EHC Visp – für ein paar Tage der «EHC Wallis»

Visp hat Heinz Ehlers in der Krise nicht gefeuert und erntet nun die Früchte der Geduld.

Mit dem Aufstieg von Visp in die höchste Liga ist es fast ein wenig so wie mit dem Beitritt der Schweiz zur EU. Seit Jahren wird darüber diskutiert und debattiert. Aber so ganz tief im Herzen denken halt alle, dass es sowieso nie soweit kommen wird. Und nun ist das Thema auf einmal doch ganz, ganz aktuell: Zum ersten Mal seit 2014 hat Visp den Final erreicht, kann Meister werden und dann ist in einer Liga-Qualifikation alles offen.

Die Pläne für den Fall eines Aufstieges sind gemacht: Das Budget soll von jetzt 6 auf 10 bis 11 Millionen hochgefahren werden. Visp darf die Liga-Qualifikation gegen den Verlierer der NL-Playouts bestreiten und aufsteigen. Basel nicht.



Dieser Final gegen Basel ist so etwas wie ein letztes «Hurra» in der Karriere von Heinz Ehlers (59). Zukunftspläne hat er keine. «Ich weiss nur, dass ich nach Dänemark zurückkehren werde. Alles andere ist offen, ich habe nirgendwo einen Vertrag als Trainer.» Dann ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass er im November oder Dezember aus dem Ruhestand in die Schweiz zurückkehren könnte? «Das weiss man nie.»

Einen Nachfolger hat Visp noch nicht verpflichtet. Einer der Kandidaten ist Luganos ehemaliger Cheftrainer Luca Gianinazzi. Er hat den Vorteil, dass er aus bitterer Erfahrung weiss, wie schwierig es ist, mit einem zu reichen Klub zu hohe Erwartungen zu erfüllen («Gäältsack u Geischt»).

Heinz Ehlers hat Visp im Sommer 2023 übernommen. Nachdem er zwei Jahre lang als dänischer Nationaltrainer gearbeitet hatte. Manager Sébastien Pico sagt, sein Trainer habe eine neue Leistungskultur installiert. So weit mag Heinz Ehlers in der ihm eigenen Bescheidenheit nicht gehen. Seine Erklärung: «Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen und eine Einheit geworden. Dabei bin ich bei meiner Arbeit von meinen Assistenten und dem ganzen Umfeld sehr gut unterstützt worden.»

Heinz Ehlers wird Visp Ende Saison verlassen. Bild: www.imago-images.de

Dass Heinz Ehlers immer noch an der Bande steht, ist ein kleines Wunder. Nach seiner Amtsübernahme war der Däne in Visp im Herbst 2023 erst einmal in eine heftige Krise geraten: Nach einem 1:8 gegen die GCK Lions, der 11. Niederlage in 14 Spielen war Visp auf den zweitletzten Platz abgerutscht. Mit einem Team, für das Sébastien Pico das Aufstiegsgesuch eingereicht hatte. Unbeirrt hielt er am Trainer fest und sagte damals: «Alle stehen hundertprozentig hinter dem Trainer.» Und Heinz Ehlers bestätigte: «Mir gefällt es hier unglaublich gut.»

Es waren für einmal nicht leere Worte. Nun steht Visp im Final gegen Basel. «Ich bin wirklich dankbar, dass hier alle so viel Geduld hatten», blickt er zurück. «Das ist nicht selbstverständlich.» Was sicherlich eine Rolle gespielt hat: Der Name Heinz Ehlers war einfach zu gross für die Rolle eines Sündenbockes. Sébastien Pico hätte seine Glaubwürdigkeit mit der Entlassung eines so bewährten und berühmten Trainers verloren.

Wird das Stadion im Final endlich voll?

Der Lohn der Geduld ist nicht nur der grösste sportliche Erfolg seit 2014 (damals Meister und Liga-Qualifikation gegen Ambri). Es geht auch um den Kampf gegen das Vergessen des alten Ruhmes: Stell dir vor, Visp spielt und niemand geht hin.

Diese Saison konnte Visp seinen Hockey-Tempel – das schönste, funktionellste Stadion der Liga – während der Qualifikation nur gut zur Hälfte füllen: 2719 Fans pro Partie, Stadionauslastung klägliche 54,38 Prozent. Gedränge nur in der wunderschönen VIP-Loge. Noch kein einziges Mal war die Arena in dieser Saison ausverkauft. Nicht einmal im Viertelfinal gegen Sierre (Stadionauslastung: 74,29 Prozent) und im Halbfinal gegen Thurgau hat das Interesse wieder stark nachgelassen (Stadionauslastung: 57,05 Prozent). Nun hofft Sébastien Pico im Final gegen Basel erstmals auf den Verkauf aller 5000 Tickets. Im ganzen Kanton werde nur noch in Visp gespielt. «Sogar Fans aus Sierre werden zum Final kommen.» Der EHC Visp für ein paar Tage als «EHC Wallis».

Heinz Ehlers sieht den Steigerungslauf seines Teams über die zwei letzten Jahre natürlich als kollektive Anstrengung. Wenn einer Hockey als Teamsport versteht, dann er. Und doch nennt er entgegen seinen Angewohnheiten einen Einzelspieler. «Also der Meyer war diese Saison und jetzt in den Playoffs wirklich gut.»

Visp-Goalie Robin Meyer spielt eine tolle Saison. Bild: www.imago-images.de

Die Rede ist von Robin Meyer (24). Er war letzte Saison die Nummer 2 bei den Lakers und ist in Visp zum Titanen zwischen den Pfosten gereift und steigerte seine Fangquote von 92,44 Prozent in der Qualifikation auf 95,43 Prozent im Viertelfinal und nun 96,03 Prozent im Halbfinal. Nächste Saison wird er in Langnau eine neue Chance in der höchsten Liga bekommen.

Weil der erste Final am Sonntag bereits um 12:30 Uhr angepfiffen wird, ist Visp bereits am Freitag nach Basel gereist.