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Premier League: Manchester City patzt bei Everton – wegen Ex-Basler

Football - Premier League - Everton v Manchester City 4th May 2026 - Premier League - Everton v Manchester City - Thierno Barry of Everton celebrates after scoring their 1st goal - Photo: Simon Stacpo ...
Sein Doppelpack brachte Everton einen Punkt – und ManCity einen Rückschlag im Titelkampf: Thierno Barry.Bild: www.imago-images.de

Entscheidet Ex-Basler Thierno Barry den englischen Titelkampf? ManCity patzt bei Everton

Thierno Barry schiesst Everton mit zwei Toren innerhalb von 13 Minuten zum 3:3 gegen Manchester City. Damit erleidet ManCity im Titelkampf in der Premier League einen Rückschlag – und ist plötzlich zwei Verlustpunkte hinter Leader Arsenal.
05.05.2026, 04:4105.05.2026, 06:41

Thierno Barry! Vor zwei Jahren wechselte der 23-jährige Franzose vom FC Basel zu Villarreal. Seit dem damaligen Transfer gelangen Barry bloss noch einmal mehr als ein Tor in einem Spiel – im Dezember 2024 ein Hattrick beim 5:2-Auswärtserfolg bei Leganes.

Die Highlights des Spiels.

Mit dem ersten Doppelpack in der Premier League verhilft Barry dem FC Arsenal zu Vorteilen im Titelrennen. Arsenal kann sich mit Siegen gegen West Ham (a/18.), Burnley (h/19.) und Crystal Palace (a/15.) den Titel sichern. Barry glich zuerst für Everton zum 1:1 aus (68.), später gelang ihm auch noch das 3:1 (81.). Erling Haaland (83.) und der Belgier Jeremy Doku (mit seinem zweiten Goal) in der 97. Minute realisierten für die Gäste noch den Ausgleich.

Everton – Manchester City 3:3 (0:1)
Tore: 43. Doku 0:1. 68. Barry 1:1. 73. O'Brien 2:1. 81. Barry 3:1. 83. Haaland 3:2. 97. Doku 3:3.

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Nottingham stürzt Chelsea tiefer ins Elend

Chelsea bleibt in der Premier League zum sechsten Mal infolge ohne Punktgewinn. Die Blues unterliegen Nottingham Forest 1:3 und verpassen es damit, auf einen europäischen Platz vorzustossen. Für die Gäste war es hingegen ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Zweimal Taiwo Awoniyi und Igor Jesus per Penalty sorgten für die Tore, auf Seiten Chelseas scheiterte Cole Palmer aus elf Metern und gelang João Pedro erst spät noch der Ehrentreffer.

Forest gewann damit nicht nur zum vierten Mal in den letzten fünf Ligaspielen, sondern ist auch seit wettbewerbsübergreifend zehn Partien ungeschlagen. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf West Ham United auf dem ersten Abstiegsplatz sechs Punkte. Dan Ndoye fehlte in London verletzt.

Die Highlights der Partie.

Chelsea - Nottingham Forest 1:3 (0:2)
Tore: 2. Awoniyi 0:1. 15. Igor Jesus (Penalty) 0:2. 52. Awoniyi 0:3. 93. João Pedro 1:3.
Bemerkungen: 45.+10 Palmer (Chelsea) verschiesst Penalty. Nottingham ohne Dan Ndoye (verletzt). (nih/sda)

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