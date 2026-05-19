Die drei Neuen beim FC Basel: Marko Filipovic, Andreas Herrmann und Dennis Hofmann (v. l.). Bild: fcb

Kommt von Manchester United: FC Basel stellt neuen Technischen Direktor vor

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Der FC Basel baut seine sportliche Führung um: Andreas Herrmann übernimmt die Funktion des Technischen Direktors, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Der 34-jährige Deutsche kommt von Manchester United, wo er zuletzt als Head of Emerging Talent zuständig war. Er kümmerte sich also um die Emporkömmlinge aus dem Jugendbereich. In Basel ist er nun für die Bereiche «Scouting, Recruiting, Verhandlungen, Agenten-Management etc. operativ verantwortlich».

Herrmann bringt ausserdem Marko Filipovic mit. Der 47-Jährige arbeitete zuvor ebenfalls als Scout für die Red Devils und steigt beim FCB nun zum Chefscout auf. Mit Dennis Hofmann stösst zudem ein Scout von Eintracht Frankfurt zu Rotblau. Die Frankfurter zeichneten sich in den letzten Jahren mehrfach durch ihr Scouting aus und kassierten für günstig geholte Spieler mehrfach Ablösen im hohen zweistelligen Millionenbereich.

FCB-Präsident David Degen erklärt in der Mitteilung:

«Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas, Marko und Dennis für den FCB gewinnen konnten. Sie werden uns mit ihrer langjährigen Expertise in diesem entscheidenden Bereich sicherlich weiterbringen. Für den FCB ist es ein wichtiger Schritt für die Zukunft, dass wir damit in der Spieler-Rekrutierung die Kompetenz, Professionalität und Innovation deutlich ausbauen können. Wir wollen und müssen uns diesbezüglich auf hohe internationale Standards begeben, wenn wir auch künftig gute Spieler zum FCB holen wollen, die uns helfen, unsere ambitionierten sportlichen Ziele zu erreichen.»

FCB-Präsident David Degen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Die Stelle des Sportchefs bleibt weiterhin offen. Daniel Stucki verlässt den FC Basel per Ende Juni. Degen kündigte aber bereits an, dass sich die Aufgaben in der sportlichen Führung verschieben würden. Herrmann als Technischer Direktor wird bei Transfers in Zukunft – wohl gemeinsam mit der Vereinsführung – federführend sein. (nih)