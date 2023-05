Der entscheidende Treffer fällt kurz vor dem Ende der Verlängerung – die FCB-Spieler können es nicht fassen. Bild: keystone

«Unfassbar schmerzhaft»: Die Stimmen zum bitteren Conference-League-Aus des FC Basel

Bis kurz vor Schluss hatte der FC Basel die Hoffnung, sich für den Final der Conference League zu qualifizieren. Dann fiel der dritte Treffer der AC Fiorentina. Dementsprechend enttäuscht waren die FCB-Akteure nach dem Spiel.

niklas helbling, basel

Die Enttäuschung steht Wouter Burger ins Gesicht geschrieben. Der Abpfiff des Halbfinal-Rückspiels liegt noch keine halbe Stunde zurück – und damit auch der entscheidende Treffer der Fiorentina zum 3:1 –, als der 22-jährige Mittelfeldspieler sagt:

«Es tut unfassbar weh. Ich kann es noch immer nicht fassen.» Wouter Burger

Gerade weil der FC Basel so nahe am Finaleinzug war und das Penaltyschiessen nur wenige Sekunden entfernt war, sitze der Schmerz so tief. «Die ganze Mannschaft ist am Boden zerstört», so Burger. FCB-Präsident David Degen untermalt die beschriebene Stimmung in der Kabine kurz nach dem Spiel: «In der Kabine ist es mucksmäuschenstill. Es herrscht eine grosse Leere.»

Wouter Burger (r.) neben Taulant Xhaka nach dem ersten Gegentreffer. Bild: keystone

Degen betont aber auch, dass er stolz sei auf das Team, den Klub und auch seine Fans, die dem besonderen Spiel mit einer Choreo und der tollen Stimmung eine würdige Kulisse verschafften.

Das sagt FCB-Präsident David Degen: «Es ist natürlich sehr bitter, so auszuscheiden. Ich hätte es dem Klub, den Fans und den Spielern allen sehnsüchtig den Final gewünscht, aber wir müssen das akzeptieren. Dennoch bin ich stolz auf das Team, dass es so weit gekommen sind. Auch heute hat es einen grandiosen Job gemacht, leider hat es nicht für den Final gereicht. In Europa reichen halt zwei Sekunden, in denen man nicht richtig aufpasst. Doch man muss auch sagen, dass Fiorentina ein Serie-A-Klub ist und über enorme Qualität verfügt. Ich will gar nicht wissen, was die für ein Budget haben. »

Nun erwartet der 40-Jährige, dass die Spieler die Niederlage akzeptieren und spätestens am Samstag wieder aufstehen und den Fokus auf den Sonntag richten. «Wir haben jetzt noch drei Spiele. Noch denke ich nicht daran, dass wir Europa verpassen. Aber die Spieler müssen sich zusammenraufen und alles aus sich herausholen.»

Dass das nicht einfach wird, sagt Burger gleich selbst. «Ich kann noch nicht sagen, ob wir die Energie noch einmal bündeln können.» Das Team müsse sich zusammensetzen, das Ausscheiden akzeptieren und den Fokus umlegen. «Das wird nicht einfach. Es war das grösste Spiel meiner Karriere vor dieser aussergewöhnlichen Atmosphäre.» Der Niederländer wird am Sonntag gegen Lugano wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen den FC Zürich noch gesperrt fehlen.

Das sagte Wouter Burger: «Fiorentina hat eine Menge Qualität. Es war unser Plan, ihnen den Ball zu überlassen. Doch wir hatten einige guten Chancen, dasselbe Feuer wie letzte Woche. Jeder Spieler hat mehr als 100 Prozent gegeben. Nur waren sie heute gefährlicher als letzte Woche und wir hatten das Glück diesmal nicht auf unserer Seite. Ich hoffe, dass wir den Fans dennoch einen Grund gegeben haben, um stolz auf uns zu sein.»

Auch Trainer Heiko Vogel, weiss, dass es nicht einfach wird, sich nach diesem bitteren Aus noch einmal neu zu motivieren. Doch der FCB muss die verbleibenden drei Spiele in den nächsten zehn Tagen erfolgreich gestalten, will er in der nächsten Saison erneut die Chance auf magische, europäische Nächte haben. «Wir müssen unsere Wunden lecken», so der deutsche Interimscoach, der am Ende der Saison von seinem Landsmann Timo Schultz abgelöst wird. Vogel werde am Freitag in Gesprächen herausfinden wollen, wie die Spieler das verarbeiten können. «Deshalb kann ich heute noch nicht sagen, wie wir dann am Sonntag gegen Lugano spielen. Darum kümmere ich mich morgen.»

Das sagt Heiko Vogel: «Was soll man nach zwei solchen Spielen sagen. In Florenz haben wir ein nahezu perfektes Spiel geliefert. Hier war es eine unfassbar packende Partie mit einer unfassbaren Stimmung aber dem bittersten Ende. Es tut mir Leid für das Team, das gekämpft hat, aber nicht belohnt wurde. Es war ein guter Tag, aber kein perfekter. Das Ergebnis und der Spielverlauf sind mit grossem Schmerz verbunden. Ich kann als Trainer aber mit erhobenem Haupt sagen, dass ich unglaublich stolz bin auf die Spieler. Sie haben fantastisches erreicht, wir haben fantastisches erlebt. Dafür bin ich dankbar.»

Trotz Ausscheiden stolz auf sein Team: Trainer Heiko Vogel. Bild: keystone

Dass es im zweiten Duell mit Fiorentina nicht gereicht habe, machte Vogel unter anderem an dem Grössenvorteil der Gäste aus, durch den sie bei den vielen ruhenden Bällen zu vielen Chancen gekommen sind. «Milenkovic ist gefühlt 7,08 m gross, Igor auch 6,98 m. Dazu kam Biraghi, der die Bälle gut reinbrachte und da haben wir ihnen zu viel Möglichkeiten erlaubt.» Ausserdem habe Fiorentina nach dem medizinischen Notfall in der zweiten Halbzeit der Verlängerung gezeigt, dass sie das mit Glück verbundene Penaltyschiessen vermeiden wollten. «Dieses Mal haben sich am Ende die anderen belohnt.»