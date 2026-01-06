Im dritten Wettkampf der Saison der Aerials-Akrobaten stand erstmals kein Schweizer auf dem Podest. Der WM-Dritte Pirmin Werner wurde in Kanada Fünfter, der Weltmeister Noe Roth scheiterte in der Qualifikation.
Im Skigebiet Le Relais in der kanadischen Gemeinde Lac-Beauport wählte Werner im Final der Top 6 einen Dreifach-Salto mit fünf Schrauben, zwei davon in der letzten Umdrehung. Der Zürcher stand diesen schwierigen Sprung nicht.
Ganz anders der Ukrainer Dmitro Kotowski: Er wählte mit dem Hurricane den schwerstmöglichen Sprung (drei Schrauben beim zweiten Salto) und stand diesen perfekt. (hkl/sda)
