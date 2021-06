Sport

EM 2020

EURO 2020: UEFA verbietet Regenbogen-Arena in München



bild: imago

UEFA verbietet Regenbogen-Arena: «Stadien nur in Farben der teilnehmenden Länder erlaubt»

Die Münchner EM-Arena sollte im letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Ungarn in den Regenbogen-Farben erstrahlen. Dies als Zeichen der Toleranz, da in Ungarn Homosexuelle kriminalisiert werden.

Wie die «Bild» nun berichtet, hat die UEFA dieses vorhaben nun aber verboten. Die Begründung: Die elf Stadien sollen nur in den Farben der UEFA und der teilnehmenden Nationen leuchten.

Der DFB-Pressesprecher Jens Grittner lässt sich wie folgt zitieren: «Die Uefa gibt ein einheitliches Stadiondesign vor. Und es gibt gute Gründe, dieses einheitliche Stadiondesign auch zu leben. Vielleicht muss man die Beleuchtung nicht unbedingt am Spieltag Mittwoch festmachen.»

Update folgt.

(zap)

