EM-Quali: Österreich überzeugt ++ Ronaldo-Rekord bei Sieg

Viktor Gyokeres (links) im Duell gegen Österreichs Nicolas Seiwald (rechts). Bild: keystone

EM-Quali: Ronaldo-Rekord bei Sieg ++ Österreich überzeugt ++ Moldawien schockt Polen

Norwegen gewinnt gegen Zypern, Belgien fährt ebenfalls einen Pflichtsieg ein, Portugal hält sich bei einer neuen Ronaldo-Rekordmarke schadlos und Polen verliert überraschend in Moldawien – das EM-Quali-Update.

Gruppe A

Norwegen – Zypern 3:1

Auch dank Erling Haaland gelangt Norwegen in der EM-Qualifikation im vierten Spiel zum ersten Sieg. Die Skandinavier gewinnen zuhause gegen Zypern 3:1.

Haaland traf in der zweiten Halbzeit doppelt, schraubte seine Ausbeute im 25. Länderspiel auf 24 Tore und trug dazu bei, dass sich der Rückstand auf den Gruppenersten Schottland zumindest nicht vergrösserte.

video: srf

Gruppe E

Moldawien – Polen 3:2

Eine kleine Sensation schafft Moldawien, das gegen Polen einen 0:2-Rückstand dreht und den Favoriten in der Tabelle damit überholt. Ein Doppelpack von Nicolaescu in der zweiten Halbzeit brachte den Aussenseiter zurück in die Partie, in der 85. Minute krönte Baboglo das Comeback mit dem Siegtreffer. Polen hat damit nach drei Spielen nur drei Punkte auf dem Konto und befindet sich bereits in einer nicht ganz einfachen Situation.

Moldawiens Sensations-Comeback. Video: SRF

Gruppe F

Estland – Belgien 0:3

Belgien, um das es in den Tagen nach dem Heimremis gegen Österreich Unruhen gab wegen eines Zwists zwischen dem abgereisten Stargoalie Thibaut Courtois und Trainer Domenico Tedesco, erfüllte seine Pflicht in Estland mit einem 3:0-Erfolg.

Die vom Schweizer Trainer Thomas Häberli taktisch clever agierenden Esten waren für die Belgier in den ersten 40 Minuten nicht zu bezwingen, dann traf Romelu Lukaku innert drei Minuten zweimal.

Romelu Lukaku führt die Entscheidung mit zwei Toren herbei. Video: SRF

Österreich – Schweden 2:0

Weil Österreich zuhause gegen Schweden nach anfänglichem Chancenwucher und einer Reihe starker Paraden von Robin Olsen dank Christoph Baumgartners Abstauber in der 81. Minute den dritten Sieg einfuhr, liegt Belgien in der Gruppe F nach wie vor drei Punkte hinter Österreich im 2. Rang.

Hier erlöst Baumgartner Österreich. Video: SRF

Gruppe J

Island – Portugal 0:1

Portugal hält nach vier Runden wie Frankreich und England mit dem Punktemaximum. Beim erdauerten 1:0 in Island konnten sich die Portugiesen einmal mehr auf Rekord-Nationalspieler Cristiano Ronaldo verlassen. Der 38-Jährige erzielte in seinem 200. Länderspiel – er ist der erste Fussballer, der diese Marke erreicht – in der 89. Minute sein 123. Tor.

Portugal kann sich immer noch auf ihn verlassen: Ronaldo trifft zum Sieg. Video: SRF

Liechtenstein – Slowakei 0:1

Verfolger Slowakei gewann in Liechtenstein knapp mit 1:0 und folgt mit zwei Punkten Rückstand. Vavro erzielte das entscheidende Tor für die Slowaken in der 45. Minute.

Alle Partien im Überblick:

(con/sda)