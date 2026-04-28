Daniel Stucki hört als Sportchef beim FC Basel auf. Bild: keystone

Sportchef Daniel Stucki verlässt den FCB im Sommer

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Nach sechs Jahren beim FCB ist Schluss: Sportchef Daniel Stucki verlässt den FC Basel im kommenden Sommer und damit ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags. Wie der Klub mitteilt, erfolgte die Trennung auf Wunsch Stuckis, aber in gegenseitigem Einvernehmen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, der Klub werde zu gegebener Zeit über die Neubesetzung informieren.

«Nach sechs unglaublich intensiven Jahren beim FCB, verbunden mit sehr viel Leidenschaft und Einsatz, ist der Moment für mich gekommen, eine neue Herausforderung zu suchen. Ob diese im Fussball oder auch ausserhalb liegt, möchte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch offenlassen», erklärt Stucki seinen Abgang.

Stucki stiess im Sommer 2020 zum FC Basel, wo er sich zunächst um die Nachwuchsabteilung kümmerte. In den vergangenen sechs Jahren wurde er zwei Mal befördert: 2022 zum Nachwuchsdirektor und wiederum zwei Jahre später zum Sportdirektor des gesamten Klubs.

FCB-Präsident David Degen erklärt: «Mit Dani Stucki verliert der Club nicht nur einen sehr guten Sportchef, sondern auch einen tollen Menschen, der im Nachwuchs, im Sport und auch auf der Geschäftsstelle sehr geschätzt war.» (abu)