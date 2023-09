Wout Weghorst und die Niederlande schlagen Irland knapp. Bild: keystone

Niederlande gewinnt knapp ++ Polen gerät ins Hintertreffen ++ Mitrovic mit Hattrick

Gruppe B

Irland – Niederlande

Die Niederlande machte in Dublin gegen Irland einen frühen 0:1-Rückstand wett und siegte 2:1. Der Siegtreffer gelang dem nach der Pause eingewechselten Wout Weghorst. Während Irland keine Chancen mehr auf einen Top-2-Platz in der Gruppe B hat, belegt die Niederlande den 2. Platz hinter Frankreich.

Wout Weghorst feiert seinen Siegestreffer zum 2:1. Bild: keystone

Irland - Niederlande 1:2 (1:1)

Dublin. SR Peljto (BIH).

Tore: 4. Idah (Penalty) 1:0. 18. Gakpo (Penalty) 1:1. 56. Weghorst 1:2.

Griechenland – Gibraltar

Griechenland gewinnt zu Hause in Athen deutlich. Mavropanos und Masouras treffen je doppelt. Griechenland liegt damit auf dem dritten Platz, mit gleich viel Punkten wie die Niederlande.

Griechenland - Gibraltar 5:0 (2:0)

Athen. SR Lukjancukas (LTU)

Tore: 9. Pelkas 1:0. 23. Mavropanos 2:0. 70. Masouras 3:0. 83. Mavropanos 4:0. 91. Masouras 5:0.

Gruppe E

Albanien – Polen

Robert Lewandowski ist mit Polen in der Gruppe E weiter ins Hintertreffen geraten. Nach der 0:2-Niederlage in Albanien haben die Polen vier Zähler Rückstand auf Albanien und je zwei auf Tschechien und Moldawien.

Keinen Grund zur Freude: Robert Lewandowski ist mit Polen nach dem 0:2 in der Gruppe E weiter ins Hintertreffen geraten. Bild: keystone

Albanien - Polen 2:0 (1:0)

Tirana. SR Sanchez (ESP)

Tore: 37. Asani 1:0. 62. Daku 2:0. (sda)

Färöer - Moldawien

Moldawien reicht ein Tor für den Sieg. Für die Mannschaft von den Färöer-Inseln bleibt es nach fünf Spielen bei einem Punkt. Moldawien hingegen hat als Drittplatzierter gleich viele Punkte wie das zweitplatzierte Tschechien und sogar zwei mehr als Polen.

Färöer - Moldawien 0:1 (0:0)

Torshavn. SR Fotias (GRE).

Tor: 53. Rata 0:1.

Gruppe G

Litauen – Serbien

Serbien gewann in Litauen dank eines Hattricks von Aleksandar Mitrovic 3:1 und steht punktgleich mit Ungarn an der Spitze der Gruppe G. Der Rekordtorschütze der Serben, der unter anderem mit Neymar beim saudischen Klub Al-Hilal spielt, steht nach 83 Länderspielen bei 55 Toren.

Mitrovic gelang ein Hattrick. Bild: keystone

Litauen - Serbien 1:3 (1:3)

Kaunas. SR Stegemann (GER)

Tore: 21. Mitrovic 0:1. 32. Mitrovic 0:2. 43. Mitrovic 0:3. 45. Paulauskas 1:3.

Montenegro – Bulgarien

Montenegros Jovetic schiesst seine Mannschaft tief in der Nachspielzeit zum knappen Sieg gegen Bulgarien, das zuvor einen Penalty verschiesst. Montenegro bleibt damit Ungarn und Serbien auf den Fersen.

Montenegro - Bulgarien 2:1 (1:0)

Podgorica. SR Osmers (GER).

Tore: 45. Savic 1:0. 79. Borukov 1:1. 96. Jovetic 2:1. - Bemerkungen: 58. Gelb-Rote Karte gegen Vujacic (Montenegro). 61. Despodov (Bulgarien) verschiesst Penalty.

Gruppe H

Finnland – Dänemark 0:1

Die Dänen beenden die Siegesserie von Finnland nach vier Spielen in der EM-Qualifikation. Den einzigen Treffer der Partie erzielte dabei Pierre-Emile Höjberg erst in der 86. Minute. Damit setzt sich Dänemark an die Spitze der Gruppe, in der vier Teams ernsthafte Chancen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft im nächsten Jahr haben. Neben Dänemark und Finnland sind dies Kasachstan, das sich knapp 1:0 gegen Nordirland durchsetzte und Slowenien.

Finnland - Dänemark 0:1 (0:0)

Helsinki. SR Marciniak (POL).

Tor: 86. Höjbjerg 0:1.

Kasachstan – Nordirland

Mit einem Treffer, der sich sehen liess, brachte Maxim Samorodow die Kasachen bereits früh in Führung. Kasachstan fährt damit im 6. Spiel bereits den 4. Sieg ein und darf weiter von seiner ersten Teilnahme an einer Endrunde träumen.

Kasachstan - Nordirland 1:0 (1:0)

Astana. SR Schlager (GER).

Tor: 27. Samorodow 1:0.

San Marino - Slowenien

Slowenien ist dank eines klaren Sieges gegen den Kleinstaat San Marino neuer und überraschender Leader der Gruppe H. Slowenien trennt dabei lediglich ein geschossenes Tor mehr vom Gruppenzweiten Dänemark. Beim souveränen 4:0 gegen San Marino gab es gleich vier verschiedene Torschützen.

San Marino - Slowenien 0:4 (0:2)

Serravalle. SR Balakin (UKR).

Tore: 4. Vipotnik 0:1. 16. Mlakar 0:2. 61. Lovric 0:3. 67. Karnicnik 0:4. - Bemerkungen: Slowenien ohne Celar (Lugano/Ersatz).