Luis de la Fuente verzichtet an der WM auf Spieler von Real Madrid. Bild: keystone

Dafür sind acht Barça-Akteure dabei: Spanien reist ohne Spieler von Real Madrid an die WM

Der amtierende Europameister Spanien reist ohne Spieler von Real Madrid an die kommende Weltmeisterschaft. Im Kader von Nationaltrainer Luis de la Fuente befinden sich gleich acht Spieler vom spanischen Meister Barcelona.

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Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente verzichtet in seinem Kader für die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft auf Spieler von Real Madrid. Das Rückgrat des Europameisters bilden acht Akteure des FC Barcelona. De la Fuente stellte sein 26-köpfiges Aufgebot am Montag in Madrid vor.

Angeführt wird das Team von Lamine Yamal, obwohl dieser wegen Oberschenkelbeschwerden in diesem Monat kein Spiel bestritten hat. Wenn es keine «Rückschläge» gebe, werde man den 18-Jährigen aber von Beginn an zur Verfügung haben, beruhigte De la Fuente. «Wir sind sehr entspannt.»

Zu den nicht aufgebotenen Real-Spielern, die sich Chancen ausrechnen konnten, gehören die Verteidiger Dean Huijsen und Dani Carvajal. Erstmals überhaupt geht Spanien ohne Vertreter des Rekordmeisters an einer Weltmeisterschaft. Bereits vor zwei Jahren an der EM hatte es kein Spieler von Real Madrid ins spanische Team geschafft. Damals konnte Spanien die Europameisterschaft in Deutschland gewinnen. Im Endspiel setzten sich die Iberer gegen England mit 2:1 durch.

Spanien startet am 15. Juni in Atlanta gegen WM-Neuling Kapverden ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner des Weltmeisters von 2010 sind Saudi-Arabien und Uruguay. (riz/sda/dpa)