliziert – also in einer im Lande nicht offiziell gesprochenen Sprache – zu erklären.

Wir haben so viele finnische Spieler in unserer Liga, dass es nur fair wäre, den Play-In-Modus auf der offiziellen Webseite der Liga auch in finnischer Sprache zu erklären. Hier – über eine Google-Übersetzung – die vorgängige Modus-Erklärung auf Finnisch. Ganz speziell für die vielen finnischen Gastarbeiter bei Biel, Langnau und Servette, die ja direkt in das Ringen um einen der vier Play-In-Plätze verwickelt sind.

Ensin alkutilanne.

7. sija pelaa karsinnoissa 8. sijaa vastaan ​​ja 9. sija 10. sijaa vastaan. Jokaisessa pelissä on enintään kaksi peliä.

Paremmin sijoittunut joukkue (eli 7. ja 9. sija) aloittaa vierasjoukkueen.

Voittaja on se, jolla on enemmän pisteitä. Tämä tarkoittaa: Ensimmäinen osaosuus voi päättyä tasapeliin; jos 60 minuutin jälkeen on tasapeli, ensimmäisessä osaottelussa ei pelata jatkoaikaa tai rangaistuspotkukilpailua.

Jos ensimmäisen osaottelun häviäjä voittaa toisen osaottelun, ottelua jatketaan, kunnes päätös on tehty. Maalierolla ei ole väliä. Esimerkki: Davos voittaa ensimmäisen osaottelun Servettea vastaan 1-0 ja häviää toisen osaottelun 0-8. Sitten on lisäaika ja se, joka voittaa lisäajan, etenee. Maalierolla 2:8 Davos pääsi etenemään.



Syy siihen, miksi paremmalta sijoittunut joukkue aloittaa vieraissa: Kaikkein tärkeässä jälkiottelussa paremmalta sijoittuneella joukkueella pitäisi olla kotietu. On myös mahdollista edetä voitolla ensimmäisellä osuudella ja tasapelillä toisella.

7. vs. 8. ottelun voittaja on pudotuspeleissä.

Karsintaottelun 9. vs. 10. voittaja ei ole vielä pudotuspeleissä. Hän pelaa nyt toisella kierroksella 7. vastaan 8. ottelun häviäjää vastaan paikasta pudotuspeleihin. Saman tilan mukaan.

Tämä tarkoittaa: Häviäjä 7. vastaan 8. saa toisen mahdollisuuden voittajaa vastaan 9. vastaan 10. 9. tai 10. on eliminoitava kaksi joukkuetta päästäkseen pudotuspeleihin.

Karsinnassa tapahtuva luokittelu ratkaisee, ketä vastaan Play In-pelin kautta pudotuspeleihin päässeet joukkueet kilpailevat nyt pudotuspeleissä. Huonoimmin sijoittunut joukkue kilpailee karsinnan voittajaa vastaan, toiseksi huonoimmin sijoittuva joukkue kilpailee karsinnoissa toista vastaan.

Saitko kaiken? Jos ei, on myös selitys liigan virallisella verkkosivustolla (www.nationalleague.ch) «Tila ja aikataulu» -osiossa. Kuitenkin englanniksi.

Eigentlich ist diese finnische Version einfacher verständlich als der Play-In-Modus an und für sich.