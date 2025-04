Mit den Lions gewann Denis Hollenstein im Jahr 2024 die Schweizer Meisterschaft. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Kein Romantik-Transfer – aber ein ZSC-Angebot für Denis Hollenstein

Denis Hollenstein (35) hat diese Saison kein Meisterschaftsspiel für die ZSC Lions bestritten. Trotzdem bekommt er die Offerte, seine Karriere um eine weitere Saison zu verlängern.

Klaus Zaugg

Die ZSC Lions zeigen sich gegenüber verdienten Spielern dankbar und grosszügig. Denis Hollenstein war sechs Jahre lang (ab 2018) einer der offensiven Leitwölfe des Teams. Aber wegen einer Knieverletzung konnte er diese Saison noch keine Meisterschaftsspiele bestreiten. Er befindet sich nach wie vor im Genesungsprozess.

Sein Vertrag läuft Ende April aus. Die Frage war, ob es zu einem Romantik-Transfer heim nach Kloten kommt, wo er bis zu seinem Wechsel zu den ZSC Lions eine prägende Spielerpersönlichkeit war und sein Vater Felix Hollenstein als Captain von vier Meisterteams Kultstatus geniesst. Aber Klotens Sportchef Ricardo Schödler hat keinen Sinn für einen Romantik-Transfer und hat Denis Hollenstein keine Offerte gemacht. Bei seinem Agenten hat bis heute auch kein anderer Klub Interesse gezeigt.

Nun haben die ZSC Lions Denis Hollenstein eine Offerte für einen neuen Einjahresvertrag unterbreitet. Zu reduzierten Bezügen natürlich. Bei seinem Transfer damals 2018 war der hochbegabte Powerflügel, der mehrmals über 40 Punkte pro Saison beigesteuert hat und zu den WM-Silberhelden von 2013 gehört, einer der teuersten Spieler der Liga – aber mit seiner professionellen Einstellung und Konstanz eben auch jeden Rappen seines Salärs wert



Die ZSC-Sportabteilung hat die Einjahres-Offerte nicht explizit befristet, erwartet aber zeitnah eine Antwort.

Vor einer Rückkehr in die Organisation der ZSC Lions steht eine wahre Legende: Michel Zeiter (51). Er hat als Stürmer mit Kultstatus von 1992 bis 2007 die Kultur des Zürcher Stadtklubs nachhaltig geprägt und wenn er zu seinen Sturmläufen in weissen Schlittschuhen ansetzte, echote es im Hallenstadion tausenfach «Suuusi» von den Rängen.

Nach Lehr- und Wanderjahren als Cheftrainer oder Assistent unter anderem in Visp, bei den Lakers, in Winterthur, Heilbronn und zuletzt drei Jahren in Basel steht er nun vor der Rückkehr zu den ZSC Lions. Angedacht ist ein Job in der Nachwuchsorganisation, die er mit seiner immensen Erfahrung und seinem umfassenden Wissen zu bereichern vermag. In Basel wird Heinz Ehlers sein Nachfolger als Assistent von Cheftrainer Eric Himelfarb.