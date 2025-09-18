Nico Gross wurde beim EVZ gross – jetzt steht er in Davoser Diensten. Bild: keystone

Der nächste Josi? Das sind die besten Schweizer Nachwuchsspieler

Wer wird künftig die Musik machen? Hier eine Aufstellung der Junioren mit den Jahrgängen 2006 bis 2008, die jetzt noch nicht oder kaum im Rampenlicht der höchsten Liga stehen. Aber die – mit ein bisschen Glück – mittelfristig eine wichtige Rolle spielen werden. Und deren Namen längst in den Notizbüchern der Sportchefs stehen sollten.

Keine Polemik. Keine willkürliche Auswahl. Die Basis dieser Zusammenstellung ist eine nüchterne Beurteilung durch Coaches der Klubs und der Junioren-National- und Auswahlteams. Ob diese Nachwuchsspieler ihr Potenzial im Laufe der nächsten Jahre ihr Potenzial tatsächlich umsetzen und ausreizen können, muss sich erst noch weisen.

Es ist ein interessanter Blick in die Zukunft: Es sind die Vertreter der Spielergeneration, die noch nicht die Gegenwart prägen, aber gute Chancen haben, mittelfristig in unserem Hockey eine wichtige Rolle zu übernehmen.

Was auffällt: mehr als ein Drittel unserer besten Junioren wurden oder werden bei ausländischen Klubs geformt. Talentierte junge Schweizer haben zwei Optionen: Ein Wechsel nach Schweden oder nach Nordamerika. Beide Optionen erfordern keine grossen finanziellen Opfer, sind also machbar und führen in der Regel zu einer signifikanten persönlichen und spielerischen Weiterentwicklung.

Roman Josi wurde beim SC Bern gross und ist heute einer der besten Offensivverteidiger der Welt. Bild: www.imago-images.de

15 WM-Silberhelden von 2025 sind in ausländischen Juniorenligen in Nordamerika oder Schweden geformt worden. Das bedeutet: Auch in der Schweiz ist die Entwicklung zum Spitzenspieler möglich: Leonardo Genoni, Jonas Siegenthaler, Denis Malgin, Tim Berni (bei den ZSC Lions und im Farmteam), Janis Moser (in Biel), Andrea Glauser (Gottéron) oder Stéphane Charlin (Servette) sind in unserem Hockey ausgebildet geworden.

Denis Malgin wurde bei den ZSC Lions zu einem der besten Schweizer Eishockeyspieler. Bild: keystone

Welche Mannschaft die Talente mit den Jahrgängen 2006, 2007 und 2008 prägen werden, ist weitgehend offen. Es gibt keine Garantie, dass Spieler, wenn sich ihre NHL-Träume nicht erfüllen oder aus den ausländischen Juniorenligen zurückkehren, dann für ihren Stammklub spielen werden. So gesehen: Zug ist – zumindest auf dem Papier – bei der nächsten Generation am besten aufgestellt.

Aber kein anderes Team hat in den letzten Jahren so viele eigene Talente verloren, weil sie in Zug keine Chance auf eine NL-Karriere gesehen haben: Unter anderem Luc Bachmann (Ambri), Ludvig Johnson, Attilio Biasca (Fribourg), Dario Allenspach (Langnau), Nico Gross (Davos) oder Arno Nussbaumer (Ajoie). In diesem Zusammenhang erweist sich die Auflösung des Farmteams aus finanziellen Gründen immer mehr als eine Torheit. Es ist eben schwierig, die Balance zu finden zwischen Förderung der eigenen Talente und dem Ehrgeiz, Spitzenteam zu sein und Meister zu werden.

Diese Zusammenstellung zeigt auch: Jeder muss letztlich selbst herausfinden, was für seine Entwicklung am besten passt: Hier bleiben oder ins Ausland wechseln. Keine Frage: Die Juniorenligen in Schweden und Nordamerika sind anspruchsvoller und eine Unterforderung der Besten wie in unserer höchsten Juniorenliga gibt es dort nicht. Aber unser Nachwuchssystem ist viel besser als sein Ruf. Das Problem ist der Übergang vom Junioren- zum Erwachsenenhockey.

Nur die ZSC Lions haben ein eigenes Farmteam und sind so dazu in der Lage, diesen Übergang intern perfekt zu timen. Und nach wie vor fehlt den Coaches (und den Sportchefs) in der National League zu oft der Mut, den besten Talenten eine Chance zu geben.

Um es auf den Punkt zu bringen: Eine Karriere-Planung im Hockey kann nicht dem Klub überlassen werden. Sie sollte – wie im Einzelsport – in Eigenverantwortung geplant und umgesetzt werden. Notfalls auch gegen die Meinung eines Sportchefs.

Die besten Junioren Jahrgang 2006, 2007 und 2008

Torhüter

Kirsch Christian

2006, Zug/Kitchener Rangers (OHL) Lachat Phileas

2006, Biel/Waterloo Black Hawks (USHL) Neuenschwander Elija

2006, Gottéron /Chur/NHL-Draft 2025 Anaheim Steinmann Gian-Andri

2007, Davos Trachsel Jovin

2007, SCL Tigers (musste im Mai 2025 beide Hüfte operieren) Birchler Matia Nico

2007, Zug Zambelli Yannis

2008, Lugano Kunz Pascal

2008, SCB Keller Nico

2008, Zug

Verteidiger

Muggli Leon

2006, Zug/Washington Capitols/NHL-Draft 2024 Johnson Ludvig

2006, Gottéron/Utah/NHL-Draft 2025 Meier Gian

2006, ZSC Lions/Frölunda Göteborg Sansonnens Basile

2006, Lausanne/Vancouver/NHL-Draft 2024. Geisser Mischa

2006, Zug/Thurgau Ustinkov Danill

2006, ZSC Lions Blessing Niklas

2006, Biel Van der Kaaij Guus

2007, Davos/Ruyn-Noranda Huskies (QMJHL) Bichsel Finn

2007, Biel (Bruder von Lian Bichsel) Nappiot Luca

2007, Biel/Rimouski Oceanic (QMJHL) Pedrotti Elia

2007, Lugano/Malmö Nik Lehmann

2007, SCL Tigers Bächler Lou

2008, Davos Thoma Vito

2008, Kloten Keller Gian

2008, Kloten

Stürmer

Antenen Robin

2006, Zug Cattin Nolan

2006, Biel Bosson David

2006, ZSC Lions/Drummondville Voltigeurs (QMJHL) Grossniklaus Joel

2006, SCL Tigers/Malmö Redhaks Reber Jamiro

2006, SCL Tigers/HV 71 Wey Loris

2006, Zug Körbler Kimi

2006, Kloten Forget Jordan

2006, Lausanne/Shawinigan Cataractes (QMJHL) Waidacher Beni

2006, Davos/Arosa Steiner Lars

2007, Davos/Huskies de Rouyn-Noranda (QMJHL) Schenk Florian

2007, SCB (Vater Christoph Schenk, Grossvater Simon Schenk) Aeschlimann Mike

2007, SCL Tigers Mundy Jeremiah

2007, Davos Wagner Daniele

2007, SCL Tigers/AIK Kneubühler Jan

2007, SCB/Leksands Bouvard Fabrice

2008, ZSC Lions Yanis Lutz

2008, Zug/Peterborough Petes Troxler Clemens

2008, ZSC Lions/Linköping Berger Thierry

2008, SCB Sauthier Maxime

2008, Servette/Cape Breton (QJMHL)

