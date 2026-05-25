sonnig31°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: So sieht das Kader von Europameister Spanien aus

epa12992606 Spanish national team head coach Luis de la Fuente announces the final list of the 26 players for the 2026 World Cup during an act held in Madrid, Spain, 25 May 2026. EPA/Javier Lizon
Luis de la Fuente verzichtet an der WM auf Spieler von Real Madrid.Bild: keystone

Dafür sind acht Barça-Akteure dabei: Spanien reist ohne Spieler von Real Madrid an die WM

Der amtierende Europameister Spanien reist ohne Spieler von Real Madrid an die kommende Weltmeisterschaft. Im Kader von Nationaltrainer Luis de la Fuente befinden sich gleich acht Spieler vom spanischen Meister Barcelona.
25.05.2026, 17:2325.05.2026, 17:24

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente verzichtet in seinem Kader für die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft auf Spieler von Real Madrid. Das Rückgrat des Europameisters bilden acht Akteure des FC Barcelona. De la Fuente stellte sein 26-köpfiges Aufgebot am Montag in Madrid vor.

Angeführt wird das Team von Lamine Yamal, obwohl dieser wegen Oberschenkelbeschwerden in diesem Monat kein Spiel bestritten hat. Wenn es keine «Rückschläge» gebe, werde man den 18-Jährigen aber von Beginn an zur Verfügung haben, beruhigte De la Fuente. «Wir sind sehr entspannt.»

Zu den nicht aufgebotenen Real-Spielern, die sich Chancen ausrechnen konnten, gehören die Verteidiger Dean Huijsen und Dani Carvajal. Erstmals überhaupt geht Spanien ohne Vertreter des Rekordmeisters an einer Weltmeisterschaft. Bereits vor zwei Jahren an der EM hatte es kein Spieler von Real Madrid ins spanische Team geschafft. Damals konnte Spanien die Europameisterschaft in Deutschland gewinnen. Im Endspiel setzten sich die Iberer gegen England mit 2:1 durch.

Spanien startet am 15. Juni in Atlanta gegen WM-Neuling Kapverden ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner des Weltmeisters von 2010 sind Saudi-Arabien und Uruguay. (riz/sda/dpa)

Wawrinka verliert und verabschiedet sich von den French Open – Schweizer Frauen überzeugen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus
1 / 9
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus

Im Hotel« Fairmont Grand Del Mar» wird sich die Fussball-Nati während der Weltmeisterschaft aufhalten.
quelle: fairmont grand del mar / fairmont grand del mar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Zgraggen spielt ab sofort für Ajoie +++ Chris DiDomenico wechselt nach Schweden
Die National-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.
Jesse Zgraggen spielt in der kommenden Saison für Ajoie. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Ambri Piotta, wo der Verteidiger in den vergangenen beiden Spielzeiten unter Vertrag stand, unterschreibt Zgraggen bei Ajoie bis 2028.
Zur Story