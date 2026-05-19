Kommt von Manchester United: FC Basel stellt neuen Technischen Direktor vor
Der FC Basel baut seine sportliche Führung um: Andreas Herrmann übernimmt die Funktion des Technischen Direktors, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Der 34-jährige Deutsche kommt von Manchester United, wo er zuletzt als Head of Emerging Talent zuständig war. Er kümmerte sich also um die Emporkömmlinge aus dem Jugendbereich. In Basel ist er nun für die Bereiche «Scouting, Recruiting, Verhandlungen, Agenten-Management etc. operativ verantwortlich».
Herrmann bringt ausserdem Marko Filipovic mit. Der 47-Jährige arbeitete zuvor ebenfalls als Scout für die Red Devils und steigt beim FCB nun zum Chefscout auf. Mit Dennis Hofmann stösst zudem ein Scout von Eintracht Frankfurt zu Rotblau. Die Frankfurter zeichneten sich in den letzten Jahren mehrfach durch ihr Scouting aus und kassierten für günstig geholte Spieler mehrfach Ablösen im hohen zweistelligen Millionenbereich.
FCB-Präsident David Degen erklärt in der Mitteilung:
Die Stelle des Sportchefs bleibt weiterhin offen. Daniel Stucki verlässt den FC Basel per Ende Juni. Degen kündigte aber bereits an, dass sich die Aufgaben in der sportlichen Führung verschieben würden. Herrmann als Technischer Direktor wird bei Transfers in Zukunft – wohl gemeinsam mit der Vereinsführung – federführend sein. (nih)